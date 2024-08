- Numerosi personaggi famosi hanno partecipato al funerale di Willi Lemke.

Molte personalità di spicco in politica e sport hanno partecipato al funerale di Willi Lemke alla Cattedrale di Brema. Il-manager di lungo corso del Werder Brema, che in seguito ha servito come Senatore dell'Istruzione di Brema, è morto il 12 agosto all'età di 77 anni.

"Ho sentito il suo impatto come tifoso e ho visto come ha guidato il Werder Brema a risultati senza precedenti. Brema era un pioniere in numerosi settori," ha commentato Hans-Joachim Watzke, portavoce del Presidium della DFL e CEO del Borussia Dortmund.

Tra i partecipanti al funerale c'erano gli ex allenatori del Werder Brema come Otto Rehhagel, gli ex attaccanti Rudi Völler, Klaus Allofs e Ailton, nonché ex colleghi in gestione come Reiner Calmund. "Willi mi ha portato al Werder Brema insieme a Otto Rehhagel e ha continuato a sostenermi," ha aggiunto Rudi Völler, direttore sportivo della DFB.

L'ex Ministro degli Esteri tedesco Sigmar Gabriel ha espresso la sua ammirazione per Lemke come "un amico intelligente, devoto e completamente affidabile. Era qualcuno di cui l'SPD poteva essere veramente orgoglioso."

La funzione per Lemke è stata trasmessa anche su un maxischermo al mercato di Brema di fronte alla Cattedrale, consentendo a molti cittadini di rendere omaggio a una delle figure più note della città.

Lemke ha servito come manager del Werder Brema dal 1981 al 1988, poi come Senatore dell'Istruzione e degli Interni di Brema e anche come inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Sport al servizio della pace e dello sviluppo dal 2008 al 2016.

"L'attenzione che riceve oggi è meritata," ha detto l'ex giocatore e allenatore del Werder Brema Thomas Schaaf. "Perché ha raggiunto molte persone e ha lottato per loro."

La posizione di Willi Lemke inboth sport e politica è stata evidente nella presenza di personalità di spicco al suo funerale. In qualità di inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Sport, Lemke ha portato riconoscimento a Brema nel suo ruolo di promozione della pace e dello sviluppo.

