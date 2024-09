Numerosi minatori si trovano in difficoltà a Donetsk

150 minatori sono bloccati nella miniera di Dobropillia a causa di un blackout causato dagli attacchi russi nella regione di Donetsk. Lo riferisce il "Kyiv Independent" citando Mychailo Volynets, capo del sindacato dei minatori ucraini. La città di Dobropillia, un tempo abitata da circa 28.000 residenti prima del conflitto, si trova a circa 20 chilometri a nord di Pokrovsk. Negli ultimi mesi, Dobropillia è diventata un bersaglio significativo per le truppe russe. Gli attacchi russi hanno compromesso l'approvvigionamento di energia di Dobropillia e dei centri abitati circostanti, compresi i giacimenti di carbone. Secondo i resoconti, il blackout sta causando l'allagamento e il gasaggio delle aree di estrazione. Volynets aggiunge che la situazione nella regione rimane difficile.

17:08 La Svezia rafforza il finanziamento della difesa civile in vista di potenziali conflitti

La Svezia sta pianificando di aumentare il suo budget per la difesa civile del 100% nei prossimi tre anni per prepararsi a possibili conflitti. Il governo di Stoccolma ha dichiarato che le lezioni dalla guerra in Ucraina sottolineano l'importanza di garantire che parti cruciali della società possano funzionare senza intoppi. Il ministro della Difesa Civile Carl-Oskar Bohlin ha annunciato che il budget del paese per la difesa civile sarà aumentato di due miliardi di corone, raggiungendo 8,5 miliardi di corone, equivalenti a 740 milioni di euro, quest'anno. Entro il 2028, è prevista una dotazione annuale di 15 miliardi di corone. Bohlin ha detto: "La situazione di sicurezza rimane grave e si prevede che continuerà nel prossimo futuro".

16:39 Putin: la NATO sarebbe in guerra con la Russia se l'Occidente approvasse l'uso da parte dell'Ucraina di armi a lungo raggio

Il presidente russo Vladimir Putin ha sostenuto che se l'Occidente autorizzasse l'Ucraina ad utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia, ciò implicherebbe che la NATO è "in guerra" con la Russia. "Concedere l'autorizzazione all'Ucraina per utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli russi cambierebbe drasticamente la natura del conflitto. Significherebbe che i paesi NATO sono coinvolti nel conflitto in Ucraina", ha detto Putin a un reporter della televisione di stato. Se tale scelta venisse presa, "questo non sarebbe altro che una partecipazione diretta dei paesi NATO al conflitto ucraino". L'Ucraina sta chiedendo da tempo l'autorizzazione dell'Occidente all'uso di armi occidentali a lungo raggio contro i bersagli russi. Le forze russe hanno attaccato senza sosta l'infrastruttura dell'Ucraina per mesi.

16:07 Zelensky definisce l'iniziativa di pace Cina-Brasile 'distruttiva'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto l'iniziativa di pace Cina-Brasile. Zelensky l'ha definita "distruttiva, è solo una dichiarazione politica". Zelensky ha espresso il suo punto di vista con il media brasiliano Metropoles. "Come si può proporre 'ecco la nostra iniziativa' senza averci neanche consultato prima?" ha detto Zelensky. La Cina e il Brasile hanno proposto una conferenza internazionale per la pace a maggio. "A che scopo serve questo?" si è chiesto Zelensky. A differenza della Russia, l'Ucraina non è stata consultata prima dell'annuncio della proposta.

17:40 Ucraina: missile russo colpisce una nave civile che trasportava grano

Sulla base dei resoconti ucraini, un missile russo ha colpito una nave civile che trasportava grano dall'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la nave si trovava nelle acque ucraine al momento dell'impatto. Il ministro degli Esteri Andrij Sybiha l'ha definito "un attacco deliberato alla libertà di navigazione marittima e alla sicurezza alimentare globale". Secondo Zelensky, la nave era diretta in Egitto e non ci sono state vittime. Un portavoce della Marina ucraina ha dichiarato che la nave del grano non si trovava all'interno del corridoio di esportazione del grano ucraino al momento dello strike, ma si trovava nella zona economica marina della Romania. Un portavoce della Marina rumena ha chiarito che la nave non si trovava nelle acque territoriali rumene.

17:12 Il presidente cinese visiterà nuovamente la Russia a ottobre

Il presidente cinese Xi Jinping è previsto in visita in Russia a ottobre. Xi parteciperà alla riunione del gruppo BRICS, ha confermato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Wang si sta incontrando con il presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo oggi. Entrambi i leader hanno lodato i rapporti tra Cina e Russia. Wang ha dichiarato che Xi aveva cortesemente accettato l'invito di Putin a partecipare alla riunione del BRICS a Kazan, mentre Putin ha elogiato i progressi nei loro rapporti bilaterali.

