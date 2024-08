- Numerose cignole giovani abitano il Brandeburgo.

In Brandeburgo, c'è stato un aumento delle cioie di cicogne nel 2024, secondo studi preliminari. I resoconti mostrano un aumento del numero di cicogne nate, con una media di circa due per nido a Templin e Eberswalde. Nella regione della Prignitz, sono state avvistate 160 coppie di cicogne nidificanti, con un totale di 426 piccoli a luglio. Alcune statistiche dei custodi locali delle cicogne non sono ancora state rese note.

Si ritiene che la primavera relativamente umida di quest'anno abbia favorito la popolazione di cicogne. Le abbondanti precipitazioni hanno fornito una fonte di cibo abbondante per i piccoli sotto forma di lombrichi. Inoltre, l'anno favorevole per i topi ha giocato un ruolo significativo nel fatto che molti piccoli di cicogna abbiano raggiunto il stadio del volo.

Secondo il coordinatore di stato del Brandeburgo per la protezione delle cicogne bianche di Nabu, Bernd Ludwig, ogni nido dovrebbe produrre approssimativamente due piccoli all'anno per mantenere stabile la popolazione di cicogne bianche. Purtroppo, questo obiettivo non è stato raggiunto nelle regioni del Brandeburgo negli ultimi tempi.

Attualmente, i nidi delle cicogne sono vuoti, con gli uccelli che migrano verso sud o che hanno già raggiunto la loro destinazione. Le prime cicogne del Brandeburgo sono già state avvistate in Israele, Egitto e Turchia.

L'Unione per la conservazione della natura in Germania (Bund für Naturschutz Deutschland) ha espresso il suo interesse nel monitorare l'aumento della popolazione di cicogne nel Brandeburgo, considerato l'aumento significativo del numero di piccoli. Nel loro rapporto annuale, hanno evidenziato i significativi contributi della regione tedesca alla popolazione di cicogne in Europa.

