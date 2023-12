Nuova sottovariante Covid, aumentano i casi di influenza e RSV. Un medico spiega come mantenersi in salute durante le vacanze

Nel frattempo, il CDC ha lanciato un allarme ai medici sulla necessità di aumentare le vaccinazioni per l'influenza, il Covid-19 e il virus respiratorio sinciziale (RSV). L'agenzia di sanità pubblica ha riferito che nelle ultime quattro settimane i ricoveri in tutte le fasce d'età sono aumentati del 200% per l'influenza, del 60% per il virus RSV e del 51% per il virus Covid-19.

Questo aumento di infezioni arriva proprio prima delle vacanze, quando le famiglie di tutto il Paese stanno organizzando riunioni. Che cosa si deve sapere dei virus invernali che stanno facendo riempire nuovamente gli ospedali? Quali sono le precauzioni da prendere in questo periodo festivo? Cosa bisogna tenere a mente quando si viaggia? E quali ulteriori misure possono essere adottate dagli organizzatori di eventi per ridurre la possibilità di diffusione dei virus?

Per rispondere a queste domande, ho parlato con l'esperta di medicina del benessere della CNN, la dottoressa Leana Wen, medico d'urgenza e professore di politica e gestione sanitaria presso la George Washington University Milken Institute School of Public Health. In precedenza è stata commissario per la salute di Baltimora.

CNN:Cominciamo con il coronavirus. Cosa si deve sapere della sottovariante JN.1?

Dott.ssa Leana Wen: La sottovariante JN.1 è un discendente di un'altra sottovariante, BA.2.86. Entrambe fanno parte del ceppo Omicron, dominante dal 2022. JN.1 si è già diffuso in alcune parti dell'Europa e dell'Asia e ora si sta rapidamente affermando negli Stati Uniti.

La buona notizia è che gli strumenti di cui disponiamo dovrebbero essere ancora efficaci contro il JN.1. E abbiamo molti più strumenti contro il coronavirus rispetto a due inverni fa. Il vaccino aggiornato contro il coronavirus è ampiamente disponibile, così come i trattamenti antivirali, come il Paxlovid. L'avviso del CDC ai medici parla dell'importanza di esortare i pazienti a essere aggiornati sui vaccini e a utilizzare i trattamenti disponibili. Insieme, i vaccini e i trattamenti sono molto efficaci nel ridurre le malattie gravi, contribuendo così ad alleviare la pressione che molti ospedali stanno affrontando.

CNN: E per quanto riguarda l'influenza e l'RSV? Perché è importante vaccinarsi anche contro questi virus?

Wen: Anche i ricoveri per influenza e RSV sono in aumento. Per entrambi sono disponibili vaccini sicuri ed efficaci, ma i tassi di vaccinazione rimangono bassi.

Secondo l'allarme clinico del CDC, al 18 novembre sono state somministrate 7,4 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale in meno agli adulti nelle farmacie e negli studi medici rispetto alla stagione influenzale 2022-2023. Anche i tassi di vaccinazione infantile contro l'influenza sono in ritardo: quest'anno sono inferiori al 36%, rispetto a poco più del 39% dello scorso anno. Per quanto riguarda la RSV, solo il 15% circa degli anziani idonei l'ha ricevuta.

Tutti coloro che hanno più di 6 mesi dovrebbero fare il vaccino antinfluenzale. E il vaccino contro l'RSV è disponibile per chi ha 60 anni o più. La vaccinazione riduce le probabilità di infezione e, soprattutto, il rischio di progressione verso malattie gravi e morte.

CNN: Oltre alla vaccinazione, quali sono le precauzioni che le persone dovrebbero prendere in questo periodo festivo?

Wen: Il livello di precauzioni da prendere dipende dalle proprie condizioni mediche e da quelle delle persone con cui ci si riunisce.

Se una persona è generalmente sana, così come tutte le persone con cui intende trascorrere del tempo, le precauzioni generali, come lavarsi bene le mani e stare lontano dagli altri quando è malata, possono essere sufficienti. Per queste persone, le riunioni natalizie non saranno probabilmente diverse da quelle precedenti la pandemia.

D'altra parte, se una persona è anziana, immunocompromessa e/o ha gravi patologie cardiache, polmonari o di altro tipo, può optare per ulteriori precauzioni. Queste persone potrebbero voler indossare una maschera N95 o equivalente quando si trovano in spazi pubblici al chiuso. Quando ci si riunisce con altre persone, cercare di rimanere all'aperto o, se si è al chiuso, in spazi ben ventilati e non affollati.

Se siete in buona salute ma vi trovate con persone vulnerabili, è consigliabile parlare con loro per sapere quali precauzioni vorrebbero che prendeste. Forse vi chiederanno di fare un test rapido Covid-19 prima di vederli. Forse il vostro caro preferirebbe socializzare con voi in una stanza con solo un paio di persone e non in una grande festa rumorosa dove ci sono molte persone in piedi spalla a spalla e che devono gridare l'una all'altra per farsi sentire. Forse chiederanno a tutti i partecipanti di ridurre l'esposizione al virus nei giorni precedenti la riunione. In queste situazioni è meglio prendere spunto dalle persone più vulnerabili e più caute.

CNN: Cosa devono tenere a mente le persone che viaggiano?

Wen: Anche in questo caso, dipende da quanto si cerca di essere prudenti. Per le persone che vogliono evitare i virus, è consigliabile indossare una maschera ben aderente e di alta qualità negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie affollate. Queste persone dovrebbero stare lontane da ristoranti e bar affollati. Considerate di portare in valigia i test per il coronavirus quando siete in viaggio, in modo da poterli effettuare in caso di sintomi o se richiesto da qualcuno con cui vi state riunendo.

Le persone che viaggiano lontano da casa dovrebbero anche avere un piano in caso di malattia. Hanno diritto a un trattamento antivirale e, in caso affermativo, dove e come lo otterranno? Se hanno bisogno di cure mediche urgenti, dove andranno? In caso di sintomi, dove si isoleranno? È meglio pensare a tutto questo in anticipo e assicurarsi che le persone intorno a voi siano a conoscenza di questi piani.

CNN: Quali altre misure possono essere adottate dagli organizzatori di eventi per ridurre la possibilità di diffusione dei virus?

Wen: Le persone che organizzano riunioni festive possono renderle più sicure aprendo porte e finestre per migliorare la ventilazione. Per coloro che vivono in zone del Paese in cui ciò è possibile, l'opzione di avere un luogo all'aperto permette a coloro che sono più cauti di partecipare e socializzare.

Ibuffet possono essere resi più sicuri chiedendo alle persone di andare in piccoli gruppi, evitando di riunirsi intorno a cibi e bevande e mettendo a disposizione un disinfettante per le mani.

Se tra i partecipanti ci sono persone che hanno espresso la necessità di prendere ulteriori precauzioni, si può prendere in considerazione l'idea di chiedere agli ospiti di sottoporsi a un test rapido del coronavirus a casa il giorno stesso della riunione. Il test casalingo non individuerà tutti i casi di Covid-19, ma aiuta a identificare quelli con una carica virale elevata.

Tenete presente, tuttavia, che il coronavirus non è l'unico virus che può essere pericoloso per i soggetti vulnerabili. Ecco perché è così importante vaccinarsi per proteggersi e ridurre il rischio di malattie gravi.

