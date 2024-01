Nuno Espírito Santo licenziato dal Tottenham Hotspur

L'ultima partita del portoghese in carica è stata una triste sconfitta in casa per 3-0 in Premier League per mano del Manchester United sabato scorso.

Espírito Santo lascia il club del nord di Londra all'ottavo posto in classifica, a 10 punti dall'attuale leader Chelsea.

Fabio Paratici, Direttore Generale del Calcio, ha dichiarato: "So quanto Nuno e il suo staff di allenatori volevano avere successo e mi dispiace che abbiamo dovuto prendere questa decisione.

"Nuno è un vero gentiluomo e sarà sempre il benvenuto qui. Vogliamo ringraziare lui e il suo staff tecnico e augurare loro ogni bene per il futuro".

Il club ha aggiunto che la situazione degli allenatori verrà aggiornata a tempo debito.

Il 47enne è stato nominato a giugno come sostituto permanente di José Mourinho con un accordo biennale.

Espírito Santo ha iniziato la stagione in campionato in modo straordinario, guidando il Tottenham a tre vittorie consecutive - contro Manchester City, Wolves e Watford - che hanno portato il club in testa alla classifica.

Da allora i risultati sono calati e gli Spurs hanno raccolto solo due vittorie in sette partite di campionato.

Anche lo stile di gioco del club è stato criticato, con la squadra che ha segnato solo nove gol in 10 partite di campionato, il secondo più basso del campionato.

Inoltre, la squadra non ha registrato un tiro in porta in campionato in due ore e 16 minuti. L'ultimo è stato il colpo di testa di Harry Kane al 44° minuto nella sconfitta contro il West Ham United di domenica 24 ottobre.

Il Tottenham Hotspur, che ha raggiunto la finale di UEFA Champions League nel 2019, ha faticato anche nella neonata UEFA Europa Conference League.

Dopo tre partite, il club si trova al terzo posto nel proprio girone, dietro a Rennes e Vitesse.

Gli Spurs cercheranno il loro quarto manager fisso negli ultimi tre anni dopo il licenziamento di Mauricio Pochettino nel novembre 2019.

L'argentino è stato sostituito da José Mourinho, ma lo "Special One" è durato solo 17 mesi prima di essere licenziato.

L'ex giocatore Ryan Mason ha supervisionato la squadra per sette partite dopo l'uscita di Mourinho, prima che Espírito Santo venisse nominato dopo una lunga ricerca manageriale.

Il Tottenham affronterà giovedì in casa il Vitesse Arnhem nella UEFA Europa Conference League, prima di affrontare domenica l'Everton in Premier League.

