- Numero superiore alla media di casi di pertosse in Bassa Sassonia

In Bassa Sassonia, un numero insolito di persone sta soffrendo di tosse convulsa quest'anno. Alla fine di luglio, l'Istituto Koch aveva registrato 555 casi in tutto lo stato, secondo l'assicurazione sanitaria Barmer. Lo scorso anno, ci sono state solo 73 casi entro la 30ª settimana civile. Tuttavia, il numero di casi segnalati sta attualmente diminuendo, ha detto un portavoce dell'Autorità Sanitaria dello Stato della Bassa Sassonia - da circa 60 casi alla settimana a 20 casi alla settimana.

Barmer vede un effetto di rimbalzo della pandemia di COVID-19 e una vaccinazione insufficiente tra gli adulti come cause del alto numero di casi. "La tosse convulsa viene spesso sottovalutata dagli adulti", ha spiegato Heike Sander, direttore regionale di Barmer. "La considerano una malattia infantile, ma la maggior parte dei casi di tosse convulsa si verifica ora tra gli adulti, secondo l'Istituto Koch", ha avvertito Sander. "È anche perché gli adulti più anziani spesso non vengono vaccinati contro la tosse convulsa". Dovrebbero verificare il loro stato di vaccinazione.

Il decorso della malattia differisce tra bambini e adulti. Secondo le informazioni, la tosse convulsa è causata dal batterio Bordetella pertussis. La malattia può essere diagnosticata definitivamente attraverso un tampone nasofaringeo e un esame del sangue. "La tosse convulsa non progredisce nello stesso modo negli adulti e nei bambini", ha detto Sander. "Gli adulti hanno una tosse prolungata, ma meno grave. Il tipico accesso di tosse, il vomito e la febbre si verificano meno frequentemente negli adulti rispetto ai bambini infetti, il che può portare a una sottodiagnosi e a un alto numero di casi non segnalati".

In generale, ci sono tre fasi della malattia: secondo Barmer, la tosse convulsa assomiglia a un raffreddore grave con una lieve febbre nella prima una o due settimane - durante questo tempo, le persone infette sono particolarmente contagiosi. Poi inizia la cosiddetta fase parossistica con accessi di tosse e suoni sibilanti durante l'inspirazione. I bambini spesso vomitano. Nella terza fase, i sintomi diminuiscono, il che può richiedere fino a dieci settimane. Le persone non vaccinate possono contagiare gli anziani e i bambini, in cui possono verificarsi complicazioni gravi e la malattia può essere mortale.

Il numero di casi di tosse convulsa sta aumentando anche in altri stati federali: ad Amburgo sono stati registrati 194 casi alla fine di luglio - rispetto ai 48 casi nello stesso periodo dello scorso anno. Nel

Leggi anche: