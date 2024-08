- Numero ridotto di warrant serviti durante i primi sei mesi del periodo.

Imbattendosi in loro accidentalmente, attraverso incidenti confessati o a seguito di meticolose indagini: In media, nei primi sei mesi del 2024 sono state emesse circa 17 mandate di arresto al giorno. In totale, ciò ha portato a 3.054 mandate emesse, circa 450 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con 3.507 mandate emesse. Queste informazioni sono state confermate dall'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato di Magdeburgo su richiesta. I dati sono stati ottenuti dalle valutazioni dell'Ufficio Federale di Polizia Criminale.

Oltre a queste mandate eseguite, ce ne sono molte altre ancora in attesa. Al 1° luglio 2024, ce n'erano 2.694 in attesa, leggermente inferiori rispetto all'anno precedente (2.710).

Più mandati possono riguardare una sola persona, come chiarito dalla LKA. Inoltre, questi numeri rappresentano un momento specifico, poiché le mandate vengono emesse quotidianamente e lo status di ricercato di un individuo viene revocato istantaneamente. Allo stesso tempo, nuove mandate vengono emesse e individui vengono aggiunti alla lista dei ricercati.

Molti mandati in attesa per violazioni amministrative

Il motivo più comune per queste mandate è la violazione dell'Atto Regolamentare. Ciò comporta ciò che viene chiamato detenzione obbligatoria. Le persone non pagano multe, ad esempio a causa di violazioni del codice della strada che vanno dalla sosta vietata alla guida in stato di ebbrezza, come spiegato da un portavoce della LKA. Dopo i promemoria, può essere emessa una mandato per far rispettare il pagamento della multa.

Ad esempio, gli agenti di polizia del distretto di Salzland hanno riferito in aprile di aver catturato un uomo con 17 mandate in sospeso a Bernburg. Il 57enne è stato trovato a casa sua e ha potuto pagare l'importo totale di 334 euro, evitando così il fermo.

Mandato non eseguito

Le mandate relative a furti e appropriazione indebita sono altrettanto diffuse. Secondo la LKA, la truffa e l'abuso di fiducia sono al terzo posto tra i reati più frequenti. In questi casi, il portavoce dell'Ufficio del Procuratore Generale di Naumburg, Klaus Tewes, ha spiegato che si tratta di eseguire una pena detentiva. Le persone sono state condannate, ma non si sono presentate volontariamente in prigione. In tal caso, viene emesso un mandato di arresto.

Ad esempio, alla fine di aprile, una pattuglia della polizia federale ha fermato una donna di 27 anni ubriaca alla stazione centrale di Dessau. Un controllo nel sistema di ricerca della polizia ha rivelato che era ricercata da diversi uffici del procuratore, tra cui indagini per furto e lesioni personali. Inoltre, era stata condannata per evasione di biglietti e non aveva né pagato né scontato la pena. La sua prossima destinazione era la prigione.

