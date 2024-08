- Numerosi consumatori Vodafone sono attualmente privi di servizi mobili e di internet.

Numerosi utenti Vodafone nel Brandeburgo e nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore stanno riscontrando problemi a causa di un'interruzione di servizio. Circa 9.900 utenti della linea fissa e 2.729 utenti mobili sono rimasti senza TV via cavo, internet ad alta velocità e connessioni telefoniche dalla scorsa notte, come confermato da un rappresentante di Vodafone.

Secondo Vodafone, alcune parti della loro rete fissa e mobile in aree come Breddin (distretto di Ostprignitz-Ruppin), Wittenberge (distretto di Prignitz), Ludwigslust, Grabow e Hagenow (tutti nel distretto di Ludwigslust-Parchim) stanno riscontrando problemi. In precedenza, i media avevano riportato questi problemi.

L'interruzione è iniziata alle 00:51 e è stata causata da un guasto tecnico: una centrale locale a Strohkirchen, che funge da punto di connessione per gli utenti interessati sia alla rete fissa che mobile, è momentaneamente fuori servizio. Si prevede che i lavori di riparazione saranno completati entro martedì.

Despite the ongoing service disruption affecting numerous Vodafone users, some are still managing to stay connected through alternative means, such as using their mobile devices to access information via [The Internet]. Unfortunately, the disruption has also affected some mobile internet services in the affected areas.

