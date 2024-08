- Nuova app con mappe offline

Il Ministero dei Trasporti della Baviera ha introdotto una nuova app per ciclisti, "Radroutenplaner Bayern", che sostituisce la precedente "Bayernnetz für Radler 2020". Il programma gratuito per ciclisti offre una nuova tecnologia cartografica e un'interfaccia facile da usare, ha dichiarato il Ministro dei Trasporti Christian Bernreiter (CSU).

Secondo un portavoce del ministero, tra le nuove funzionalità dell'app ci sono l'utilizzo di mappe offline e una rete ciclistica di 50.000 chilometri con itinerari tematici. È possibile anche salvare mappe individuali offline.

Il Club Ciclistico Tedesco Generale (ADFC) in Baviera accoglie con favore "il costante miglioramento e sviluppo" dell'offerta. Integrata nell'app ci sono anche tutte le strutture ricettive ciclisti-friendly in Baviera, come campeggi, appartamenti per le vacanze o hotel, che hanno la certificazione "Bett+Bike" dell'ADFC. Non ci sono ancora valutazioni sull'utilizzo dell'app.

Per incentivare l'uso della bicicletta in Baviera, non basta avere app, ha detto il politico CSU Bernreiter, ma serve soprattutto "un'infrastruttura ciclistica moderna e sicura". Insieme ai comuni, il Ministero dei Trasporti si è prefissato l'obiettivo di costruire altri 1.500 chilometri di nuove piste ciclabili entro il 2030. La Baviera investe annualmente 40-50 milioni di euro nella costruzione di piste ciclabili sulle strade federali e statali.

La nuova app per ciclisti, "Radroutenplaner Bayern", include funzionalità come l'utilizzo di mappe offline, che consente ai ciclisti di navigare lungo i percorsi senza connessione internet. Con l'app, i ciclisti possono accedere a una vasta rete ciclistica di 50.000 chilometri, completa di itinerari tematici, e salvare mappe individuali offline per comodità.

Leggi anche: