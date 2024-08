- Numerose entità colpite dalla febbre catarrale degli ovini

Entro soli dieci mesi, l'agente della Malattia della Lingua Blu ha attraversato la Germania. Sono stati segnalati diversi casi nella Saarland, con sei fattorie o strutture per animali colpiti entro venerdì pomeriggio. Dopo che la Sassonia ha raggiunto la lista venerdì, Berlino rimane l'unica regione in cui gli animali non sono stati toccati da questa malattia, secondo l'Istituto Friedrich-Loeffler (FLI).

Il virus della Lingua Blu viene trasmesso principalmente da determinati tipi di zanzare. Bestiame come bovini e pecore, insieme a specie di cammelli sudamericani, capre e cinghiali selvatici, sono tra i suoi bersagli comuni. Fortunatamente, il virus non rappresenta un rischio per la salute umana. Il consumo di carne e prodotti lattiero-caseari da animali suscettibili è sicuro.

Nella Saarland, sono stati segnalati casi di epidemia in agosto, in particolare in una fattoria di bestiame a Lebach, sowie due fattorie di pecore a Losheim e Weiskirchen. Il Ministero dell'Agricoltura ha riconosciuto ufficialmente l'epidemia il lunedì successivo, portando a restrizioni come il movimento degli animali. Lo stato sostiene anche la vaccinazione degli animali. Prima di questo, la Saarland aveva mantenuto il suo status di zona libera dal virus dal 2020. Secondo i dati, la Germania ha affrontato un'ondata virale nelle ultime settimane: con 13 casi registrati a livello nazionale a giugno, il numero è salito a oltre 1.200 a luglio. Entro il 23 agosto, erano stati segnalati più di 4.800 infezioni.

L'FLI attribuisce l'epidemia al sierotipo BTV-3 del patogeno. Sono previsti ulteriori casi e operazioni interessate per il resto dell'anno, secondo l'istituzione federale responsabile delle malattie degli animali. Hanno anche aggiunto: "Senza dubbio, BTV-3 ci terrà occupati nel prossimo anno".

A maggio, la Germania ospita circa 10,6 milioni di bovini, con circa 3,7 milioni di vacche da latte. Secondo l'Associazione degli Agricoltori Tedeschi, più del 75% del bestiame si trova in Baviera, Baden-Württemberg, Bassa Sassonia, Renania Settentrionale-Vestfalia e Schleswig-Holstein.

La variante è apparsa per la prima volta nei Paesi Bassi a settembre 2023 e si è diffusa rapidamente. Il primo caso in Germania è stato identificato a ottobre 2023 in una fattoria di pecore nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

Gli animali colpiti possono manifestare sintomi come febbre, letargia, perdita di appetito, gonfiore della testa, della lingua e delle labbra, nonché arrossamento e gonfiore delle membrane mucose. In casi gravi, può anche verificarsi mortalità.

Per prevenire la diffusione ulteriore della malattia, vengono adottate misure veterinarie rigorose nelle regioni colpite, con un focus particolare sul settore agricolo. Il governo tedesco sta collaborando strettamente con gli agricoltori per implementare programmi di vaccinazione per il bestiame, con particolare attenzione ai bovini e alle pecore, che sono i bersagli comuni del virus della Lingua Blu nell'agricoltura.

