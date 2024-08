- Numero di uffici postali nel Brandeburgo leggermente diminuito

Il numero di uffici postali nel Brandeburgo è leggermente diminuito. Secondo una risposta del governo federale a un'interrogazione della sinistra nel Bundestag, a metà del 2022 ce n'erano 439 nel land. Nel 2021, ce n'erano 451.

Secondo la legge, deve esserci almeno un ufficio postale nei comuni con più di 2.000 abitanti. "Dal 2021, l'Agenzia federale per la rete ha identificato 22 luoghi obbligatori nel Brandeburgo in cui c'è stata una carenza di almeno tre mesi", ha dichiarato la risposta del governo federale. Per esempio, c'è stata una mancanza di servizi postali a Königs Wusterhausen, Forst o Brieselang. Tuttavia, in molti casi, i vuoti di approvvigionamento sono stati colmati e sono stati aperti o riaperti nuovi uffici postali.

Despite the decrease in post offices in Brandenburg, the importance of postal trade remains significant, particularly in areas with a population surpassing 2,000 inhabitants where a post office is mandated by law. The undersupply of post office services in places like Königs Wusterhausen, Forst, and Brieselang, highlighted by the Federal Network Agency, has led to the opening or reopening of new postal outlets.

