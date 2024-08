- Numero di telefono di assistenza rapida per superare le difficoltà linguistiche

E' una situazione preoccupante per i genitori: il loro bambino è gravemente malato, devono correre al pronto soccorso di un ospedale o consultare un medico - e non capiscono la lingua. Tali scenari non sono infrequenti nei reparti pediatrici e nelle cliniche, e per pura fortuna potrebbe esserci qualcuno che fa da interprete.

La ricerca condotta dall'Associazione Medica Tedesca indica che le barriere linguistiche esistono nel 10-30% degli scambi tra medici e pazienti o genitori con un background migratorio.

Comunicare attraverso i gesti non è ideale

Fabian Bärtling ha esperienza diretta di situazioni in cui medici, infermieri e famiglie che non parlano tedesco devono comunicare. Il 40enne è il primario del Christian Children's Hospital di Osnabrück, la seconda più grande clinica pediatricrica della Bassa Sassonia, dal precedente estate.

"O si deve comunicare attraverso i gesti, o si ha la fortuna di avere personale in clinica che parla una seconda lingua straniera", dice. Nessuna delle due soluzioni è ideale - anche l'uso di app di traduzione non promuove una comunicazione efficace.

Interazione semplificata con l'interprete

Dal primavera, la sua clinica utilizza un servizio di interpreti medici fornito dall'organizzazione non-profit Triaphon. Un numero unico e un tasto per la lingua richiesta collegano istantaneamente a un interprete - giorno e notte. "Qualcuno che può tradurre le risposte istantaneamente, senza la necessità di una mediazione complessa", spiega la CEO di Triaphon, Marthe Hammer.

In tutto il paese, 130 interpreti sono disponibili per interpretare le conversazioni. Attualmente sono offerte circa dieci lingue. Il servizio di interpretazione è anonimo - gli interpreti non possono vedere quale clinica sta chiamando.

Lingue "di fuga" comuni

Le lingue offerte soddisfano le esigenze delle cliniche in tutto il paese, dice Hammer. Sono definite "lingue di fuga comuni": arabo, persiano, bosniaco, croato e serbo; polacco, rumeno, russo, turco, ucraino e vietnamita.

Per il trattamento di un paziente, è fondamentale ottenere informazioni accurate dai genitori, dice Bärtling. Ricorda vividamente l'anno 2015, quando molte persone sono arrivate in Germania dalla Siria. "In quel momento, come medico residente del pronto soccorso, mi sentivo spesso impotente", ricorda il pediatra.

Spesso riusciva a capire solo che il bambino aveva la febbre. Tuttavia, per il trattamento, è essenziale sapere da quanto tempo c'è la febbre, se il bambino ha avuto la febbre in precedenza, da quanto tempo è stato all'estero o se il bambino ha la tosse. "Tutti questi sono dettagli che vengono richiesti - e sono impossibili se c'è una barriera linguistica", spiega il medico.

Ricorda anche una situazione difficile. Un bambino di sei mesi era stato in terapia intensiva dopo un intervento chirurgico grave. Alla fine, i medici si resero conto che stavano solo prolungando il processo di morte con le cure intensive, ma non potevano salvare il bambino.

Conversare con i genitori era necessario per rendere chiaro che riteniamo sia appropriato fermare la ventilazione e interrompere la somministrazione di medicinali che sostengono la circolazione, evitando così di prolungare la sofferenza del bambino. Anche un'app di traduzione non è una soluzione adeguata in tali situazioni, secondo Hammer.

In particolare in tali scenari, è importante comunicare efficacemente con i genitori, dice Bärtling. Devono comprendere cosa pensano i medici e gli infermieri. Non dovrebbe sembrare che stiamo semplicemente entrando nella stanza e spegnendo le macchine. "Non funzionerebbe", dice il pediatra.

Potenziale sociale

Attualmente, circa 170 strutture utilizzano il servizio Triaphon, dice Hammer. Tra di loro ci sono numerosi studi medici. L'azienda è stata fondata nel 2017 a Berlino da un medico e un pediatra. Ci sono anche fornitori commerciali che a volte offrono servizi di traduzione tramite videochiamate.

Il concetto originale di Triaphon era quello di sfruttare il potenziale culturale esistente di persone bilingue. "Ci sono così tante persone bilingue in Germania e allo stesso tempo c'è una così alta domanda di interpreti in molte strutture", spiega il direttore generale.

Problema: mancanza di finanziamento

La mediazione linguistica gioca un ruolo cruciale nella vita quotidiana dei pazienti, dei genitori e dei medici. Tuttavia, il problema del finanziamento persiste. Le pratiche e gli ospedali devono finanziare il servizio con il loro budget; non è un servizio coperto dall'assicurazione sanitaria. Molte cliniche si trovano attualmente in difficoltà finanziarie, addirittura minacciate di fallimento.

Il governo della coalizione ha concordato nel contratto del 2021 l'integrazione della mediazione linguistica - anche con l'ausilio di applicazioni digitali - nel Codice sociale V, che governa i servizi forniti dall'assicurazione sanitaria statale.

Beneficio dell'assicurazione o responsabilità sociale?

L'Associazione Medica Tedesca ha esortato il legislatore a attuare questa modifica senza indugio nel 2022, dice Mark Berger, portavoce della stampa dell'Associazione Medica Tedesca.

Tuttavia, le compagnie assicurative sanitarie respingono l'idea di coprire interamente i servizi degli interpreti attraverso gli assicuratori. È un obbligo sociale che dovrebbe essere legato anche alla politica di integrazione, afferma Claudia Widmaier dell'ufficio stampa dell'associazione GKV.

Despite the German Medical Association identifying communication barriers in 10 to 30% of interactions with patients or parents from a migrant background, many clinics struggle to fund medical interpreter services. Fabian Bärtling, head physician at the Christian Children's Hospital in Osnabrück, emphasizes the importance of overcoming language barriers, especially in critical situations, stating, "Conversing with the parents is necessary to make it clear what we think is appropriate – it should not appear as if we are merely walking into the room and turning off the machines."

