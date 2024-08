- Nuova forma di virus della febbre catarrale degli ovini riscontrata nel Brandeburgo

Il serotipo 3 del bluetongue (BTV-3) è stato rilevato per la prima volta nel Brandeburgo. Il virus è stato trovato in due vitelli di un allevamento di bestiame nel distretto di Potsdam-Mittelmark, come ha annunciato un portavoce del Ministero della Salute. Ciò significa che il Brandeburgo perde lo status di "libero dal virus del bluetongue".

Questo tipo di bluetongue è stato scoperto per la prima volta in Germania a ottobre 2023 e da allora si sta diffondendo dalla regione occidentale. Tutti i ruminanti come bovini, pecore e capre sono suscettibili a questa malattia degli animali. Anche i lama, gli alpaca e i ruminanti selvatici possono essere infettati. Il virus viene trasmesso da zanzare infette (una specie di mosche pungenti).

Il patogeno non è trasmissibile all'uomo, rendendo la malattia innocua per le persone. La carne e il latte degli animali colpiti, nonché i prodotti derivati, possono essere consumati senza preoccupazioni. Gli animali colpiti spesso mostrano febbre, con gonfiore delle membrane della testa e della bocca. La malattia è spesso fatale nelle pecore. I ruminanti possono essere vaccinati contro il bluetongue. In Germania, il bluetongue è una malattia segnalabile e i casi sospetti devono essere segnalati all'ufficio veterinario.

La prima rilevazione del serotipo 3 del Bluetongue nel Brandeburgo rappresenta un aumento delle malattie degli animali, poiché questo virus è noto per diffondersi rapidamente tra i ruminanti e altri animali suscettibili. Per prevenire la diffusione del Bluetongue, sono fondamentali i programmi di vaccinazione e la rigorosa segnalazione dei casi sospetti nella gestione delle malattie degli animali in Germania.

