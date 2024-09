- Numerose vittime nell'area umanitaria - Israele: attacco al quartier generale di Hamas

Durante un attacco aereo israeliano in un'area umanitaria a Gaza, circa 40 persone hanno perso la vita e circa 60 sono rimaste ferite, secondo fonti palestinesi. L'esercito israeliano ha sostenuto che l'operazione mirava a importanti terroristi di Hamas in un centro di comando nascosto, negando il alto numero di morti.

Il video della scena ha mostrato un crateri significativo nel terreno e persone che scavavano freneticamente nella sabbia con le mani nude, alla ricerca di altre vittime. Secondo la difesa civile della Striscia di Gaza, controllata da Hamas, le tende che ospitavano persone sfollate interne sono state colpite. Israele aveva costantemente consigliato ai residenti della Striscia di Gaza di cercare riparo nella zona umanitaria di Al-Muwasi.

L'esercito israeliano ha affermato di aver preso numerose misure prima dell'attacco per ridurre il rischio di vittime civili.

Israele: il centro di comando di Hamas era il bersaglio

Il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha dichiarato che l'operazione mirava a figure di spicco come il capo dell'unità aerea di Hamas a Gaza e il capo di un dipartimento speciale di Hamas. Questi individui erano direttamente legati al massacro dell'ottobre 7 e avevano recentemente pianificato attività terroristiche contro Israele.

Tuttavia, Hamas ha respinto la rivendicazione di Israele, sostenendo che non c'erano combattenti di Hamas nella zona umanitaria e definendo l'affermazione una "menzogna sfacciata".

In un incidente parallelo di luglio, l'esercito israeliano ha bombardato una struttura recintata nella zona umanitaria situata tra Khan Yunis e Al-Mawasi, che Israele ha sostenuto fosse una base per terroristi di Hamas. L'attacco ha apparentemente portato alla morte di Mohammed Deif, il capo militare di Hamas, e di Rafa Salama, il comandante della brigata di Khan Yunis di Hamas. Secondo l'autorità sanitaria controllata da Hamas, 90 persone sono morte nell'ampio attacco aereo in quell'occasione.

Deif è considerato uno dei cervelli dietro l'attacco terroristico di Hamas dell'ottobre 7, 2021, che ha causato più di 1.200 morti in Israele e più di 250 persone rapite a Gaza. Questo massacro senza precedenti ha innescato il conflitto. Dal'inizio del conflitto, il numero di palestinesi morti a Gaza ha superato i 41.000, secondo le autorità locali, senza distinguere tra combattenti e civili, rendendo difficile verificare i dati.

I parenti dei rapiti: condizioni intollerabili per i prigionieri

Stando alle stime israeliane, circa 101 persone sono ancora prigioniere di Hamas, con il numero di sopravvissuti incerto. I prigionieri starebbero apparentemente sopportando condizioni disumane, secondo le loro famiglie. Il forum delle famiglie dei prigionieri ha dichiarato che un'indagine iniziale sul destino di sei recenti ostaggi morti ha scoperto che i defunti ostaggi erano precedentemente rinchiusi in stretti tunnel sotterranei con scarsa ventilazione. Lottavano contro la grave malnutrizione e la perdita di peso, e mostravano "segni evidenti di prolungata trascuratezza fisica".

I sei cadaveri sono stati trovati in un tunnel nella zona di Rafah nel sud della Striscia di Gaza circa una settimana fa e sono stati subsequently trasferiti in Israele. Gli ostaggi sarebbero stati presi di mira e uccisi dai loro carcerieri poco prima della scoperta. Il forum ha fatto appello per un accordo immediato con Hamas per il loro rilascio.

I negoziati per garantire il suo rilascio, che coinvolgono gli Stati Uniti, l'Egitto e il Qatar, sono in uno stallo prolungato da mesi. Una proposta a più fasi comprenderebbe anche la fine del conflitto, il ritiro delle forze militari israeliane dalla Striscia di Gaza e il rilascio di migliaia di prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane.

I critici accusano il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di sabotare un simile accordo con richieste eccessive. Tuttavia, John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha sostenuto che Hamas rimane l'ostacolo principale nei negoziati. L'ufficiale di Hamas Isat al-Rishkeh ha smentito le affermazioni di Kirby secondo cui Hamas avrebbe presentato nuove richieste durante i negoziati.

Avvertimenti degli Stati Uniti su una guerra

