Numerose tigri di uno zoo del sud del Vietnam soccombono all'influenza aviaria.

Secondo VNExpress, un custode del giardino zoologico Vuon Xoai di Bien Hoa ha rivelato che gli animali venivano nutriti con pollame crudo proveniente da fattorie vicine. Il pantera e circa 20 tigri, inclusi diversi cuccioli, pesavano tra i 10 e i 120 kg al momento del decesso. I resti sono stati cremati e sepolti all'interno del giardino zoologico.

"Le tigri sono morte così rapidamente", ha dichiarato il supervisore dello zoo, Nguyen Ba Phuc. "Erano deboli, hanno perso l'appetito e sono morte dopo due giorni a causa della malattia".

I test effettuati sui tigri hanno dato un risultato positivo per l'H5N1, il virus responsabile della febbre aviaria.

Identificato per la prima volta nel 1959, questo virus si è sviluppato in una minaccia diffusa e altamente dannosa per gli uccelli migratori e la fauna domestica. Negli ultimi anni, l'H5N1 è stato rilevato in diversi animali, dai gatti e i cani ai leoni marini e agli orsi polari.

Negli gatti, è stato scoperto che il virus attaccava il cervello, danneggiava i vasi sanguigni e causava convulsioni e morte.

Altri 20 tigri sono stati isolati per il monitoraggio. Lo zoo ospita circa 3.000 altri animali, tra cui leoni, orsi, rinoceronti, ippopotami e giraffe.

Le condizioni di salute dei 30 dipendenti che si occupano delle tigri sono state segnalate come normali e hanno testato negativo per la febbre aviaria, secondo VNExpress. Un altro focolaio è avvenuto in un giardino zoologico nella vicina provincia di Long An, dove 27 tigri e 3 leoni sono morti in una settimana a settembre, come riportato dal giornale.

I ceppi rari di influenza provenienti dagli animali sono stati occasionalmente scoperti negli esseri umani. Gli ufficiali sanitari degli Stati Uniti hanno confermato giovedì che due lavoratori del latte in California erano stati infettati - il 16° caso totale rilevato nel paese nel 2024.

"La morte tragica di 47 tigri, 3 leoni e un pantera al My Quynh Safari e al Vuon Xoai Zoo durante l'outbreak di febbre aviaria in Vietnam evidenzia i rischi del mantenimento degli animali selvatici in cattività", ha dichiarato il vice presidente senior di PETA, Jason Baker, in una dichiarazione inviata all'Associated Press.

"L'esploit

