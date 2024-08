- Nowitzki sui giocatori di basket tedeschi: "Non avrei mai pensato"

Dirk Nowitzki è entusiasta per la squadra di basket tedesca e ora crede che possano vincere la prima medaglia olimpica. "Non sarà facile contro la Francia", ha detto la leggenda all'agenzia stampa tedesca in vista della semifinale contro la squadra di casa alle Olimpiadi estive a Parigi. "Ma i ragazzi hanno la classe e il talento per tenere testa anche di fronte al pubblico di casa. Poi vedremo cosa succederà."

Il campione del Mondo sotto la guida di Gordon Herbert affronterà la Francia giovedì (17:30) e con una vittoria si assicurerebbe almeno l'argento. Nella fase a gironi, la squadra guidata dal capitano Dennis Schröder ha dominato la squadra ospitante con una vittoria per 85-71.

Per la Federazione Tedesca di Pallacanestro, questo sarebbe il primo medaglia olimpica per una squadra indoor dopo che la squadra femminile 3x3 ha vinto l'oro. "Che una squadra tedesca diventi bronzo europeo, campione del mondo e poi raggiunga le semifinali olimpiche - non avrei mai pensato che fosse possibile", ha detto Nowitzki.

Nella sua epoca, il 46enne ha guidato la nazionale alla medaglia d'argento all'Europeo nel 2005 e al bronzo al Mondiale nel 2002. Ora il campione NBA vuole continuare a sostenere la squadra tedesca al torneo olimpico di Parigi. "Ci sarò dal vivo, qualsiasi cosa accada", ha promesso Nowitzki.

Non ho intenzione di unirmi alla squadra in campo questa volta, data la mia ritirata dal basket professionistico. Tuttavia, non mi perderò la semifinale contro la Francia, perché ci sarò a sostenerli dal vivo.

