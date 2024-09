- Numerose attività illegali segnalate nei processi di voto locali e internazionali

Durante le elezioni comunali e europee del 9 giugno, la polizia del Brandeburgo ha registrato provvisoriamente 1.099 incidenti. In 83 casi, sono state identificate potenziali persone responsabili, come riferito dal Ministero dell'Interno di Potsdam in risposta alle domande della frazione parlamentare di stato dell'AfD. Il numero di incidenti potrebbe aumentare a causa dei ritardi nella segnalazione. Gli incidenti relativi alle elezioni statali del 22 settembre sono conteggiati separatamente.

In particolare, sono state vandalizzate e rubate molte affissioni elettorali, soprattutto quelle dei Verdi. Molti volontari elettorali, come denunciato dall'AfD, hanno incontrato incidenti che going from insults to physical assaults. Tuttavia, non sono segnalati casi di lesioni personali nei dati della polizia.

La polizia ha categorizzato gli incidenti avvenuti tra il 1° gennaio e l'5 agosto come crimini a sfondo politico. Non sono disponibili aggiornamenti sullo stato delle indagini, poiché i pubblici ministeri non tengono traccia di questi casi separatamente, secondo le fonti. I dettagli dei 83 casi con informazioni sui sospetti derivano dalle indagini della polizia.

Alla fine di agosto, le indagini erano in corso in 70 casi, otto casi erano stati chiusi temporaneamente o definitivamente. In due casi, un tribunale minorile deve ancora pronunciarsi sui capi d'imputazione, e in un caso aggiuntivo è stata emessa una reprimenda scritta da un pubblico ministero minorile.

L'AfD ha criticato la bassa segnalazione degli incidenti elettorali, in particolare quelli subiti dai loro volontari. A causa delle elezioni statali in settembre, il numero totale di incidenti registrati potrebbe superare il numero attuale di 1.099 durante le elezioni comunali e europee.

