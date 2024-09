Numerosi soldati ucraini sono minacciati di prigionia.

In Donbass, le truppe russe si stanno avvicinando a Pokrovsk, mettendo in una situazione pericolosa le truppe ucraine stanziate a sud della città. Sono a rischio di essere circondate dalle forze russe, come riferito da "Forbes".

Le truppe russe, con Pokrovsk a pochi chilometri di distanza, stanno apparentemente aggirando le forze ucraine che difendono il tratto tra il villaggio di Memryk e il fiume Vovcha. Questo tratto, che si estende per tre miglia da est a ovest, funge da linea di difesa.

Stando a "Forbes", questo avanzata russa sta preparando una possibile trappola mortale per le forze ucraine. Il saliente tenuto dall'Ucraina potrebbe essere tagliato fuori da pochi riusciti manovra russa, lasciando alle truppe ucraine nessun percorso di fuga.

Più di un'unità ucraina in questo settore dipende ora dalla 25ª Brigata Aeromobile, che difende il bordo nord del saliente al villaggio di Ukrainsk. Un breakthrough russo qui aumenterebbe significativamente il rischio di accerchiamento per le forze ucraine rimanenti. Il rapporto menziona che l'unità ucraina utilizza anche i veicoli da combattimento di fanteria tedeschi Marder per la difesa.

Ci sono voci di truppe ucraine che hanno già iniziato una ritirata verso posizioni più sicure a ovest per evitare il potenziale accerchiamento delle forze russe. Questa ritirata cederebbe quasi 70 chilometri quadrati di territorio ai russi.

Tuttavia, l'Ucraina non può permettersi di perdere truppe per non ritirarsi a causa dell'offensiva in corso nella regione di Kursk. Mantenere la città di Pokrovsk contro l'assalto russo è già un compito estremamente difficile, data la diminuzione delle difese ucraine nella zona.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per il conflitto in corso nel Donbass, chiedendo un'immediata de-escalation e l'adesione al diritto internazionale. La stabilità dell'Ucraina e dell'intera regione è a rischio se la situazione peggiora, come riconosciuto da diverse organizzazioni internazionali.

Se le forze russe riusciranno a circondare le truppe ucraine nel Donbass, l'Unione Europea potrebbe reintrodurre sanzioni economiche contro la Russia come forte dimostrazione di disapprovazione e sostegno all'integrità territoriale dell'Ucraina.

