- Numero di alberi di Natale in diminuzione in Bassa Sassonia

Questo anno, l'offerta di alberi di Natale in Bassa Sassonia e Brema è piuttosto limitata. Di conseguenza, alcuni venditori potrebbero aumentare i loro prezzi di fino a 4 euro per albero, suggerisce l'esperto Benedikt Schneebecke di Ostseetanne. Ma non preoccupatevi, l'albero-non-avente non diventerà realtà.

In generale, la scala dei prezzi dovrebbe rimanere relativamente simile a quella dello scorso anno. Un abete nordmann sarebbe compreso tra 22 e 29 euro al metro, mentre il pino blu e rosso costerebbero rispettivamente 13-18 e 10-15 euro, secondo l'analisi di Schneebecke.

Tuttavia, il pino blu potrebbe subire un leggero aumento di prezzo a causa della sua scarsità. Schneebecke sottolinea che sebbene un albero alto due metri sia stato coltivato per circa dodici anni, il suo prezzo è a malapena superiore a quello di un mazzo di fiori. Attualmente, i produttori di alberi di Natale sono in trattative con grossisti e dettaglianti riguardo ai loro prezzi.

Schneebecke fa riferimento agli anni secchi del 2017 e del 2018, in cui molti giovani alberi sono morti, ai prezzi scontati, ai profitti elevati dei dettaglianti e ai costi di produzione in aumento, come alcune delle ragioni del basso approvvigionamento. Di conseguenza, gli agricoltori di alberi di Natale hanno ridotto le loro aree di coltivazione o hanno abbandonato l'attività, portando a un leggero aumento dei prezzi tra i produttori. Alla fine, spetta ai grandi dettaglianti come i centri giardinaggio decidere se questi costi aumentati saranno trasferiti ai consumatori.

