- Numerosi tentativi di deportazione finiscono senza successo <unk> Promuovere una discussione completa con Mertin

A seguito dell'incidente di Solingen, il Ministro della Giustizia del Reno-Palatinato, Herbert Mertin, promuove un dibattito onesto e mette in guardia contro le proposte affrettate di soluzioni presunte in materia di asilo o di diritto penale. Richiami forti non sarebbero all'altezza del dovere dello stato di tutelare i cittadini, ha detto Mertin all'agenzia di stampa tedesca a Magonza. "Non c'è una soluzione magica, serve lavorare su molti elementi".

Stringere le regolamentazioni sui coltelli da soli potrebbe non bastare a prevenire azioni come quelle di Solingen. I ministri della giustizia avevano già commissionato uno studio per analizzare analiticamente la situazione dei reati con i coltelli. Le conclusioni saranno presentate per prime, ha sottolineato Mertin.

Mertin: "È maledettamente difficile espellere qualcuno"

Riguardo al sospetto siriano per il caso di Solingen, il cui rimpatrio in Bulgaria è fallito nel 2023, il ministro ha detto che non sarebbe utile se ora i politici iniziassero a darsi la colpa a vicenda. "È maledettamente difficile espellere qualcuno". Si tratta di rimuovere gli ostacoli - a livello europeo, ma perhaps anche all'interno del paese.

A Solingen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, tre persone sono state uccise e otto ferite, quattro gravemente, durante una festa del paese lo scorso venerdì sera. Il sospetto è un siriano di 26 anni che è entrato in Germania dalla Bulgaria alla fine del 2022. Era stato programmato per essere rimpatriato in Bulgaria secondo le linee guida dell'UE per l'asilo, ma non si è presentato alla data prevista di giugno 2023.

La gestione dei richiedenti asilo senza prospettive di residenza è diventata un tema di interesse dopo l'incidente. Il capo della fazione del Reno-Palatinato, Gordon Schnieder, ha richiesto che i richiedenti asilo e i rifugiati senza prospettive di residenza non vengano distribuiti ai comuni in alcun modo. Inoltre, i criminali espellibili dovrebbero essere trattenuti in detenzione indefinita. Il capo della fazione AfD, Jan Bollinger, ha richiesto un "offensiva strutturale di espulsioni".

Il Consiglio dei Rifugiati del Reno-Palatinato è rimasto scioccato dalle richieste emerse su larga scala dopo incidenti come Solingen, la cui attuazione violerebbe la legislazione esistente. I richiedenti asilo respinti sono attualmente obbligati a risiedere in strutture di prima accoglienza per un massimo di 18 mesi, con conseguenze disastrose per l'integrazione. Molte di queste persone sono attivamente impegnate a cercare lavoro, corsi di tedesco e attività di integrazione. Tutto questo può essere regolato più efficacemente dai comuni.

Ma quante espulsioni nel Reno-Palatinato falliscono effettivamente? Secondo il Ministero dell'Integrazione, 381 sono fallite durante i primi sei mesi di quest'anno: 290 persone non sono state trovate, la resistenza ha causato il fallimento in 17 casi e 74 persone non sono state espulse per altri motivi. Questo è stato contrastato da 671 partenze (2023: 1.178) da gennaio a giugno, comprese 395 espulsioni/trasferimenti e 276 partenze volontarie.

Al 31 luglio 2024, 8.619 persone erano soggette a espulsione nel Reno-Palatinato. Di queste, 6.564 avevano un permesso di residenza, il che significa che non possono essere espulse per particolari motivi - ad esempio, per mancanza di documenti di identità o per motivi di salute. Un permesso di residenza è sempre temporaneo.

Le prospettive europee sono limitate.

La base per i trasferimenti all'interno dell'UE è il regolamento Dublin-III, che stabilisce che i richiedenti asilo devono essere trasferiti nel paese dove hanno messo piede per la prima volta sul suolo europeo. È ampiamente riconosciuto in Germania che i trasferimenti Dublin non vengono eseguiti in tutti i casi, secondo il Ministero dell'Integrazione. La ministra Katharina Binz (Verdi) ha descritto il sistema come bisognoso di riforma su SWR. I trasferimenti falliscono a causa del rifiuto di salire su un aereo, ha detto il ministero. I trasferimenti Dublin avvengono spesso con voli di linea commerciali.

In caso di rifiuto, viene pianificato un nuovo trasferimento se possibile. Tuttavia, questo non è semplice nella pratica - richiede un nuovo volo, un accompagnatore e un passaggio nel altro paese. È anche un segreto di Pulcinella che non tutti i paesi europei cooperano conformemente alle regole di Dublin, come non rispondere a una richiesta di trasferimento dalla Germania.

Il ministro della giustizia Mertin favore un'analisi approfondita dei motivi per cui i trasferimenti falliscono. Perché un nuovo tentativo pochi giorni dopo è così difficile? Perché occasionalmente non ci sono posti disponibili sui voli? Dovrebbe anche essere posto in discussione se una persona assente a un appuntamento annunciato per il ritorno è veramente scomparsa o è fuggita. "Si può indagare su questo". Ciò potrebbe aiutare a prolungare il termine per il trasferimento. Il termine è di sei mesi, ma può essere esteso fino a 18 mesi in determinate circostanze.

Guardando al 2026

Una revisione del mandato di arresto europeo potrebbe anche rivelarsi utile, ha detto Mertin. Tuttavia, questo può essere emesso solo a fini di persecuzione penale. Di conseguenza, deve essere esaminato in che misura i mezzi a disposizione delle autorità per le espulsioni e i trasferimenti sono sufficienti e pratici.

I comuni del Reno-Palatinato ricevono assistenza dal Centro per le questioni di ritorno, finanziato dallo stato, per risolvere i problemi pratici. In futuro, questo verrà anche ottenuto attraverso una piattaforma gestita da Frontex per prenotare voli di linea commerciali. Il Ministero dell'Integrazione si aspetta un miglioramento legislativo quando il regolamento per la gestione dell'asilo e della migrazione succederà alle regole Dublin-III circa a metà del 2026. Allora, il prolungamento del termine per i trasferimenti sarà possibile in più casi e la detenzione sarà facilitata per coloro che resistono o fuggono dalla procedura.

