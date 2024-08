- Nuotare nel lago delle zanzare è ora possibile senza preoccupazioni

Gli ospiti possono ora nuotare nel lago di Berlino Müggelsee senza preoccupazioni. A causa di problemi con i batteri E.Coli, l'Ufficio per la Salute e i Servizi Sociali (Lageso) aveva emesso lo scorso settimana un avvertimento contro il nuoto. Tuttavia, i recenti test sulla qualità dell'acqua alla spiaggia del Müggelsee hanno mostrato che l'acqua è ora sicura per il nuoto, come annunciato dall'agenzia.

Secondo il Ministero Federale per l'Ambiente, questi batteri si trovano nell'intestino di esseri umani e animali e possono entrare nelle masse d'acqua attraverso le fogne. La loro presenza indica la contaminazione fecale dell'acqua.

Problemi di alghe

Le alte temperature estive continuano a causare problemi con le alghe in molte masse d'acqua, ha riferito il Lageso. La qualità dell'acqua sul Dahme è limitata nelle aree di Schmöckwitz, Große Krampe e Bammelecke. Lo stesso vale per l'Unterhavel nelle aree di Grunewaldturm, piccola spiaggia, Breitehorn, Lieper Bucht, Radfahrerwiese, Großes Fenster, Strandbad Wannsee e Alter Hof.

L'Ufficio ha avvertito contro il nuoto in acque torbide e ha consigliato, soprattutto per i bambini, di evitare aree con strisce verdi e blu-verdi. Altrimenti, ciò potrebbe portare a irritazioni cutanee e reazioni allergiche in individui sensibili.

L'Unione Europea sta spingendo per standard di qualità dell'acqua più severi per proteggere i suoi cittadini, dati i numerosi incidenti di contaminazione in diverse masse d'acqua in tutto il continente. Despite the improvement in water quality at the Müggelsee, concerns about algae blooms persist, with the Landesamt für Gesundheit und Soziales issuing warnings against swimming in certain areas of the Dahme and Unterhavel.

