- Numerose missioni di polizia e soccorritori sull'acqua

Il turismo acquatico in crescita a Berlino sta portando a un aumento delle violazioni del limite di velocità e dei disturbi acustici, secondo la polizia fluviale. "La gente ha preso Berlino come un luogo di eventi e di incontro", ha dichiarato Sabine Schumann della polizia fluviale. Ciò sta causando sempre più conflitti con i residenti, gli atleti o coloro che cercano il tempo libero.

Con controlli intensificati durante la stagione degli sport acquatici, che va ufficialmente dal 1 aprile al 31 ottobre, la polizia sta cercando di garantire la sicurezza sulle acque di Berlino. Nel 2023, la polizia ha effettuato 4.128 controlli e ispezionato 8.188 imbarcazioni sportive. Sono state registrate un totale di 885 infrazioni amministrative e presentate 337 denunce penali. La polizia non ha ancora fornito i dati per la stagione in corso.

Interventi dei bagnini e dei vigili del fuoco

L'Associazione tedesca di salvamento (DLRG) è stata chiamata per 760 operazioni di soccorso sulle acque di Berlino fino ad ora quest'anno. Fino ad ora ci sono state 8 morti per annegamento, 2 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In totale, 21 persone sono morte per nuoto e bagni a Berlino nel 2023.

Il vigili del fuoco di Berlino hanno avuto 88 operazioni di soccorso sulle acque, come ha dichiarato un portavoce. Fino ad ora quest'anno sono stati chiamati 45 volte. Tuttavia, non è stato possibile confermare se ci fosse effettivamente una persona in acqua in tutte le operazioni segnalate.

