- Numerose personalità famose si congratulano con i nuovi sposi.

Il 74enne Thomas Gottschalk e la sua compagna Karina Mroß, 62 anni, hanno sorpreso tutti con un matrimonio inaspettato a Ibiza. Nonostante avesse annunciato il suo fidanzamento su Instagram a giugno con il suo solito umorismo, nessuno si aspettava un matrimonio così rapido.

Il suo post di fidanzamento era pieno di battute, in cui diceva: "Indovinate un po'? Sono fidanzato! Ma ops, ho dimenticato l'anello nella cassaforte dell'hotel, così ho dovuto crearne uno con una carta di caramella. Lezione imparata: non dimenticare mai il tuo Wehrter's Echte!"

Al contrario, il suo annuncio di matrimonio su Instagram era commovente e sentimentale.

"Anche se potrei considerarlo una questione privata, vorrei condividerlo con voi - il mio matrimonio con Karina a Ibiza. Sto ancora imparando ad aprirmi emotivamente, e questo mi sembra il momento giusto per iniziare", ha scritto. Ha aggiunto: "La gente mi conosce per la mia personalità da showman, ma Karina ha visto dritto nel mio cuore. Ecco perché siamo ora legati per sempre! Per sempre!" Ha concluso il suo post con una richiesta ai suoi 100.000+ follower: "Nessun ospite al matrimonio? Siete i nostri testimoni, allora! Vero?"

Il post, accompagnato da due gallerie di foto del matrimonio, ha risuonato con molti, raccogliendo oltre 25.900 like per il primo e oltre 13.600 per il secondo - un raro traguardo per Gottschalk, a meno che non sia una foto con il suo nipotino nel giugno 2023, che ha ricevuto un impressionante 28.000 like.

Addii da celebrità

Numerosi celebrità hanno reagito ai post con like, cuori, congratulazioni e anche messaggi personali.

"Congratulazioni e auguri a entrambi!" ha commentato la leggenda del tennis Boris Becker (56). La co-star Birgit Schrowange (66) ha scritto: "Le più calde congratulazioni e auguri per il vostro futuro insieme". La cantante Sasha (52) ha espresso la sua felicità: "Bellissimo! Congratulazioni a voi due!"

Thomas Anders ha aggiunto: "Congratulazioni da Claudia e me, e auguri di buona fortuna a entrambi!"

La sensazione dei social media Riccardo Simonetti (31), che recentemente si è sposato, ha anche commentato con "Congratulazioni" e un bouquet di fiori. "Addio Germania" star Chris Töpperwien (50) ha scritto: "Thomas Gottschalk, che notizia emozionante! L'uomo ha due facce! Non siete mai stati così vicini! Auguri a entrambi il meglio!"

Altri celebrity auguri includono Ingo Nommsen, Frauke Ludowig, Jorge González, Evelyn Burdecki, Jenny Elvers, Michaela Schaffrath e Marijke Amado.

