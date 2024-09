Numerosi minatori di carbone intrappolati a Donetsk dopo gli attacchi russi

15:08 150 Minatori bloccati a Dobropillia a causa di un blackout causato dagli attacchi russi

150 minatori rimangono intrappolati nella miniera di carbone di Dobropillia a causa di un blackout causato dagli attacchi russi nella regione di Donetsk. Lo riferisce il "Kyiv Independent", citando Mychailo Volynets, capo del sindacato dei minatori ucraini. Dobropillia, un tempo abitata da circa 28.000 persone, si trova a circa 20 chilometri a nord di Pokrovsk. Dobropillia è stata un bersaglio principale delle forze russe negli ultimi mesi. Gli attacchi russi hanno interrotto l'approvvigionamento di energia per Dobropillia e i centri abitati vicini, compresi i giacimenti di carbone. Il blackout ha causato l'accumulo di gas e l'allagamento delle miniere. Volynets ha sottolineato le difficili circostanze della regione.

17:08 La Svezia aumenta il budget della difesa civile in vista della minaccia di guerra

La Svezia ha intenzione di aumentare il budget per la difesa civile di circa il doppio dell'attuale importo nei prossimi tre anni per far fronte ai potenziali rischi della guerra. "Le lezioni dalla guerra in Ucraina mostrano l'importanza di garantire il funzionamento dei settori chiave della società", ha dichiarato il governo svedese. Il ministro svedese della Difesa Civile, Carl-Oskar Bohlin, ha menzionato che aumenteranno il budget per la difesa civile a 8,5 miliardi di corone (740 milioni di euro) quest'anno, rispetto ai 6,5 miliardi di corone dello scorso anno. L'obiettivo è raggiungere un budget annuale di 15 miliardi di corone entro il 2028. "La situazione di sicurezza rimane precaria e rimarrà critica nel prossimo futuro", ha dichiarato Bohlin.

16:39 Putin avverte che NATO sarebbe in guerra con la Russia se l'Occidente consentisse l'uso di armi a lungo raggio per l'Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che se l'Occidente permetterà all'Ucraina di utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli russi, la NATO sarebbe trascinata in "guerra" con la Russia. "Se questa decisione viene presa, ciò significherebbe che i paesi NATO sono coinvolti in un conflitto con la Russia", ha dichiarato Putin a un reporter della televisione di stato. Se questa risoluzione viene adottata, ciò segnerebbe "l'ingresso diretto dei paesi NATO nel conflitto in Ucraina". L'Ucraina ha richiesto da tempo all'Occidente il permesso di utilizzare armi occidentali a lungo raggio per colpire la Russia. La Russia ha bombardato incessantemente l'infrastruttura ucraina per mesi.

17:40 Ucraina: missile colpisce nave civile che trasporta grano

Un missile russo ha colpito una nave cargo che trasportava grano dall'Ucraina, secondo i resoconti ucraini. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha confermato che la nave aveva lasciato le acque ucraine nel Mar Nero al momento dell'impatto. Il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha ha condannato l'attacco come un "attacco evidente alla sicurezza marittima e alla sicurezza alimentare globale". Zelenskyy ha menzionato che non ci sono state vittime e che la nave era diretta in Egitto. Un rappresentante della Marina ucraina ha verificato che la nave da carico si trovava fuori dalla zona di transito del grano ucraino durante l'attacco, ma all'interno della zona economica marina della Romania. Un portavoce della Marina rumena ha confermato che la nave non si trovava nelle acque territoriali rumene.

17:12 Il presidente cinese visiterà di nuovo la Russia

Il presidente cinese Xi Jinping visiterà la Russia di nuovo a ottobre, secondo il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Wang ha dichiarato che Xi parteciperà alla riunione del gruppo BRICS dei paesi a Kazan. Wang si trova attualmente a San Pietroburgo per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Entrambi i leader hanno elogiato i forti rapporti tra Cina e Russia durante il loro incontro. Xi ha accettato cortesemente l'invito di Putin per partecipare alla riunione del BRICS a Kazan, secondo Wang. Putin ha espresso il suo entusiasmo per discutere gli aspetti delle loro relazioni che stanno prosperando con successo durante un incontro bilaterale.

16:50 Gli Stati Uniti sono disposti a modificare l'aiuto militare all'Ucraina

Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti sono aperti a modificare l'aiuto militare all'Ucraina se necessario. Durante una conferenza stampa a Varsavia, Blinken è stato chiesto circa l'offerta degli Stati Uniti di consentire all'Ucraina di attaccare i bersagli russi utilizzando le armi occidentali. Ha risposto: "Stiamo continuando ad adattarci, ad ajustare, se necessario, compresi i capacità che forniamo all'Ucraina". Blinken ha dichiarato di aver avuto discussioni produttive con il suo omologo britannico David Lammy a Kyiv il giorno precedente, ottenendo informazioni su come gli ucraini stanno valutando il campo di battaglia e le loro esigenze. "Se necessario, lo faremo", ha aggiunto.

16:35 Nuovo ruolo per il segretario generale della NATO Stoltenberg

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg è stato nominato nuovo presidente della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Stoltenberg assumerà il ruolo dopo la conferenza di febbraio 2025. Christoph Heusgen, che ha assunto il ruolo nel 2022 e ha servito come consigliere a lungo termine del cancelliere tedesco Angela Merkel, lascerà l'incarico di presidente. L'ex presidente, Wolfgang Ischinger, rimarrà presidente del consiglio di fondazione. Stoltenberg passerà il testimone come segretario generale della NATO al

15:45 Accesso pubblico negato al processo dei legali di NavalnyIl giudice che presiede il processo contro i tre avvocati di Alexey Navalny, il critico del Cremlino detenuto a Petushki, in Russia, ha rapidamente escluso il pubblico dall'udienza che riguarda Vadim Kobzev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin. Il giudice ha citato un'allerta della polizia su possibili disordini organizzati dai sostenitori di Navalny come motivo per l'esclusione. Il trio è accusato di far parte di un gruppo estremista, ovvero la Fondazione Anticorruzione di Navalny.

15:18 Conflitto navale nel Mar NeroSembra che si stia svolgendo un conflitto navale e aereo tra Ucraina e Russia nel Mar Nero. Secondo l'intelligence militare ucraina, un aereo da combattimento russo Su-30 è stato abbattuto da un sistema portatile di difesa aerea, secondo i loro registri alle 08:04. Tuttavia, le autorità ucraine hanno mantenuto il silenzio sui sviluppi che si sono verificati durante l'operazione di martedì notte a Kyiv. Nel frattempo, il ministero della Difesa russo ha annunciato mercoledì che un attacco ucraino contro una piattaforma di trivellazione offshore russa nel Mar Nero Using fast boats ha portato alla distruzione di otto barche e alla ritirata delle rimanenti. Non sono state segnalate perdite di aerei a Mosca. Tuttavia, il blog militare Rybar ha sostenuto che un Su-30 è stato abbattuto durante la repulsione dell'attacco ucraino.

14:54 Soldati ucraini: "Siamo sopraffatti dalla guerra"Per utilizzare saggiamente e con giudizio la loro piccola scorta di armi, i soldati ucraini devono fare attenzione e dimostrare ingegno. La reporter di Ntv Kavita Sharma ha assistito personalmente al dilemma - un misto di vecchie armi sovietiche con munizioni limitate e armi più efficaci di nuova generazione dell'Occidente.

14:23 Zelenskyy: Russia lancia contrattacco a KurskSecondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, le forze russe hanno lanciato un contrattacco nella regione di confine di Kursk, in Russia. Zelenskyy ha spiegato durante una conferenza stampa a Kyiv che queste azioni si allineano con la strategia tattica dell'Ucraina, senza fornire ulteriori dettagli. Il ministero della Difesa russo ha riferito su Telegram che le truppe russe hanno preso il controllo di dieci insediamenti nella regione di Kursk in soli due giorni.

13:55 Politico iraniano respinge legami con la RussiaUn politico conservatore di alto livello in Iran ha espresso critiche insolite dell'alleanza dell'Iran con la Russia, dopo l'adozione di nuove sanzioni e tensioni diplomatiche. Ali Motahari, ex deputato del parlamento, ha fatto riferimento all'imposizione di sanzioni da parte della Germania, della Francia e del Regno Unito per l'esportazione di missili dell'Iran alla Russia sulla piattaforma X. Il ministero degli Esteri iraniano nega categoricamente qualsiasi coinvolgimento nella consegna di missili.

13:38 Interruzione dell'acqua e del gas nella città ucraina di PokrovskLa città ucraina di Pokrovsk, nella regione di Donetsk, ha subito un'interruzione della fornitura regolare di acqua e una scarsità di gas per cucinare e riscaldarsi a causa degli attacchi russi, secondo il governatore di Donetsk Vadym Filashkin. Recenti bombardamenti di una centrale di trattamento delle acque hanno costretto la città a fare affidamento su oltre 300 pozzi di emergenza per la sua fornitura di acqua. Un centro di distribuzione del gas è stato distrutto il giorno precedente, lasciando senza gas 18.000 residenti di Pokrovsk.

13:07 Russia potrebbe esagerare la dimensione della flotta navaleSecondo un portale di notizie russe indipendente, il numero effettivo di navi da guerra russe che partecipano all'esercizio militare Ocean-2024 potrebbe essere inferiore a quanto riferito. Il ministero della Difesa russo sostiene che oltre 400 navi partecipano all'esercizio, ma secondo i dati di Global Naval Powers Ranking 2024 e RussiaShips.info, il conteggio stimato è rispettivamente di circa 264 e 299. La flotta del Mar Nero, che non partecipa all'esercizio, comprende circa 50 navi e sottomarini. Olga Zikova, analista militare dell'Agenzia, ritiene che la Russia abbia una storia di esagerazione della portata della sua presenza militare.

12:28 Sorveglianza russa sulla Germania e l'aiuto alla Bundeswehr si intensificaI servizi di intelligence russi hanno intensificato la loro sorveglianza sull'aiuto tedesco all'Ucraina e sulle attività della Bundeswehr, come indicato nel rapporto annuale pubblicato dal Military Counterintelligence Service (MAD). Secondo il MAD, gli spioni russi hanno spostato la loro attenzione dagli obiettivi strategici ai dettagli tattici per capire meglio il supporto militare fornito dalla Germania all'Ucraina, compresi i dati sulle scorte di armi, le rotte di approvvigionamento e il dispiegamento delle armi. Inoltre, gli spioni russi hanno ripreso la loro attenzione sull'analisi delle capacità della Bundeswehr per la difesa territoriale e dell'alleanza.

11:52 Munz: la minaccia di armi atomiche a Berlino non è casualeGli autorità britanniche e americane potrebbero potenzialmente autorizzare l'uso di armi contro il territorio russo, spiega il reporter televisivo Rainer Munz. Questa situazione è stata precedentemente impedita dalle minacce russe, ma la menzione di un esperto di armi atomiche che suggerisce attacchi su Berlino conferisce a Munz un certo senso di ineluttabilità.

10:31 Blinken si ferma in Polonia dopo la visita a KyivIl Segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken fa una sosta in Polonia, importante sostenitore dell'Ucraina, durante il suo ritorno da Kyiv. In programma ci sono incontri con il Primo Ministro Tusk e il Presidente Duda per discutere della collaborazione con la Polonia, che funge da principale base logistica per l'aiuto militare occidentale all'Ucraina. Dal momento che l'invasione russa dell'Ucraina, la Polonia ha notevolmente aumentato la sua spesa militare e ha ordinato 96 elicotteri da combattimento Apache del valore di $10 miliardi dalla società americana Boeing.

09:59 Attacco notturno russo all'Ucraina segnalatoL'aeronautica ucraina riferisce di un attacco russo all'Ucraina durante la notte, che ha coinvolto 5 missili e 64 droni da combattimento iraniani. 44 droni sono stati apparentemente abbattuti. Non è possibile verificare dettagliatamente i dati militari. Le difese aeree erano attive nella zona di Kyiv per abbattere i droni in arrivo.

09:11 Esperto russo suggerisce una maggiore deterrenza nucleareIl noto esperto di politica estera russa Sergei Karaganov sostiene che la Russia dovrebbe fare una dichiarazione chiara sulla sua disponibilità ad utilizzare armi nucleari. L'obiettivo principale della dottrina nucleare della Russia dovrebbe essere "convincere tutti i nemici attuali e futuri che la Russia è preparata ad utilizzare armi nucleari", ha detto Karaganov al quotidiano russo Kommersant. Mosca potrebbe condurre un attacco nucleare limitato su un paese NATO senza scatenare una guerra nucleare totale. Gli Stati Uniti sarebbero ingannevoli se promettessero protezione nucleare ai loro alleati. Karaganov ha suggerito in precedenza di considerare un attacco nucleare preventivo per scoraggiare i nemici. Alcuni esperti occidentali credono che Karaganov svolga un ruolo utile per il Cremlino esprimendo opinioni che allarmano l'Occidente e fanno apparire Putin più moderato in confronto.

qui.08:46 L'Ucraina si aspetta l'approvazione per l'uso di missili a lungo raggio dall'OccidenteLe speranze si alzano in Ucraina che presto potrebbe essere autorizzata ad attaccare profondamente il territorio russo utilizzando armi occidentali. Durante la sua visita a Kyiv, il Segretario di Stato degli Stati Uniti ha espresso il desiderio di garantire che "l'Ucraina abbia tutto ciò di cui ha bisogno". Sembra che il Regno Unito abbia già dato la sua approvazione:

08:04 Le forze ucraine segnalano l'abbattimento di un aereo da combattimento russoDopo i rapporti su un aereo da combattimento russo Su-30SM scomparso dai radar, l'intelligence militare ucraina sostiene ora che i soldati ucraini hanno abbattuto un tale aereo durante un'operazione nel Mar Nero. Il quotidiano Kyiv Independent riferisce. L'aereo da combattimento, valutato $50 milioni e basato in Crimea, sarebbe stato distrutto da un sistema portatile di difesa aerea.

07:26 Attacco con droni di massa a Konotop lascia decine di feritiIl numero di feriti nell'attacco con droni russi all'infrastruttura energetica di Konotop durante la notte nella regione di Sumy è salito a 14. L'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform riferisce, citando l'amministrazione militare regionale. Altri danni includono un edificio residenziale nel centro della città colpito.

06:42 I ucraini in Germania resistono alla perdita dello status protetto durante le visite a casaIl Bundestag tedesco sta discutendo per la prima volta oggi il pacchetto di sicurezza proposto dal governo federale, che include il limite dei coltelli e il revoca dello status di asilo per coloro che tornano nel loro paese d'origine. Si applicano eccezioni, come i rifugiati ucraini.

06:04 I media russi accusano Trump di svantaggio nel dibattito TVVari commentatori della TV di stato russa hanno accusato "sabotaggio" contro Trump durante il suo dibattito televisivo contro Kamala Harris, come riferito dal Kyiv Independent. Trump sarebbe stato "svantaggiato", hanno detto. È stata espressa la critica su come sono stati controllati i fatti delle dichiarazioni di Trump. Molti osservatori hanno considerato Trump il perdente del dibattito. Trump ha promesso di porre fine immediately alla guerra in Ucraina se vince le elezioni.

04:50 Attacco russo a Konotop: interruzione dell'acqua potabile, danni all'infrastruttura energeticaSono stati segnalati feriti civili in un attacco russo alla città di Konotop nella regione di Sumy. Secondo il sindaco Artem Semenikhin, l'approvvigionamento idrico della città è stato temporaneamente interrotto e ci sono danni gravi all'infrastruttura energetica. Non è chiaro l'entità dei danni alle abitazioni private e il tempo di restore. Dopo l'attacco al centro della città, sono scoppiati diversi incendi e sia gli edifici scolastici che quelli residenziali hanno subito danni. Due persone sono state ricoverate in ospedale, una in condizioni critiche.

03:29 La Lettonia aumenta l'aiuto militare all'UcrainaLa Primo Ministro lettone Evika Silina ha annunciato il supporto militare all'Ucraina durante la sua visita a Kyiv, inclusi i veicoli corazzati da combattimento. Il Primo Ministro ucraino Denys Shmyhal lo ha riferito dopo il loro incontro. Entrambi i paesi stanno anche discutendo l'espansione della cooperazione nell'industria della difesa.

