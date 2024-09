Numerosi membri della Croce Rossa sono morti in Ucraina.

La Croce Rossa esprime profondo cordoglio: "Siamo devastati", scrive il Presidente Mirjana Spoljaric. L'organizzazione ha subito una grave perdita, poiché tre dei suoi dipendenti hanno perso la vita e altri due sono rimasti feriti a causa degli attacchi nell'est dell'Ucraina. Inoltre, le forze russe hanno preso di mira un convoglio di consegna del grano con il fuoco dell'artiglieria.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ha dichiarato oggi di essere in lutto per la perdita di tre membri del team nell'est dell'Ucraina. Il Presidente Mirjana Spoljaric ha espresso le sue condoglianze, dichiarando: "I nostri cuori sono spezzati mentre piangiamo la perdita dei nostri colleghi". Ha condannato fermamente l'attacco al personale della Croce Rossa, definendolo inumano. Ha inoltre lamentato che fosse una totale incoscienza sparare contro un luogo che distribuiva aiuti umanitari.

La distribuzione degli aiuti umanitari, che avrebbe fornito beni essenziali come legna da ardere e carbone per l'inverno imminente, non era ancora iniziata. Pertanto, non sono state ferite persone civili nell'esplosione successiva. Spoljaric ha fatto appello al rispetto del diritto umanitario internazionale.

Il Commissario per i Diritti Umani dell'Ucraina, Dmytro Lubinets, ha rivelato che i defunti erano tre cittadini ucraini impiegati dal CICR. Sono stati vittime del fuoco dell'artiglieria nel villaggio di Wyrwyliwka, un'area contesa vicino alla linea del fronte. Ha invitato il CICR a riconoscere formalmente la violazione da parte della Russia delle norme della Convenzione di Ginevra.

Zelensky: "La Russia è il villain"

"Un altro atto ignobile da parte della Russia", ha scritto il Presidente Volodymyr Zelensky su Telegram. "Oggi, l'aggressore ha preso di mira i veicoli di soccorso del Comitato Internazionale della Croce Rossa nella regione di Donetsk".

Zelensky ha dichiarato: "In questa battaglia, tutto è chiaro - la Russia è il villain, l'Ucraina difende la vita". Ha invitato gli stati e le organizzazioni internazionali a prendere azioni contro la violenza della Russia. "Solo uniti, il mondo può costringere la Russia a fermare questo terrore e spingere Mosca verso la pace", ha detto.

Su X, il presidente ha riferito che la Russia ha preso di mira una nave cargo civile che trasportava grano per l'Egitto con un missile dopo la sua partenza dalle acque costiere ucraine nel Mar Nero. Fortunatamente, non ci sono state vittime. Zelensky ha sottolineato l'importanza delle esportazioni di grano ucraino per la sicurezza alimentare globale e ha fatto appello all'intervento internazionale. "Il grano e la sicurezza alimentare non dovrebbero mai essere i

