- Numero di casi di febbre catarrale degli ovini nella contea di Marburg-Biedenkopf

Malattia della Lingua Blu si diffonde in Hessen

La Malattia della Lingua Blu si sta diffondendo in Hessen. La malattia causata dal nuovo patogeno BTV-3 è stata ora rilevata in pecore e bovini nel distretto di Marburg-Biedenkopf. Lo ha annunciato l'amministrazione distrettuale di Marburg. Secondo le informazioni attuali dell'ufficio veterinario del distretto, ci sono ufficialmente dodici pecore e dieci bovini infetti confermati. Questi casi sono diffusi in tutto il distretto.

La Malattia della Lingua Blu è stata scoperta per la prima volta in Germania a ottobre 2023. Tutti i ruminanti come bovini, pecore e capre sono suscettibili a questa malattia degli animali. Anche i lama e gli alpaca, nonché i ruminanti selvatici, possono essere infettati. Il 5 luglio, la Malattia della Lingua Blu è stata rilevata in una mucca nel distretto di Vogelsberg. Da allora, gli animali da allevamento e da lavoro di specie suscettibili della Hessen non possono più essere trasportati in regioni prive di malattie all'interno dell'UE.

Il virus viene trasmesso da piccole zanzare che succhiano il sangue. Pertanto, l'ufficio veterinario raccomanda di trattare tutti gli animali - sia sani che malati - con un agente repellente per insetti quando si verifica la malattia per contenerla, ha spiegato l'amministrazione distrettuale di Marburg-Biedenkopf. Inoltre, viene raccomandata la vaccinazione degli animali contro la malattia.

Non c'è pericolo per gli esseri umani

Il patogeno è innocuo per gli esseri umani. La carne e il latte, nonché i prodotti derivati, possono essere consumati dagli esseri umani senza alcuna preoccupazione, ha ulteriormente dichiarato l'amministrazione distrettuale.

Nelle pecore colpite, la malattia virale si manifesta con una febbre molto alta, con il gonfiore delle membrane della testa e della bocca. Ciò porta a un aumento della produzione di saliva e alla formazione di schiuma davanti alla bocca. La lingua si gonfia e può fuoriuscire dalla bocca.

Nei bovini, i sintomi clinici includono l'infiammazione della pelle del capezzolo e delle membrane nella zona delle palpebre e della cavità orale. Si possono anche osservare la desquamazione delle membrane nella zona della lingua e della bocca, nonché vesciche sulla banda coronaria. Un'infezione da lingua blu nei bovini è generalmente più lieve che nelle pecore. Gli animali colpiti non vengono uccisi e non ci sono cosiddette zone di restrizione intorno a un'operazione.

La Malattia della Lingua Blu è segnalabile in Germania, i casi sospetti devono essere segnalati all'ufficio veterinario. I ruminanti possono essere vaccinati contro la Malattia della Lingua Blu.

La Malattia della Lingua Blu ha anche interessato i bovini in Hessen, in quanto sono stati confermati dieci animali infetti dall'ufficio veterinario. Si raccomanda l'applicazione di agenti repellenti per insetti su tutti gli animali durante le epidemie per aiutare a contenere la malattia.

Leggi anche: