Nübel esprime stupore per la performance del VfB Stuttgart

C'è malcontento al VfB Stuttgart dopo il loro scarso inizio a Freiburg. Il portiere Nübel esprime la sua sorpresa per il calo delle prestazioni della sua squadra. Hoeneß insiste sull'aumento della resilienza - nonostante tutti i problemi di personale della squadra.

Il messaggio di Sebastian Hoenneß ai suoi giocatori era chiaro mentre se ne andavano. "Dobbiamo migliorare nella gestione delle fasi difficili", ha dichiarato l'allenatore del VfB Stuttgart dopo la brutta prestazione nella Bundesliga. "Questo è cruciale". I Swabiani stanno ancora cercando di adattarsi al loro nuovo ruolo. Le aspettative sono aumentate. Come vicecampioni, il VfB viene ora visto in modo diverso dagli avversari. La squadra ne era consapevole, avendolo riconosciuto diverse volte durante l'estate. Tuttavia, la delusione era profonda.

Nonostante un vantaggio iniziale grazie al nuovo prospetto d'attacco Ermedin Demirovic al secondo minuto, il VfB ha perso la derby regionale contro lo SC Freiburg 1:3 (1:1). La sconfitta avrebbe potuto essere ancora più devastante. C'è stata poca traccia del calcio offensivo emozionante della stagione precedente, invece i giocatori di Stoccarda hanno perso il controllo difensivo in alcuni momenti. Lukas Kübler (27/61) e Ritsu Doan (54) hanno sfruttato questi momenti di debolezza.

Il portiere del VfB Alexander Nübel ha trovato la prestazione della sua squadra sorprendentemente peggiore rispetto alla settimana precedente. "Le corse sono mancate un po'", ha analizzato. "E la fiducia". Come è potuto accadere? Solo una settimana fa, i giocatori di Stoccarda avevano combattuto bene nella partita del Supercoppa contro i campioni e vincitori della coppa Bayer Leverkusen. La loro prestazione a Breisgau li ha lasciati un po' perplessi.

La Champions League come sfida aggiuntiva

Certo, il VfB è entrato in campo con gravi problemi di personale difensiva, con Angelo Stiller che ha dovuto sostituire e perdere il suo ruolo di mediano chiave. Tuttavia, sarebbe semplicistico attribuire la brutta prestazione solo a questo fattore. Gli Swabiani hanno mancato di energia, innovazione e, alla fine, resilienza.

Avranno bisogno di tutte queste qualità nelle prossime settimane, mentre competono in tre competizioni e cercano un ruolo di primo piano. Martedì li attende il primo turno della Coppa di Germania contro il Preußen Münster di seconda divisione. Giovedì ci sarà il sorteggio del gruppo della Champions League. Le grandi serate si avvicinano. L'anticipazione è alta. Tuttavia, le prestazioni come quella di Freiburg sollevano anche dubbi. Il VfB riuscirà a mantenere il suo livello o è vicina una battuta d'arresto sportiva?

Nuovi leader devono sostituire il trio di stelle

"Dobbiamo continuare a spingere, tenere la testa alta", ha detto Demirovic. L'attaccante si è unito allo Stuttgart dall'FC Augsburg in estate per oltre 20 milioni di euro e dovrebbe colmare il vuoto lasciato da Serhou Guirassy, che è passato al Borussia Dortmund. Il capitano Waldemar Anton e il difensore Hiroki Ito hanno lasciato per Dortmund e Bayern Monaco, rispettivamente. Il VfB deve ancora una volta compensare le sostanziali partenze.

Per l'allenatore Hoeneß, sarà anche questione di integrare il maggior numero possibile di nuovi giocatori il più rapidamente possibile. E per alcuni professionisti - come il nuovo leader difensivo Jeff Chabot o Atakan Karazor, che ha sostituito Anton come playmaker - sarà questione di assumere rapidamente i loro ruoli. "Trarremo le nostre conclusioni. L'anno scorso, simili sconfitte spesso ci hanno aiutato", ha detto il portiere Nübel. Spero che sia così anche questa volta, in modo che la delusione al VfB si trasformi di nuovo in euforia.

