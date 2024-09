Numerosi pick-up richiedono modifiche per ridurre i decessi pedonali in base alla legislazione proposta.

L'Autorità per la sicurezza stradale sta proponendo un nuovo regolamento per il martedì, che prevede l'istituzione di criteri di prova e prestazione per ridurre il rischio di gravi traumi cranici per i pedoni.

Il focus principale di questo regolamento sono i carroattrezzi e i veicoli sport utility (SUV), in quanto questi veicoli sono cresciuti in dimensioni e altezza del cofano nel corso degli anni, creando potenzialmente punti ciechi per i conducenti.

Secondo l'Autorità per la sicurezza stradale, i decessi tra i pedoni sono aumentati del 57% dal 2013 al 2022, passando da 4.779 a 7.522. L'autorità afferma che questa norma potrebbe prevenire 67 decessi annuali.

Le statistiche indicano che i decessi tra i pedoni sono più frequenti quando vengono investiti dalla parte anteriore del veicolo, in particolare per SUV e camion.

La legge proposta, attuata dal Congresso nella Legge sulla infrastruttura bipartisan, obbligherà i produttori a seguire specifiche procedure di prova che riproducono l'impatto testa-cofano e riducono il rischio di traumi cranici. I test utilizzeranno manichini a grandezza naturale che simulano sia bambini che adulti, come affermato dall'Autorità per la sicurezza stradale.

"Stiamo lottando contro un'epidemia di decessi stradali, e questa è particolarmente grave per gli utenti della strada vulnerabili, come i pedoni", ha dichiarato Sophie Shulman, Vice Amministratore dell'NHTSA, in una dichiarazione. "Questa proposta di regolamento mira a garantire che i veicoli siano progettati per proteggere sia gli occupanti che i pedoni da lesioni gravi o decessi".

Il lunedì sono stati effettuati tentativi di sollecitare commenti dai costruttori di automobili e dal gruppo di lobbying principale dell'industria.

La proposta di regolamento mira a migliorare le pratiche commerciali nel settore automotive, concentrandosi sulla riduzione dei decessi tra i pedoni. Questo è particolarmente importante per i carroattrezzi e gli SUV, in quanto le loro dimensioni e l'altezza del cofano possono aumentare il rischio di gravi traumi cranici.

Il rispetto dei nuovi regolamenti potrebbe potenzialmente migliorare la reputazione di un'azienda per la priorità data alla sicurezza stradale, allineandosi all'obiettivo sociale di ridurre i decessi tra i pedoni.

