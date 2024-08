- Nuova esposizione: la tragica morte della principessa Diana

Il fascinoso declino della Principessa Diana (1961-1997) continua ad affascinare molte persone ancora oggi. Con l'avvicinarsi del 27º anniversario della sua morte il 31 agosto, è stato annunciato un nuovo documentario in tre parti. Secondo "Deadline", questa serie si propone di indagare le circostanze della morte della Principessa Diana il 31 agosto 1997.

Approfondimenti su "Chi ha risolto il mistero di Diana?"

Questa serie documentaria promette "interviste inedite con diverse figure chiave coinvolte nell'incidente che ha portato alla morte di Diana, offrendo nuovi punti di vista su un caso che ha lasciato il mondo perplesso per decenni", secondo la sinossi ufficiale di "Chi ha risolto il mistero di Diana?"

Prodotta da Empress Films, la stessa casa di produzione dei documentari Netflix come "L'enigma di Marilyn Monroe - I nastri silenziosi" e "Johnny Depp contro Amber Heard", questo progetto rappresenta il loro interesse nell'indagare donne famose attraverso documentari giornalistici investigativi.

Come ha dichiarato la regista Emma Cooper, "Esaminare donne iconiche attraverso il documentario giornalistico investigativo è una mia passione." Allo stesso modo, "The Enigma of Marilyn Monroe", il team "ha affrontato una storia che il mondo credeva di conoscere e ha portato alla luce fatti nascosti."

Al momento, non è chiaro dove la serie documentaria "Chi ha risolto il mistero di Diana?" sarà trasmessa o la sua data di rilascio.