01:32 Il Regno Unito richiama un businessman iraniano per le presunte consegne di missili russiContro lo sfondo delle presunte consegne di missili iraniani alla Russia, il Regno Unito ha chiamato un businessman iraniano, secondo un comunicato del Ministero degli Esteri di Londra. "Il governo britannico ha reso chiaro che qualsiasi trasferimento di missili balistici alla Russia sarebbe visto come un pericoloso escalation e meriterebbe una risposta decisa", ha detto. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno annunciato sanzioni aggiuntive contro l'Iran in risposta alle presunte consegne di missili, in particolare sospeso gli accordi bilaterali di trasporto aereo. L'Unione Europea ha citato "informazioni attendibili" lunedì sulla consegna di missili iraniani alla Russia.

00:14 L'Ucraina: la Russia utilizza soldati alle prime armi a VovchanskCome riferito dalle fonti militari ucraine, la Russia sta utilizzando soldati alle prime armi nel fronte di Kharkiv. Vitalii Sarantsev, portavoce del gruppo operativo tattico delle forze armate a Kharkiv, ha dichiarato che i soldati coinvolti nelle operazioni offensive a Vovchansk sono inexperienced. Si presume che i recenti rinforzi siano una contingency basata sul draft assemblata dalla Russia. Non è chiaro se provengono da individui incarcerati o da reclute provenienti da paesi stranieri, come l'Asia centrale, l'Africa o il Medio Oriente.

22:39 Il sindaco di Iwano-Frankiwsk dispiega pattuglie linguisticheIl sindaco della città ucraina occidentale di Iwano-Frankiwsk ha annunciato il dispiegamento di pattuglie linguistiche a causa dell'aumento dell'uso del russo. "Questa è un'iniziativa pubblica e chiunque può unirsi alle pattuglie linguistiche", ha dichiarato il sindaco Ruslan Marzinkiw in un'intervista a NTA television. Molti rifugiati interni dall'Ucraina orientale, che parlano principalmente russo, si sono stabiliti in città. Marzinkiw stima che almeno 100 pattuglie linguistiche saranno dispiegate, con circa 50 volontari che si sono già registrati. Ha anche menzionato il numero di telefono gratuito dove i cittadini possono segnalare i parlanti russo negli spazi pubblici. A causa del conflitto, milioni di persone hanno lasciato le aree russofone dell'est e del sud per rifugiarsi nella relativa sicurezza dell'Ucraina occidentale, a maggioranza ucraino-fona.

21:42 Erdogan richiede la restituzione della Crimea a MoscaIl presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha richiesto il ritorno della penisola annessa della Crimea all'Ucraina. "Il nostro sostegno incondizionato per l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina include il ritorno della Crimea all'Ucraina", ha dichiarato il capo di stato turco in un messaggio video per la summit della Crimea Platform. Istituita nel 2021, la Crimea Platform mira a raccogliere maggiore attenzione internazionale sulla situazione che circonda la penisola annessa.

21:05 Rapporto: Kyiv presenterà la strategia militare agli USAIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj attribuisce il sostegno degli Stati Uniti come fattore cruciale per respingere l'invasione russa. "La strategia per la vittoria (...) dipende in gran parte dall'aiuto degli Stati Uniti e dalle assicurazioni degli altri partner", ha detto Zelenskyj in una conferenza stampa a Kyiv. La strategia, che sarà presentata prima della seconda conferenza sulla pace in Ucraina, mira a "rafforzare drasticamente l'Ucraina" e a "costringere la Russia a porre fine al conflitto". Secondo Bloomberg, gli Stati Uniti esigono un piano di battaglia preciso da Zelenskyj prima di sollevare i vincoli sul dispiegamento delle armi occidentali. Il segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken e il segretario degli Esteri britannico Lammy erano apparentemente in procinto di discutere una strategia a lungo termine con Zelenskyj a Kyiv per comprendere gli obiettivi dell'Ucraina.

20:37 Blinken rivela la posizione di Biden sull'uso delle armi contro la Russia secondo il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken, gli Stati Uniti stanno attivamente lavorando per soddisfare le richieste dell'Ucraina per l'uso delle armi occidentali a lungo raggio contro i bersagli in Russia. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico Keir Starmer discuteranno queste richieste venerdì, ha annunciato Blinken in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo britannico David Lammy e il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiga a Kyiv. "Stiamo lavorando attivamente per garantire che l'Ucraina abbia tutti i mezzi necessari per difendersi efficacemente", ha aggiunto Blinken, sottolineando "speriamo nella vittoria dell'Ucraina".