16:50 Gli Stati Uniti sono pronti a "regolare" l'aiuto militare all'Ucraina

Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha annunciato che gli Stati Uniti sono pronti ad adattare l'aiuto militare all'Ucraina secondo necessità. Durante una conferenza stampa a Varsavia, Blinken è stato chiesto se gli Stati Uniti avevano dato all'Ucraina il via libera per attaccare i bersagli in Russia utilizzando le armi occidentali. Blinken ha risposto: "Posso dirvi che continueremo a fare ciò che abbiamo fatto: modificheremo, adatteremo, se necessario, compresi gli strumenti disponibili all'Ucraina". Blinken ha detto di aver avuto "discussioni costruttive" con il suo omologo britannico David Lammy a Kyiv il giorno precedente e di aver ricevuto informazioni su come gli ucraini stessero analizzando il campo di battaglia e determinando i loro bisogni. Questi aspetti sarebbero stati considerati. "E se necessario, regoleremo".

16:11 Tre operatori umanitari uccisi in UcrainaIn un attacco ostile delle forze russe, tre operatori umanitari dell Croce Rossa ucraini sono stati tragicamente uccisi, secondo fonti ucraine. L'incidente è avvenuto in un villaggio nella regione contesa di Donetsk, come annunciato dall'Ufficio del Procuratore Generale ucraino via Telegram. Due operatori aggiuntivi sono stati ricoverati in ospedale, uno in condizioni critiche. "Un altro atto di aggressione. Oggi, l'aggressore ha preso di mira i veicoli umanitari del Comitato Internazionale della Croce Rossa nella regione di Donetsk", ha scritto il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj sulla sua piattaforma. Dmytro Lubinets, commissario ucraino per i diritti umani, ha invitato il CICR a riconoscere ufficialmente la violazione da parte della Russia degli standard della Convenzione di Ginevra.

15:45 Il pubblico escluso dal processo dei legali di NavalnyLa giudice presidente ha rapidamente chiuso l'aula del tribunale durante il processo a tre avvocati che rappresentano il critico del Cremlino Alexey Navalny a Petushki, in Russia. Ha motivato la sua decisione con il rischio di provocazione da parte dei sostenitori di Navalny. I difensori, Vadim Kobzev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin, sono accusati di far parte di un'organizzazione estremista, riferendosi al fondo anti-corruzione fondato da Navalny.

15:18 Conflitto navale nel Mar NeroL'Ucraina e la Russia sono state coinvolte in una disputa navale e aerea nel Mar Nero, secondo diversi resoconti. Il servizio di intelligence militare ucraino ha riferito che un aereo da combattimento russo Su-30 è stato abbattuto utilizzando un sistema portatile superficie-aria durante un'operazione speciale in mare. Non sono state fornite ulteriori informazioni sull'incidente della notte di martedì a Kyiv. Tuttavia, il Ministero della Difesa russo ha riferito di un tentativo fallito dell'Ucraina di attaccare una piattaforma di perforazione russa nel Mar Nero con motoscafi ad alta velocità mercoledì. Otto dei 14 motoscafi sarebbero stati distrutti, mentre gli altri si sono ritirati. Non è stata menzionata la perdita di un aereo a Mosca. Tuttavia, il blog militare russo Rybar, affiliato al Ministero della Difesa, ha riferito che un Su-30 è stato abbattuto nella difesa contro l'attacco ucraino.

14:54 Soldati ucraini esausti insistono per la fine del conflittoI soldati ucraini devono utilizzare le loro risorse limitate in modo efficace e saggio. Kavita Sharma, una giornalista di ntv, lo ha visto di persona durante la sua copertura al fronte: armi sovietiche logore con poco munizionamento, nonché una scarsità di armi occidentali di alta qualità.

14:23 Zelenskyj: Russia lancia un'offensiva nel KurskLa Russia ha avviato un'offensiva nel regione russa di Kursk, secondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj. Questa offensiva "si adatta al piano ucraino", ha dichiarato Zelenskyj durante una conferenza stampa a Kyiv, senza fornire ulteriori dettagli. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato via Telegram che le truppe russe hanno liberato dieci insediamenti nella regione di Kursk in due giorni.

13:55 Critica delle relazioni Iran-Russia da parte di un politico iranianoUn alto funzionario iraniano ha espresso una critica insolita delle relazioni dell'Iran con la Russia alla luce delle nuove sanzioni e delle tensioni diplomatiche crescenti. In un post su una piattaforma social, Ali Motahari, ex vicepresidente del Parlamento iraniano, ha fatto riferimento alle sanzioni imposte dalla Germania, dalla Francia e dal Regno Unito contro la fornitura di missili balistici dell'Iran alla Russia. Il Ministero degli Esteri iraniano ha energicamente negato queste affermazioni.

13:38 La città di Pokrovsk nella regione di Donetsk ha problemi di acqua e gasDopo gli attacchi russi, la città di Pokrovsk nella regione di Donetsk dell'Ucraina ha sofferto per una fornitura d'acqua interrotta e la mancanza di gas per cucinare e riscaldare. La centrale di trattamento dell'acqua della città è stata recentemente danneggiata nei combattimenti, lasciandola dipendente da più di 300 pozzi di emergenza per la sua fornitura d'acqua. Inoltre, un centro di distribuzione del gas è stato distrutto dalle forze russe il giorno precedente, lasciando 18.000 residenti di Pokrovsk senza gas.

13:07 Rapporto dubbio sul numero di navi da guerra della RussiaLa Russia potrebbe avere solo la metà del numero di navi da guerra dichiarato dal suo Ministero della Difesa, secondo un rapporto del portale di notizie russe "Agentstvo". Mentre il Ministero della Difesa russo stima che oltre 400 navi da guerra partecipano all'esercitazione militare su larga scala "Ocean-2024", le banche dati online indipendenti suggeriscono cifre comprese tra 264 e 299 navi da guerra. La Flotta del Mar Nero, che non partecipa all'esercitazione, ha circa 50 navi e sottomarini. La Russia è stata precedentemente accusata di esagerare le dimensioni delle sue forze militari.

12:28 L'intelligence russa intensifica lo spionaggio contro l'aid ucraino e la BundeswehrI servizi di intelligence russi hanno intensificato le loro attività di spionaggio contro l'aid ucraino tedesco e la Bundeswehr, secondo il nuovo rapporto annuale del Servizio di controspionaggio militare (MAD). L'interesse strategico della Russia per la politica e la strategia militare si è spostato sul livello tattico. Sono ora profondamente interessati alle informazioni sulla fornitura di armi e munizioni della Germania all'Ucraina, compresi i percorsi di trasporto e le procedure di dispiegamento delle armi. Le capacità tattiche della Bundeswehr stessa per la difesa territoriale e dell'alleanza sono diventate un interesse primario per i servizi di intelligence russi.

11:52 Munz: La minaccia di armi atomiche a Berlino non è inaspettataIl Regno Unito e gli Stati Uniti potrebbero autorizzare l'uso di armi contro il territorio russo da parte dell'Ucraina. Il Cremlino è riuscito finora a prevenire questa decisione attraverso minacce, come spiegato dal corrispondente di ntv Rainer Munz. Di conseguenza, non è sorprendente che uno specialista di armi atomiche abbia ora chiamato per un attacco a Berlino.

11:15 Report: Rinvio nella Decisione sull'Invio di Missili a Lungo Raggio dell'Ucraina per Due Settimane in PiùLa decisione sull'invio di missili occidentali a lungo raggio in Ucraina potrebbe richiedere ancora del tempo. Una decisione prima dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 24 settembre, con circa 150 capi di stato e di governo, sembra improbabile, come suggerito dal medio statunitense Bloomberg. Gli autori attribuiscono questo alla Segretaria di Stato britannica Lammy, che ha menzionato l'incontro dell'ONU come prossima occasione per discutere l'uso di missili a lungo raggio. Secondo il rapporto, il Presidente ucraino Zelenskyy intende reiterare la sua richiesta in tale occasione. Mercoledì, Lammy e il Segretario di Stato USA Blinken hanno visitato Kyiv per discutere i piani di Zelenskyy per gli attacchi sul territorio russo. Blinken intende discutere questo con il Presidente USA Biden venerdì, mentre il Primo Ministro britannico Starmer incontrerà anche Biden venerdì.

10:31 Blinken Fa una Visita in Polonia al Ritorno da KyivIl Segretario di Stato USA Blinken si ferma in Polonia, importante sostenitore dell'Ucraina, durante il suo ritorno da Kyiv. Sono previsti incontri con il Primo Ministro Tusk e il Presidente Duda. Blinken dovrebbe discutere della cooperazione futura con la Polonia, che funge da principale porta di logistica per il sostegno militare occidentale all'Ucraina. La Polonia ha notevolmente aumentato la sua spesa militare dal momento dell'invasione russa dell'Ucraina e ha ordinato 96 elicotteri da combattimento Apache dalla difesa USA Boeing per 10 miliardi di dollari.

09:59 L'Ucraina Rapporta 64 Droni Russi e 5 Missili negli Attacchi NotturniL'aeronautica ucraina riferisce che la Russia ha attaccato l'Ucraina durante la notte con 5 missili e 64 droni da combattimento iraniani. 44 droni sono stati intercettati. I resoconti militari non sono completamente verificati. La difesa aerea è stata attiva anche intorno a Kyiv per abbattere i droni in avvicinamento.

09:11 Esperto Russo Avvoca per una Maggiore Minaccia NucleareL'influente esperto di politica estera russo Sergei Karaganov suggerisce che la Russia dovrebbe chiaramente indicare la sua disponibilità ad utilizzare armi nucleari. Secondo Karaganov, pubblicato sul quotidiano russo Kommersant, l'obiettivo principale della dottrina nucleare della Russia dovrebbe essere quello di convincere "tutti i nemici attuali e futuri che la Russia è pronta ad utilizzare armi nucleari", ha detto Karaganov. Mosca potrebbe condurre un attacco nucleare limitato su un paese NATO senza scatenare una guerra nucleare totale, ha aggiunto. Il Cremlino starebbe mentendo se affermasse di garantire la protezione nucleare per i suoi alleati, ha menzionato Karaganov. Karaganov ha precedentemente suggerito che la Russia dovrebbe considerare un attacco nucleare preventivo per intimidire i suoi nemici. Alcuni esperti occidentali credono che Karaganov svolga un ruolo utile per il Cremlino esprimendo opinioni che preoccupano l'Occidente e fanno apparire Putin più moderato per confronto.

08:46 L'Ucraina Spera nell'Approvazione USA per i Missili Occidentali a Lungo RaggioL'ottimismo cresce in Ucraina per l'imminente autorizzazione ad attaccare profondamente il territorio russo utilizzando armi occidentali. Durante la sua visita a Kyiv, il Segretario di Stato USA ha sottolineato che vuole assicurarsi che "l'Ucraina abbia tutto ciò di cui ha bisogno". Nel Regno Unito, i segni già indicano un via libera:

08:04 L'Intelligence Ucraina Rapporta l'Abbattimento di un Aereo da Combattimento RussoA seguito dei resoconti di ieri di un aereo da combattimento russo Su-30SM scomparso dai radar, l'intelligence militare ucraina riferisce ora che i soldati ucraini hanno abbattuto un tale aereo durante un'operazione nel Mar Nero. Il quotidiano Kyiv Independent riferisce. L'aereo da combattimento, del valore di 50 milioni di dollari, basato sulla penisola della Crimea, è stato apparentemente distrutto da un sistema portatile di difesa aerea.

07:26 La Città Ucraina di Konotop Soffre di un Attacco di Droni di Massima Entità, Dozzine di FeritiIl numero di feriti nell'attacco di droni di massima entità della Russia all'infrastruttura energetica della città di Konotop nella regione di Sumy è salito a 14. L'agenzia di stampa statale Ukrinform riferisce, citando l'amministrazione militare regionale. Tra questi, un edificio residenziale nel centro della città è stato colpito.

06:42 I Ucraini in Germania Mantengono lo Status Protetto durante le Visite a CasaIl Bundestag discuterà per la prima volta oggi il pacchetto di sicurezza proposto dal governo federale, che include divieti di coltelli e il ritiro dello status di rifugiato per coloro che viaggiano nei loro paesi d'origine. Tuttavia, si applicano eccezioni, come ai rifugiati dall'Ucraina.

06:04 La TV di Stato Russa Accusa il Sabotaggio di Trump nel Debate TVPiù commentatori della televisione di stato russa hanno accusato "sabotaggio" contro Trump nel suo debate TV contro Kamala Harris, come riferito dal Kyiv Independent. Trump è stato "svantaggiato", dicono. La verifica dei fatti delle affermazioni di Trump è stata aspramente criticata. Trump ha perso il debate, secondo molti osservatori. Trump ha promesso che, se vince le elezioni, porrà fine immediata alla guerra in Ucraina.

01:32 Regno Unito convoca imprenditore iraniano per sospetti traffici di missili verso la RussiaIl Regno Unito ha convocato un imprenditore iraniano, come dichiarato dal Ministero degli Esteri di Londra, a seguito di accuse di forniture di missili balistici alla Russia. "Il governo britannico ha reso chiaro che qualsiasi trasferimento di missili alla Russia sarebbe considerato un pericoloso escalation e scatenerebbe una risposta decisa", ha dichiarato la nota. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno imposto ulteriori sanzioni a Tehran a causa dei sospetti rifornimenti, specificamente la sospensione degli accordi bilaterali di trasporto aereo. In precedenza, l'Unione Europea aveva segnalato "informazioni affidabili" sul trasporto di missili iraniani in Russia.

00:14 Ucraina: Russia schiera soldati non addestrati a VovchanskSecondo i resoconti dell'esercito ucraino, la Russia sta schierando soldati non addestrati sul fronte di Kharkiv. Vitalii Sarantsev, portavoce del gruppo operativo tattico delle forze armate di Kharkiv, ha riferito che i soldati coinvolti nelle operazioni di attacco a Vovchansk sono poco addestrati. Si dice che i rinforzi recenti inviati dalla Russia siano una riserva di mobilitazione assemblata dal governo. È ancora incerto se questi soldati siano ex criminali o reclutati da altri paesi, come l'Asia centrale, l'Africa o il Medio Oriente.

22:39 Sindaco dell'ovest dell'Ucraina recluta ispettori di lingua russaIl sindaco della città ucraina occidentale di Iwano-Frankiwsk ha annunciato il dispiegamento di pattuglie linguistiche a causa dell'aumento dell'uso del russo. "Questo è un'iniziativa dei cittadini e chiunque può unirsi come ispettore linguistico", dice il sindaco della città, Ruslan Marzinkiw, in un'intervista al canale televisivo NTA. Molti rifugiati interni dall'Ucraina orientale, la cui lingua madre è il russo, si sono stabiliti in città. Marzinkiw si aspetta almeno 100 controllori linguistici, con circa 50 volontari già registrati. È stato menzionato anche un numero di telefono per i cittadini per segnalare i parlanti russo negli spazi pubblici. A causa della guerra, milioni di persone, principalmente dalle aree di lingua russa nell'est e nel sud, sono fuggite verso l'ovest dell'Ucraina, relativamente sicuro.

21:42 Erdogan richiede il ritorno della Crimea dalla RussiaIl presidente turco Recep Tayyip Erdogan esige il ritorno della penisola della Crimea, annessa dalla Russia, all'Ucraina. "Il nostro sostegno incondizionato per l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina include il ritorno della Crimea all'Ucraina", dice Erdogan in un messaggio video alla summit della Crimea Platform. Con la Crimea Platform, istituita nel 2021, l'Ucraina mira a richiamare l'attenzione internazionale sulla situazione intorno alla penisola annessa.

21:05 Rapporto: Kyiv svelerà strategie militari agli USAIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy considera il sostegno degli USA cruciale per respingere la guerra di invasione russa. "Il piano per la vittoria (...) dipende pesantemente dal sostegno degli USA e degli altri partner", ha dichiarato Zelenskyy in una conferenza stampa a Kyiv. Il piano strategico, che Zelenskyy rivelerà alla seconda conferenza sulla pace dell'Ucraina, cerca di "rafforzare significativamente l'Ucraina" e "costringere la Russia a porre fine alla guerra". Secondo Bloomberg, gli USA stanno spingendo Zelenskyy per un dettagliato piano di attacco alla Russia prima di sollevare le restrizioni sull'uso delle armi occidentali. Il segretario di Stato degli USA Blinken e il segretario degli Esteri britannico Lammy erano apparentemente programmati per discutere un piano a lungo termine per l'anno successivo con Zelenskyy a Kyiv per comprendere meglio gli obiettivi dell'Ucraina.

20:37 Blinken spiega la posizione di Biden sull'uso delle armi in RussiaSecondo il segretario di Stato degli USA Antony Blinken, gli USA stanno lavorando attivamente per soddisfare le esigenze militari dell'Ucraina, che includono l'uso di armi occidentali a lungo raggio per colpire i bersagli in Russia. Il presidente degli USA Joe Biden e il primo ministro britannico Keir Starmer discuteranno queste esigenze durante il loro incontro di venerdì, secondo Blinken in una conferenza stampa congiunta con David Lammy, suo omologo britannico, e il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiga a Kyiv. "Stiamo lavorando diligentemente per garantire che l'Ucraina abbia tutti i mezzi necessari per difendersi efficacemente", ha detto Blinken e ha ribadito: "Vogliamo che l'Ucraina vinca".

