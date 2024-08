Numerosi individui all'interno del paese sono rimasti bloccati a causa delle inondazioni.

Immergendo a Feni, una città nel sud-est del Bangladesh, diventa evidente perché sia soprannominata la "terra zero" di uno dei più devastanti allagamenti della storia del paese. Dal mercoledì scorso notte, le acque delle inondazioni hanno sommerso 11 distretti, lasciando ampie porzioni della città di quasi 1,5 milioni di abitanti sott'acqua.

Il Bangladesh è sinonimo dei suoi fiumi e corsi d'acqua, con i suoi abitanti che dipendono da queste fonti per la pesca e l'agricoltura del riso. Nonostante siano abituati a frequenti inondazioni e cicloni, soprattutto negli ultimi anni a causa del cambiamento climatico indotto dall'uomo che intensifica gli eventi meteorologici estremi, questa inondazione ha colto di sorpresa i locali.

Il dito della colpa viene puntato contro gli ufficiali indiani.

I residenti della città di Feni, con una popolazione di 1,5 milioni, in Bangladesh incolpano l'India per le recenti inondazioni. Molte delle persone con cui abbiamo parlato a Feni, a pochi chilometri dal confine, hanno accusato l'India di aver rilasciato acqua dalla diga di Dumbur nello stato adiacente del Tripura senza preavviso.

Mentre navigavamo oltre le loro case, alcuni residenti gridavano: "Odiamo l'India" e "Questa è acqua indiana".

"Hanno aperto le porte, ma non hanno inviato comunicazioni", ha dichiarato Shoriful Islam, un 29enne lavoratore IT che è tornato nella sua città natale da Dhaka per aiutare negli sforzi di soccorso.

L'India ha respinto l'idea di aver rilasciato intenzionalmente l'acqua dalla diga e ha attribuito le piogge abbondanti come fattore contribuente. Tuttavia, hanno ammesso un blackout di energia e un'interruzione delle comunicazioni che ha impedito di inviare l'avviso abituale ai vicini a valle.

"L'India ha usato l'acqua come arma", ha argomentato Islam. "L'India cerca vendetta per aver abbattuto l'ultimo governo".

"Temo che non siano vivi"

CNN ha accompagnato due missioni di distribuzione di forniture di soccorso e operazioni di salvataggio a Feni gestite dai volontari.

L'unico modo per entrare o uscire dall'area colpita dalle inondazioni è in barca, poiché tutte le strade principali sono inaccessibili a causa dei divieti per i veicoli e le operazioni di soccorso sono ritardate dal blackout di energia e quasi completo blackout delle comunicazioni nella città.

L'esercito e la marina hanno mobilitato per coordinare gli sforzi di soccorso e si è sviluppato un movimento a livello nazionale per fornire aiuto e assistenza negli ultimi giorni, con persone che viaggiano da Dhaka e altre regioni per aiutare con le operazioni di soccorso e la consegna degli aiuti.

Alcuni dei volontari stanno anche tornando nei loro paesi natali per trovare i loro cari.

Abdus Salam, un 35enne insegnante di inglese di Dhaka, ha dichiarato che 12 membri della sua famiglia sono bloccati in un'area rurale a 15 miglia (25 chilometri) dal centro di Feni, compresi i suoi due fratelli e le loro famiglie.

"Temo che non siano vivi", ha detto CNN, esprimendo la sua preoccupazione.

"Non c'è elettricità, non c'è gas, non c'è internet", ha aggiunto, chiedendo assistenza a livello mondiale.

Più di 4,5 milioni di persone sono state colpite dalle inondazioni in Bangladesh, con almeno 18 vittime fino ad ora. Tuttavia, ci sono preoccupazioni che il numero delle vittime possa aumentare man mano che le acque delle inondazioni si ritirano.

Nell'India adiacente, le autorità segnalano almeno 26 vittime e oltre 64.000 persone hanno cercato rifugio nei centri di accoglienza nella regione del Tripura.

Non un'alluvione ordinaria

La rabbia dei vittime delle inondazioni in Bangladesh sta crescendo sulle origini dell'acqua che ha sommerso le loro case.

L'alto commissario dell'India in Bangladesh, Pranay Verma, ha informato il governo interinale del Bangladesh di un "rilascio automatico" dalla diga a causa dei livelli elevati delle acque, secondo il segretario stampa del governo interinale del Bangladesh, Shafiqul Alam.

Tuttavia, altri credono che la politica abbia giocato un ruolo.

"L'India ha dimostrato un comportamento disumano rilasciando la diga senza preavviso", ha dichiarato Nahid Islam, uno dei due rappresentanti degli studenti nel governo interinale del Bangladesh, guidato dal premio Nobel per la pace Muhammad Yunus.

Tre settimane fa, il Bangladesh ha rimosso il suo primo ministro a lungo in carica Sheikh Hasina dopo una protesta studentesca contro le quote di lavoro che si è evoluta in un movimento a livello nazionale che ha richiesto la sua dimissioni quando ha ordinato una brutale repressione, che ha causato la morte di centinaia di persone.

Hasina ha cercato rifugio in India in elicottero l'8 agosto dopo che decine di migliaia di manifestanti hanno circondato la capitale e la sua residenza. Durante i suoi 15 anni al potere, Hasina ha stretto forti legami con il primo ministro indiano Narendra Modi, che è al suo terzo mandato.

Dopo la sua rimozione, sono emerse accuse di rappresaglie contro coloro che erano considerati leali al partito di Hasina - molti dei quali erano Hindu - suscitando preoccupazioni nel vicino India a maggioranza Hindu.

Il ministero degli Esteri indiano ha dichiarato in una dichiarazione del giovedì che era "fatto falso" incolpare le inondazioni per l'acqua rilasciata dalla diga di Dumbur.

Ha affermato che le inondazioni in Bangladesh erano principalmente dovute all'acqua che scorreva dalle ampie aree di raccolta del fiume Gumti, a valle della diga.

"Le inondazioni sui fiumi condivisi tra India e Bangladesh influenzano le persone su entrambi i lati e richiedono una cooperazione bilaterale per affrontarle", ha aggiunto la dichiarazione.

"Sono estremamente spaventati"

Mentre le tensioni diplomatiche aumentano, le squadre di soccorso lavorano instancabilmente nell'area colpita dalle inondazioni, dove ogni operazione di soccorso presenta una sfida herculea.

Ciò che normalmente sarebbe un viaggio di quattro ore da Dhaka diventa un viaggio di otto ore a causa delle strade congestionate mentre i lavoratori e i volontari di soccorso da tutta la nazione cercano di raggiungere la regione colpita dalle inondazioni. Le barche sono rare, il che significa che molte famiglie arrivano per recuperare i loro parenti ma poi non hanno i mezzi per raggiungerli.

"Sono impotente perché non ho una barca", ha espresso Yasin Arafat, un 24enne che ha viaggiato da Dhaka per trovare suo padre, sua madre, sua nonna e suo fratello più giovane.

C'è notizia di 35 famiglie accalcate su un tetto nel suo villaggio, con due donne in attesa di parto tra loro. Il problema è che è un viaggio di tre ore in barca dalla città e sta avendo difficoltà a trovare un'imbarcazione di soccorso per portarlo lì.

"Non hanno acqua, non hanno cibo e sono piuttosto spaventati," ha detto. "Non ho sentito nulla da loro nelle ultime 48 ore."

Anche quando le persone riescono a procurarsi una barca, ci sono parti della città a quote più elevate - come la linea ferroviaria - dove i volontari devono portare manualmente i vascelli.

La strada principale di Feni è ora un proprio corso d'acqua - e viene utilizzata come principale via di fuga verso la terraferma.

Alcune persone in grado di camminare fuori stanno attraversando acqua fangosa fino al ginocchio o al petto - affrontando i rischi di malattie trasmesse dall'acqua, serpenti o annegamento - solo per raggiungere la sicurezza.

Per altre persone bloccate nelle parti più profonde dell'inondazione, camminare non è un'opzione - quindi sono intrappolate in villaggi a miglia dal centro della città. Il viaggio in barca per queste aree è rischioso, troppo - navigare attraverso densi alberi e paludi potrebbe causare il motore a bloccarsi o a scontrarsi con ostacoli sommersi nascosti.

La nostra barca passa accanto a un edificio governativo utilizzato come centro di soccorso, con circa 500 persone alla ricerca di rifugio all'interno.

Altri edifici a più piani - come un ospedale allagato e diverse scuole - vengono utilizzati come rifugi temporanei per coloro che vivono in case a un solo piano ora sommerse. Sono fisicamente al sicuro ma stanno iniziando a scarseggiare di cibo, acqua e medicine.

Peyara Akther, 36 anni, è in missione per salvare sua sorella Tanzina e il suo neonato malato dalle zone rurali della città. Ha detto che il bambino non mangia da giorni e ha bisogno di cure mediche.

"Sono preoccupata che il bambino non ce la farà," ha detto Akther a CNN.

Ma dopo aver cercato per un'ora per trovare sua sorella nella scuola in cui crede di essere rifugiata, non c'è traccia di loro - il blackout delle comunicazioni rende le operazioni di soccorso ancora più complicate.

Akther torna a casa, sperando che sua sorella abbia trovato un altro modo per arrivarci.

Salire su una barca diversa per assistere all'operazione di soccorso successiva.

Un uomo di Feni, ora lavoratore come guardia di sicurezza in Qatar, è tornato a casa quando ha saputo dell'inondazione nella sua città. È riuscito a ottenere una barca per salvare sua madre di 55 anni, ma la sua posizione è troppo remota per raggiungerla. Invece, è venuto al rifugio per recuperare altri parenti.

La barca trasporta una famiglia di quattro persone: una madre, un bambino e due nonni. Barcollano sulla barca, aiutati da quelli a bordo - tutti esausti e chiaramente affamati, mangiando noccioline e frutta secca e bevendo acqua.

"Siamo felici ora," ha detto il nonno Mizanur Rahman Khan, 65 anni. "Siamo al sicuro."

Mentre il buio della sera si fa sentire, i tentativi di soccorso continuano durante la notte - con la speranza che le persone isolate sopravvivano fino all'arrivo dei soccorsi o alla ritirata delle acque dell'inondazione.

