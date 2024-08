Numerosi individui sono rimasti feriti a seguito di un incidente dopo la partita della Coppa DFB a Halle.

Dopo la partita di calcio contro l'FC St. Pauli, i tifosi hanno organizzato un viaggio in minibus per tornare a casa. Purtroppo, il loro viaggio è finito in un ospedale dopo aver avuto un incidente con un tram.