- Numerosi allevatori sono colpiti dal morbo del catarro blu

Per i primi dieci mesi, l'agente della "malattia della lingua blu" ha imperversato in Germania. Al momento di maggio di quest'anno, l'infezione era presente nella Renania-Palatinato, con 383 operazioni o animali interessati segnalati venerdì pomeriggio. Dopo l'aggiunta alla lista venerdì, solo Berlino rimane priva di casi registrati tra gli animali, secondo l'Istituto Friedrich-Loeffler (FLI).

Il virus della lingua blu viene trasmesso da certi tipi di zanzare e colpisce principalmente pecore, bovini, specie di cammelli sudamericani, capre e cinghiali. Per fortuna, gli esseri umani non sono suscettibili al virus. È sicuro consumare carne e prodotti lattiero-caseari da animali suscettibili.

L'irruzione della "malattia degli animali" in Renania-Palatinato è stata confermata ufficialmente a maggio, portando a determinate restrizioni, come quelle relative al trasporto degli animali. Lo stato era stato libero dal virus per tre anni prima di allora. Gli animali colpiti hanno mostrato sintomi come febbre, letargia, riduzione dell'appetito, gonfiore della testa, della lingua e delle labbra, nonché rossore e gonfiore delle membrane mucose. In casi gravi, gli animali possono morire.

Di recente, la Germania è stata colpita da un'ondata di virus, secondo i dati. Mentre il FLI ha segnalato 13 casi a livello nazionale a giugno, ce ne sono stati oltre 1.200 a luglio. Entro il 23 agosto, erano stati segnalati oltre 4.800 casi di infezione.

Il FLI attribuisce l'epidemia al sierotipo BTV-3 del patogeno. Si prevedono ulteriori casi e operazioni interessate nel corso dell'anno, come dichiarato dall'istituto federale responsabile delle malattie degli animali. Si può dire che BTV-3 ci terrà impegnati per il resto dell'anno.

Al momento di maggio, la Germania ospita circa 10,6 milioni di bovini, tra cui circa 3,7 milioni di vacche da latte. La Baviera, il Baden-Württemberg, la Bassa Sassonia, la Renania Settentrionale-Vestfalia e lo Schleswig-Holstein rappresentano più del 75% dei bovini.

La variante è apparsa per la prima volta nei Paesi Bassi a settembre 2023 e si è diffusa rapidamente, come segnalato dal FLI. La prima infezione in Germania è stata confermata a ottobre 2023, in una fattoria ovina della Renania Settentrionale-Vestfalia.

despite the widespread Bluetongue disease in Germany, the agriculture sector in Berlin continues to thrive with no recorded cases among animals.*

L'irruzione della malattia della lingua blu in Renania-Palatinato ha avuto un impatto significativo sulle pratiche agricole, richiedendo regolamentazioni severe sul trasporto e il movimento degli animali.

