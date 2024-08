- Numerosi diritti e cittadini con un permesso di portare un'arma

Molti individui classificati come di destra hanno ottenuto il permesso di possedere armi in Hessen*. In risposta a una domanda parlamentare di due membri del partito Verde, il Ministero dell'Interno dell'Assia ha riferito che 45 individui classificati come estremisti di destra possedevano armi nell'ultimo anno; altri 44 avevano un permesso per armi da fuoco di piccole dimensioni, che consentiva loro di portare spray al peperoncino, pistole segnaletiche e pistole di avviamento.

Tra coloro che sono noti come Reichsbürger e autogestori, 19 individui avevano una carta di possesso delle armi come prerequisito per possedere armi da fuoco, mentre 10 "Reichsbürger" avevano un permesso per armi da fuoco di piccole dimensioni. Tre individui, classificati come estremisti di destra e "Reichsbürger", erano elencati: uno come proprietario di armi da fuoco e due come titolari di un permesso per armi da fuoco di piccole dimensioni.

In numerosi casi, le autorità hanno revocato i permessi per le armi: nel 2023, 23 individui classificati come estremisti di destra e 18 come "Reichsbürger" e autogestori hanno avuto i loro permessi ritirati. Inoltre, un individuo classificato come sia estremista di destra che "Reichsbürger" ha avuto il suo permesso ritirato. Un individuo del settore "Delegittimazione rilevante per la protezione costituzionale" ha anche avuto il suo permesso ritirato.

Alcuni individui interessati hanno presentato ricorsi: alla fine del 2023, c'erano 37 procedure in corso, secondo il Ministero dell'Interno. Due individui hanno vinto in tribunale il loro caso di perdita della proprietà delle armi lo scorso anno.

I membri del partito Verde hanno richiesto ulteriori informazioni dal Ministero dell'Interno dell'Assia, esprimendo preoccupazione per il numero crescente di armi in mano a individui di destra. Il ritiro dei permessi per le armi da parte del Ministero dell'Interno è stato un passo significativo per affrontare potenziali minacce, come dimostrato dai 23 estremisti di destra e 18 "Reichsbürger" e autogestori cui sono stati ritirati i permessi nel 2023.

*Nota: "Hessen" è già in italiano, quindi non è stato tradotto.

