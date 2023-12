Nudi, puritani e scambisti. Hedonism II si adatta all'era della pandemia

Passeggiando dalla villetta a schiera che il datore di lavoro di mio marito Javier aveva affittato per lui nel paradiso delle vacanze di Negril, costeggiato da palme da cocco, li schivavamo sulla spiaggia di Seven Mile Beach di fronte al resort, mentre giocavano a bocce prima di mezzogiorno o si tuffavano nell'acqua turchese per fare il bagno nudi.

A volte li incontravamo mentre salivano a bordo di un catamarano per lo snorkeling dalla spiaggia, senza un filo di vestiti in vista.

L'esultanza che a volte sentivo da parte degli ospiti del resort quando passavo sulla spiaggia durante quello che in seguito ho appreso essere il cosiddetto "autolavaggio" - immaginate una versione in cui gli esseri umani sono sia le macchine che le spazzole, basta aggiungere del sapone - aveva l'effetto di far sembrare la mia vita piuttosto inibita al confronto.

E una volta, quando passammo la notte all'Hedonism II dopo essere stati evacuati nei suoi edifici più sicuri dalla compagnia di mio marito durante un allarme uragano, io, incinta e consapevole di me stessa, fui sorpresa da quanto tutti sembrassero "normali", nonostante fossero vestiti da scolarette sexy e presidi cattivi per il tema della serata. ("Hedo baby?" mi ha chiesto una scolaretta birichina durante la fila per il buffet, indicando il mio pancione di sette mesi, rompendo il ghiaccio e facendomi morire di gioia).

In effetti, l'Hedonism II - dove il mantra è "Be Wicked for a Week" - non è un resort ordinario. Una calamita per nudisti, scambisti e amanti del sole in cerca di una vacanza tropicale rilassata in cui il giudizio non fa parte del pacchetto, è uno dei resort all-inclusive più vecchi e più popolari della Giamaica.

Così, quando ho saputo che avrebbe riaperto il 1° luglio (il resort ha chiuso il 21 marzo perché la Giamaica ha chiuso le frontiere ai viaggiatori in entrata) nel bel mezzo di una pandemia in cui l'allontanamento sociale è diventato la norma, dovevo sapere come sarebbe andata a finire.

Ho lasciato la Giamaica nel 2016 e ora vivo in Florida, quindi non potevo semplicemente passeggiare per il resort per scoprirlo. Le nuove politiche "Party Safely" dell'hotel sono pubblicate sul sito web e includono "misure preventive" come "l'applicazione della distanza sociale obbligatoria in tutte le aree comuni", "la rilevazione della temperatura tramite sensori a infrarossi" e "la sanificazione costante".

Ma volevo saperne di più.

Così ho parlato al telefono e via e-mail con il proprietario dell'Hedonism II, Harry Lange, che ha acquistato la proprietà nel 2013 e si trovava in loco presso l'hotel di Negril, per scoprire come il luogo in cui le persone possono essere malvagie per una settimana stesse riaprendo in questi tempi cambiati.

Nuovi protocolli in uno dei resort all-inclusive originali della Giamaica

Molte delle nuove misure adottate dal resort sono in linea con i nuovi protocolli alberghieri dell'era pandemica in tutto il mondo.

"Al momento dell'arrivo, diamo a tutti dei flaconi di disinfettante per le mani con il marchio Hedo e una mascherina in camera", ha dichiarato Lange, 68 anni, ex gestore di fondi comuni di investimento, cresciuto nel Michigan, che ha visitato per la prima volta il resort come ospite otto anni prima di acquistarlo. Inoltre, il resort rileva quotidianamente la temperatura di tutti i dipendenti e di tutti gli ospiti al loro arrivo.

La linea del buffet del ristorante principale, che una volta era self-service, ha spiegato, ora ha dei marcatori per la distanza sociale sul pavimento per garantire una distanza sicura, e il personale del resort impiatta il cibo degli ospiti per loro.

La maggior parte degli spazi pubblici della struttura sono all'aperto e le maschere sono obbligatorie solo nella hall dell'hotel e all'interno della boutique del resort, dove sono in vendita diversi giocattoli sessuali e costumi.

