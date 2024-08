- numero di adozioni stabile rimane invariato

In Sassonia-Anhalt, i numeri delle adozioni sono rimasti generalmente stabili nell'ultimo decennio. Lo stato ha registrato una media di 97 adozioni all'anno, con un lieve calo a 93 nel 2023, come dichiarato dall'Ufficio Statistico di Stato di Halle.

Circa il 60% dei bambini adottati è stato accolto da parenti non consanguinei, mentre il 40% è stato adottato dai genitori adottivi. La maggior parte delle adozioni ha coinvolto bambini maschi e femmine di età inferiore a tre anni, con il 67% che rientra in questa categoria nel 2023.

L'analisi statistica ha rivelato che 50 bambini erano attualmente in cerca di adozione nel 2023, un aumento significativo rispetto ai 20 del'anno precedente. Tuttavia, il numero di domande di adozione registrate ha mostrato un calo, con 66 domande, pari a una diminuzione del 22% rispetto al 2022.

Nonostante la diminuzione del numero di domande di adozione, lo stato ha continuato a prioritizzare gli sforzi per trovare case amorevoli per i 50 bambini ancora in attesa. L'aumento del numero di bambini in attesa di adozione ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare sull'iter e sui possibili benefici dell'adozione.

