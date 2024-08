- Numerose creature esposte a escursioni di vacanza - Fine dello sfruttamento degli animali

Durante l'estate scorsa ad Amburgo, dal 15 luglio, si stima che siano stati abbandonati circa 138 animali. Secondo Sven Fraaß, portavoce del rifugio per animali di Süderstraße, parlando con l'agenzia di stampa tedesca, stiamo assistendo a un numero preoccupante di animali abbandonati simile a quello dello scorso anno, anche se non si tratta di un record. Durante la pandemia, il numero di animali abbandonati è diminuito poiché le persone non potevano viaggiare tanto, lavoravano da casa e gli animali domestici fornivano una sorta di compagnia quando l'interazione sociale era limitata.

Quest'anno, c'è stato un numero particolarmente alto di gatti abbandonati: "Sono i sfortunati leader, con 84 individui su 138 menzionati", ha detto Fraaß. Per fortuna, grazie al lavoro dedicato dei custodi dei gatti, non abbiamo raggiunto il punto in cui non possiamo accettare più gatti. "Stiamo incoraggiando la politica a finalmente approvare una legge sulla protezione dei gatti ad Amburgo. Questa dovrebbe almeno includere il richiedere gatti sterilizzati con accesso all'aperto e il microchipping e la registrazione obbligatoria", ha detto Fraaß.

Interruzione delle accettazioni per cani

Per i cani, il requisito di microchipping ha mostrato promessa, ma abbiamo ancora dovuto interrompere le accettazioni. Il problema non è il numero di cani abbandonati, ma piuttosto il alto numero di 'cani difficili' che non sono stati addestrati. "Questi cani sono più difficili da riprendere, soprattutto durante le vacanze", ha detto Fraaß. Molti di questi animali non ricevono richieste di adozione, mentre i cani ben addestrati o giovani sono molto richiesti.

Tra gli animali abbandonati ci sono numerosi gattini, addirittura intere famiglie sono state gettate via in scatole. Non tutti gli animali sono potuti essere salvati, l'aiuto spesso arriva troppo tardi - come un cucciolo di Chihuahua che probabilmente era già condannato a causa della selezione. "Gli animali piccoli non sono comuni tra le vittime dell'abbandono. Principalmente, sono conigli. Più esotici roditori come i degi sono più raramente abbandonati, ma a causa delle loro esigenze e spesso mancanza di docilità, sono più difficili da riprendere", ha detto Fraaß.

Associazione per la protezione degli animali: il commercio online ha bisogno di regolamentazione

Fraaß può solo ipotizzare il perché gli animali vengono abbandonati. "Come facilmente gli animali possono essere acquistati online, a volte vengono anche rapidamente scartati. Alcune persone apparentemente trovano imbarazzante chiedere aiuto, e