Finora, secondo Lange, nessun ospite dell'Hedonism II è risultato positivo al test mentre si trovava nella struttura o è stato costretto alla quarantena.

"Tutti quelli con cui ho parlato sono risultati negativi a casa e alcuni sono stati testati anche all'arrivo in aeroporto. Io personalmente ho avuto cinque test negativi. Qui tutti sono attenti alla salute", ha detto Lange.

Il resort ha messo a disposizione 20 camere ai margini della proprietà per la quarantena, nel caso in cui qualcuno si ammali o presenti sintomi durante la permanenza nel resort.

"Gli ispettori governativi sono venuti due volte nella seconda metà di giugno e hanno stabilito i protocolli", mi ha detto Lange. "In questo senso, non siamo diversi dagli altri resort".

Ma l'Hedonism II, che ha aperto nel 1976 con il nome di Negril Beach Village (dove il motto era "Siate edonisti per una settimana", secondo Lange) come una delle prime strutture all-inclusive dell'isola, si differenzia dagli altri resort caraibici standard per alcuni aspetti degni di nota.

Un resort tropicale "lifestyle

Con i lati dedicati ai "nudisti" e ai "puritani" (quest'ultimo è in realtà facoltativo), l'Hedonism II è un hotel all-inclusive di 280 camere di fronte all'oceano che attira ospiti da tutto il mondo, con gli americani e i canadesi in maggior numero, seguiti dagli europei, secondo Lange.

"È un resort lifestyle", ha detto Lange, usando il gergo preferito per gli scambisti o "consensualmente non monogami", che Psychology Today definisce "un termine ombrello che comprende il poliamore, lo scambismo e varie altre forme di relazioni eticamente 'aperte'".

"Pensiamo che circa un terzo degli ospiti si identifichi come scambista, un terzo potrebbe essere esibizionista o voyeur e un terzo non lo è: sono più nudisti che vogliono abbronzarsi", ha detto Lange.

Lange, che si identifica come scambista e riconosce che il sesso in pubblico avviene in luoghi come l'area della piscina per nudisti e alcuni altri punti autorizzati per il PDA in tutto il resort, ha detto che il personale del resort non sta verificando le relazioni tra gli ospiti per garantire che le persone che potrebbero essersi appena incontrate non si avvicinino troppo nell'era della distanza sociale.

"Sono stato in piscina tutti i giorni dall'11 luglio e non ho visto nessuna coppia che si sia avvicinata a coppie appena conosciute. Certo, potrebbero andare nelle rispettive camere", ha detto Lange.

Prima della pandemia, la maggior parte degli ospiti venivano in coppia in gruppi organizzati, spesso con persone con cui avevano già trascorso una vacanza nel resort. Dopo l'epidemia di Covid-19, la maggior parte dei gruppi è stata cancellata e le persone visitano soprattutto coppie singole o due coppie insieme, ha detto Lange.

"La maggior parte dei rapporti sessuali avviene con i propri partner", ha detto. "Non sono più preoccupato di questo rispetto alle persone che ballano insieme o che fanno una festa in piscina insieme".

Niente più schiuma party e "autolavaggi

Tuttavia, il resort ha adottato molti nuovi protocolli - e cancellato alcune attività - per garantire la sicurezza degli ospiti e del personale durante la pandemia di coronavirus. Alcuni eventi che erano un marchio di fabbrica del resort prima della pandemia sono stati messi in pausa in tempi di Covid-19.

Per il momento, secondo Lange, gli abituali schiuma party del resort - feste danzanti e divertenti - non si terranno più a causa dell'affollamento e della vicinanza. Allo stesso modo, l'"autolavaggio" non è "una buona attività per l'allontanamento sociale", ha detto.

"Non vogliamo che le persone siano costrette ad avvicinarsi a qualcuno contro la loro scelta", ha detto Lange. "Quindi se vogliono stare a due metri di distanza, è facile farlo".

Le persone "nello stile di vita" si riferiscono spesso agli atti sessuali come "gioco". Attualmente, la "sala giochi" principale dell'Hedonism II - completa di materassi e divani, una doccia di vetro in stile esibizionista al centro, un distributore di preservativi gratuiti in un'area chiamata "dungeon" e dei box dove gli ospiti possono riporre i loro vestiti quando entrano (all'interno è richiesta la nudità e una guardia di sicurezza assicura che solo le coppie o i singoli scortati da una coppia possano entrare) - è chiusa, ha detto Lange.

Un'area giochi a bordo piscina, più piccola e non sorvegliata, che gli ospiti hanno soprannominato "Happening Hut", è all'aperto, ospita solo poche persone e rimane aperta.

La troupe di animatori interni, che mettevano in scena qualsiasi cosa, dal cabaret agli spettacoli fetish, continua a farlo, solo con maschere che coprono naso e bocca. E la piscina per nudisti del resort è ancora il luogo in cui gli ospiti si riuniscono per giocare o bere un cocktail a bordo piscina.

I marchi e i protocolli del resort incoraggiano il distacco sociale, ma è in gran parte compito degli ospiti mantenere le distanze, ha detto Lange.

Alla domanda se sia irresponsabile permettere un contatto ravvicinato nel suo resort, potenzialmente in grado di diffondere il virus, Lange ha risposto che l'Hedonism II segue gli stessi protocolli di sicurezza richiesti dagli ispettori governativi come gli altri resort della Giamaica e ha superato tutte le ispezioni. Tutti i posti a sedere sono distanziati in modo sicuro, tutte le camere hanno limiti di capienza e "non ci sono posti dove ci sono gruppi di persone in spazi ridotti", ha detto.

"Sono molto fiducioso che siamo più sicuri di qualsiasi altro posto in cui sono stato nei due mesi in cui ho viaggiato per gli Stati Uniti dal 9 maggio al 10 luglio", ha dichiarato.

Come la Giamaica ha riaperto in tempi di Covid-19

La Giamaica ha riaperto le frontiere il 15 giugno dopo la chiusura di marzo e il governo giamaicano richiede attualmente a tutti i potenziali visitatori di registrarsi sul sito web Visit Jamaica per ottenere un'autorizzazione di viaggio obbligatoria.

L'isola ha recentemente aggiornato le regole sul test Covid-19 per gli arrivi da località con infezione diffusa. A partire dal 20 agosto, i visitatori di età pari o superiore a 12 anni provenienti da Stati Uniti, Brasile, Repubblica Dominicana e Messico devono presentare la prova di un test Covid-19 PCR negativo da parte di un laboratorio accreditato, ordinato entro 10 giorni prima dell'arrivo sull'isola, per ricevere l'autorizzazione al viaggio e mostrare nuovamente la documentazione del test all'arrivo.

Questo elenco è soggetto a revisione e modifiche. Attualmente, gli arrivi da Arizona, Florida, New York e Texas devono presentare i risultati del test.

Nei tre aeroporti internazionali della Giamaica, a Montego Bay, Ocho Rios e Kingston, gli screening sanitari, le valutazioni del rischio e i controlli della temperatura all'arrivo determinano se i visitatori necessitano di un test Covid-19 in loco o se possono recarsi direttamente in albergo.

I visitatori che soggiornano in hotel e resort all'interno dei due "corridoi turistici" della Giamaica indicati dal governo sono tenuti a rimanere in loco per tutta la durata del loro soggiorno.

"Nel riaprire la nostra industria del turismo, dovevamo assicurarci di farlo in modo da renderlo sicuro e protetto non solo per i turisti in arrivo, ma per tutti i giamaicani e in particolare per i lavoratori dell'industria del turismo", ha dichiarato in un'intervista telefonica Donovan White, direttore del turismo dell'Ente del Turismo della Giamaica.

Il turismo è l'industria numero 1 della Giamaica, ha detto, e fornisce il 9,5% del PIL diretto del Paese e circa il 34% indiretto.

"Tutti i nostri prodotti turistici (hotel, ristoranti, trasporti, attrazioni e così via) hanno dovuto essere valutati, rivisti e certificati secondo i protocolli Covid prima di essere riaperti", ha confermato White, quando gli è stato chiesto di Hedonism II. White non ha risposto direttamente alle domande sul contatto ravvicinato in un resort noto per attirare gli scambisti.

"Abbiamo un prodotto turistico molto diversificato, ogni operatore del nostro spazio turistico è tenuto ad applicare i nostri protocolli nazionali per il turismo", ha detto. "Sono stati sviluppati da oltre 20 Paesi come parametri di riferimento. Siamo stati in grado di garantire che tutti i nostri lavoratori del settore siano adeguatamente formati al protocollo".

La Giamaica ha registrato oltre 56.000 arrivi di visitatori internazionali dalla riapertura del Paese il 15 giugno, secondo i dati turistici condivisi con la CNN.

L'isola, che ha una popolazione di quasi tre milioni di persone, ha registrato 14 decessi per Covid, con 1.106 casi positivi confermati al 16 agosto, secondo i dati della Johns Hopkins University che la CNN utilizza per monitorare le infezioni.

Alcuni ospiti abituali di Hedonism II stanno ripensando ai loro piani

Per capire meglio come gli ospiti che stavano pensando di visitare il resort durante la pandemia in corso stessero valutando le loro opzioni, mi sono unito a un gruppo chiuso su Facebook con quasi 15.000 membri per chiedere informazioni a chi aveva visitato l'Hedonism II dopo la riapertura o aveva in programma un viaggio. Ho parlato con 10 ospiti, quattro dei quali hanno visitato il resort dal 1° luglio.

Le persone con cui ho parlato e che hanno visitato il resort da quando è stato riaperto hanno concordato sul fatto che, sebbene le cose siano cambiate, in linea con i tempi di Covid, gli ospiti sono lasciati liberi di decidere come giocare in sicurezza, se decidono di farlo.

"Il resort fornisce maschere a marchio Hedonism... e ovunque si guardi qualcuno sta disinfettando qualcosa", ha detto Mickey Gordon, 44 anni, di Orlando, Florida. Gordon, che sta usando uno pseudonimo (tutti gli ospiti con cui ho parlato hanno accettato solo pseudonimi o nomi di battesimo), si trovava nella struttura il giorno dell'inaugurazione ed è un amico di Lange.

Insieme alla moglie Mallory (anche lei non è il suo vero nome), 36 anni, Gordon conduce un podcast, Casual Swinger (i due sono andati in luna di miele all'Hedonism II 10 anni fa e sono "nello stile di vita").

"C'è meno gente (ora) e quindi è più facile mantenere le distanze sociali", ha detto Gordon, aggiungendo che l'estate, stagione degli uragani nei Caraibi, è tipicamente bassa stagione.

"Quando il resort sarà pieno, ci saranno delle sfide uniche", ha detto. "Sarà davvero difficile allontanare le persone".

Lange ha detto che l'occupazione del resort all'inizio di agosto era di circa il 30%, ma che potrebbe avvicinarsi all'80% entro ottobre.

Cheryl, 59 anni, massaggiatrice del Pacifico nord-occidentale, mi ha detto che intende visitare nuovamente il resort a dicembre con un uomo che ha conosciuto l'anno scorso durante la sua prima visita all'Hedonism II.

Sebbene si senta a suo agio con la nudità e il sesso in pubblico che sono comuni nel resort, Cheryl ha detto di non essere "indifferente alle implicazioni di una vacanza nel bel mezzo di una pandemia".

"Porto una maschera e sono piuttosto rigida nell'isolamento sociale dall'inizio di marzo, quindi salire su un aereo e andare in un altro Paese è decisamente fuori dalla mia attuale zona di comfort", ha detto. "La mia più grande preoccupazione è la salute dei giamaicani. Non voglio importare potenzialmente Covid-19 per trascorrere una settimana a Hedo".

Alcuni visitatori cercano maggiori rassicurazioni prima di "giocare con gli altri".

