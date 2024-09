Numerosi feriti in un incidente ferroviario in Renania settentrionale-Vestfalia

In un incidente ferroviario avvenuto nella Renania Settentrionale-Vestfalia (NRW), numerose persone hanno riportato ferite, alcune gravi. In particolare, dieci individui hanno riportato ferite lievi. Tre passeggeri hanno riportato ferite gravi, ma per fortuna non erano in condizioni critiche, come riferito da un ufficiale della polizia federale di Kleve. È importante notare che nessuno era in pericolo di vita.

Sembra che un treno locale abbia urtato un locomotore fermo all'alba a Moers. Il treno locale, che trasportava circa 30 passeggeri, è uscito dai binari durante il viaggio, urtando così il locomotore fermo. Incredibilmente, non ci sono state deragliamenti nell'incidente. Entrambi i treni sono rimasti in posizione sui binari, come riferito dall'ufficiale. Di conseguenza, i binari sono stati chiusi temporaneamente.

