- Numeri rossi a Thyssenkrupp - quota al minimo storico

Il conglomerato industriale Thyssenkrupp ha registrato nuovamente una perdita nel trimestre aprile-giugno. La crescita più lenta nei settori chiave dei clienti come l'automobile, la meccanica e l'ingegneria delle piantagioni e l'edilizia ha influito sull'attività, ha dichiarato l'azienda di Essen.

Thyssenkrupp aveva già rivisto al ribasso le previsioni annuali per la terza volta quest'anno a luglio. L'azienda ha annunciato ulteriori misure di ristrutturazione per la divisione automotive, comprese centinaia di perdite di posti di lavoro in Germania. Nel frattempo, il concetto per il realinemento dell'attività siderurgica rimane incerto.

Record negativo per le azioni: 3,14 euro

La situazione generale ha portato a ulteriori perdite per le azioni già duramente colpite. Il prezzo delle azioni è già sceso in mattinata e ha raggiunto un nuovo minimo storico di 3,14 euro. A metà giornata, stava scambiando a 3,17 euro.

Le azioni Thyssenkrupp sono dimezzate dall'inizio dell'anno. I risultati deboli e l'alta incertezza sulla futura performance aziendale hanno spinto gli investitori a fuggire. Nel segmento del mercato azionario MDax, sono tra i valori più deboli del 2024.

Perdita di 54 milioni di euro nel Q3

Nel terzo trimestre (al 30 giugno), Thyssenkrupp ha registrato una perdita di 54 milioni di euro, come annunciato a Essen. Nello stesso periodo dell'anno scorso, Thyssenkrupp aveva registrato un utile di 83 milioni di euro. L'azienda aveva già subito perdite nei primi due trimestri.

La perdita nel Q3 ha contribuito a peggiorare i numeri, con Thyssenkrupp che ha segnalato una perdita totale di 167 milioni di euro da gennaio a giugno. Gli investitori monitorano da vicino il numero di transazioni nei settori chiave dei clienti di Thyssenkrupp, poiché tendenze peggiori potrebbero ulteriormente influire sulla performance finanziaria dell'azienda.