Molti degli ospiti abituali del resort con cui sono entrato in contatto - sia che facciano parte dello stile di vita, che siano nudisti o semplicemente persone alla ricerca di un tipo diverso di vacanza tropicale - mi hanno detto che l'ambiente non giudicante e la diversità di persone provenienti da tutti i ceti sociali li invoglia a prendere in considerazione le vacanze all'Hedonism II, anche durante una pandemia globale.

I momenti più trasformativi che hanno condiviso, si è scoperto, raramente hanno avuto a che fare con il sesso, ma hanno avuto a che fare con l'accettazione di se stessi e degli altri esattamente come sono, spingendo magari un po' oltre i propri confini personali.

Gli ospiti passati hanno menzionato i buoni amici che hanno fatto durante la vacanza, molti dei quali sono rimasti in contatto con loro molti anni dopo.

"Ho incontrato studenti, bidelli, tecnici, insegnanti, un vicepresidente di un'importante azienda", racconta Brent, un imprenditore di Ottawa sulla quarantina che ha visitato il resort nove volte con sua moglie.

Per quanto riguarda il prossimo viaggio della coppia, Brent ha dichiarato: "Stiamo rimandando la prenotazione a quando ci sentiremo a nostro agio con i protocolli relativi a test, tracciamento e applicazione".

"Se possiamo essere ragionevolmente tranquilli con questi tre parametri, allora probabilmente prenoteremo e ci sentiremo sicuri a giocare con gli altri", ha detto. "Tuttavia, senza un livello di sicurezza (per questi aspetti), abbiamo deciso di aspettare".

Più specificamente, vorrebbe vedere test con risultati immediati "per poter arrivare in Giamaica e di nuovo nel resort", o un "trattamento e/o vaccino praticabile" che riduca in modo sostanziale i rischi del virus.

Atmosfera di festa attenuata

Per un ospite che ha lasciato di recente il resort, i bei momenti per cui Hedo è noto scorrevano ancora, ma in modo più sommesso.

La maggior parte dei "giochi" si svolgeva nelle camere degli ospiti o nella vasca idromassaggio per nudisti a tarda notte, ha detto Jim, un ospite della Pennsylvania che ha soggiornato per 31 giorni.

"Le persone giocano con discrezione", ha detto. "È meno affollato. Tutti i dipendenti indossano maschere".

Quanto a Lange, ha detto che si impegna a offrire "l'esperienza completa di Hedo" agli ospiti che pagano il prezzo pieno, anche in tempi di pandemia.

Ma alcuni ospiti aspetteranno a visitarlo finché la situazione non tornerà a essere più vicina alla normalità.

Kim, 59 anni, che gestisce un'attività in proprio nel Wisconsin, ha visitato il resort 26 volte, ma lei e suo marito stanno rimandando il loro viaggio previsto per ottobre al 2021. Non vuole ammalarsi sull'aereo o essere respinta all'arrivo in Giamaica, e molti degli amici che la coppia è solita incontrare al resort hanno disdetto.

Kim ha visitato per la prima volta l'Hedonism II nel 2000, quando ha vinto un viaggio a sorpresa tramite SuperClubs (una collezione di resort all-inclusive nei Caraibi che un tempo possedeva una partecipazione nell'Hedonism II).

Non le è stato detto dove avrebbe alloggiato finché non è atterrata in Giamaica, ha detto.

"Mio marito era eccitato da tutte le storie e io pensavo che il mio matrimonio fosse finito", ha ricordato, definendosi una "ragazza molto forte e cattolica".

Alla fine i due si sono divertiti come matti, ha detto, aggiungendo che lei rimane sul versante più pudico di Hedonism II e non "gioca", ma ogni volta si fa un sacco di nuovi amici.

Per Kim, è una libertà "difficile da spiegare" che la spinge a tornare.

"È la libertà di decidere ciò che si vuole, non ciò che ci si aspetta da noi".

Scrittrice freelance con sede in Florida, Terry Ward è stata evacuata durante un uragano a Hedonism II. Per ulteriori informazioni sul suo lavoro, visitare terry-ward.com.

