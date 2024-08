- Numerosi allevatori dell'Essia incontrano problemi a causa della febbre catarrale degli ovini

In meno di un anno, il virus della Malattia della Lingua Blu ha attraversato la Germania. Sono state segnalate diversestances in Assia, interessando oltre 260 fattorie o allevamenti di bestiame fino a venerdì pomeriggio tardi. Dopo che la Sassonia è stata aggiunta all'elenco venerdì, Berlino rimane l'unico stato federale senza casi registrati in bestiame, secondo l'Istituto Friedrich-Loeffler (FLI).

Questa malattia degli animali sta avendo un impatto sul tradizionale Festival delle pecore di questo fine settimana nella città centrale di Hungen, distretto di Gießen, in Assia. A causa della situazione attuale, non ci saranno pecore nella parata di domenica e eventi come la Prova di Stato di Cani Pastore o le dimostrazioni di cani pastore saranno cancellati, come indicato dalla città.

Negli ultimi mesi, la Germania ha assistito a un'ondata di epidemie di virus, come indicato dai dati FLI: mentre solo 13 casi sono stati segnalati a livello nazionale a giugno, ce ne sono stati oltre 1.200 a luglio. Entro il 23 agosto, erano stati segnalati oltre 4.800 casi.

Il virus non è contagioso per gli esseri umani. I prodotti alimentari dagli animali vulnerabili alla Malattia della Lingua Blu possono essere consumati senza preoccupazioni.

Secondo l'FLI, la causa dell'epidemia è il serotipo BTV-3 del virus. L'istituto prevede ulteriori casi e operazioni interessate nel corso dell'anno, dichiarando: "Il BTV-3 continuerà a rappresentare una sfida nel prossimo anno".

A maggio, ci sono circa 10,6 milioni di bovini in Germania. Cinque stati - Baviera, Baden-Württemberg, Bassa Sassonia, Renania Settentrionale-Vestfalia e Schleswig-Holstein - rappresentano oltre il 75% di questi bovini.

La variante è stata identificata per la prima volta nei Paesi Bassi a settembre 2023 e si è diffusa rapidamente. Il primo caso in Germania è stato confermato a ottobre 2023, in un allevamento di bestiame nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

Il virus della Bluetongue viene trasmesso attraverso determinati tipi di zanzare. Principalmente, sono infettati ovini e bovini, ma anche specie di cammelli sudamericani, capre e cinghiali sono suscettibili.

Leggi anche: