Numerosi incendi boschivi stanno attualmente divampando in Canada, come dichiarato dall'organizzazione responsabile, CIFFC (Canadian Interagency Forest Fire Center). Questa entità ha segnalato oltre 800 incendi attivi, con 223 fuori controllo. Persino il famoso Parco Nazionale di Jasper, nella parte occidentale del paese, è stato toccato da questi incendi, subendo fiamme per settimane.

Di conseguenza, il parco nelle Montagne Rocciose canadesi è stato chiuso ai turisti, come indicato sulla piattaforma online del parco. Tutte le prenotazioni per il campeggio fino al 3 settembre sono state annullate a causa degli incendi. L'area interessata si estende su oltre 33.000 ettari.

A seguito di un ordine di evacuazione, la città di Jasper ha accolto di nuovo i suoi residenti lo scorso venerdì, come riportato dall'agenzia di stampa canadese, Canadian Press. Pressappoco un terzo dell'infrastruttura della città è stato danneggiato dagli incendi.

Immagini hanno mostrato interi quartieri trasformati in cenere. Tra le rovine delle case, veicoli bruciati e alberi carbonizzati spiccavano. "È come vivere in mezzo all'apocalisse o a una zona di guerra", ha dichiarato un residente locale.

Il Canada ha subito incendi boschivi su scala senza precedenti lo scorso anno. Gli esperti mettono in guardia sul fatto che a causa del cambiamento climatico, gli incendi stanno diventando sempre più comuni e devastanti.

