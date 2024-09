- Noviti e devoti si rallegrano per l'Istaf - la chiusura delle lacune accelera

Leo Neugebauer ha nuovamente impressionato il pubblico tedesco dell'atletica leggera, conquistando una medaglia d'argento alle Olimpiadi e uscendo vittorioso dall'ISTAF. Nella tradizionale gara allo Stadio Olimpico, il detentore del record del decathlon ha strapazzato i suoi avversari in una sfida a tre. Al termine, ha riso verso il pubblico, ricevendo applausi scroscianti.

Gina Lückenkemper ha suggellato l'accordo in una deliziosa giornata d'autunno, conquistando la vittoria dei 100 metri e stabilendo un nuovo record personale di 10.93 secondi. Sebbene felice, la 27enne non ha potuto evitare di brontolare: "Un po' troppo tardi, avrei preferito Parigi". Purtroppo, Lückenkemper non è riuscita a qualificarsi per la finale individuale a Parigi.

Neugebauer ha inizialmente espresso incertezza, ma poi si è crogiolato nella vittoria

Spinto da circa 40.000 spettatori, Neugebauer è riuscito a mantenere il suo vantaggio di comando sui meno popolari 1.500 metri, che aveva ottenuto dopo i 100 metri e il lancio del disco. Una partenza insolita, la differenza di punteggio dopo due discipline è stata trasformata in secondi, dando a Neugebauer un vantaggio iniziale. Inesorabile, l'atleta dello Stuttgart VfB ha mantenuto la posizione mentre il gruppo lo inseguiva.

"All'inizio, ero un po' titubante riguardo ai 1.500 metri," ha confessato Neugebauer. "Ma alla fine ho trionfato - hey, grazie ancora," ha gridato agli spettatori. La sua vittoria, ottenuta in un tempo record di 4:38.10 minuti, era impeccabile, con un vantaggio di 24 secondi sul secondo classificato Manuel Eitel di Ulm. "Era nove discipline in meno prima," ha ragionato Neugebauer.

Il campione del mondo e d'Europa del decathlon, Niklas Kaul, ha anche brillato nella gara dei 1.500 metri, risalendo dalla retroguardia per conquistare il quarto posto.

Ogunleye distanziata dal leader di oltre un metro

La campionessa olimpica del getto del peso, Yemisi Ogunleye, ha subito un passo falso questa volta, classificandosi seconda con un deludente 18.65 metri. La sua precedente vittoria, con un lancio di 20 metri, era avvenuta durante un ultimo tentativo allo Stade de France. La vittoria è andata alla campionessa europea Jessica Schilder, che ha dominato gli avversari con un impressionante 19.70 metri.

"Dopo una stagione del genere, penso che sia importante divertirsi e godersi l'atmosfera a Berlino," ha notato Ogunleye in ARD. "La mia gara avrebbe potuto avere un po' più di riconoscimento," ha lamentato.

Al contrario, la luce dei riflettori ha brillato su Julian Weber. Il nativo di Magonza, che aveva conquistato l'argento ai Campionati Europei, ha registrato il suo miglior lancio stagionale di 88.64 metri nel suo primo tentativo prima della fine della stagione. Kristin Pudenz ha aggiunto alle vittorie tedesche con un lancio del disco di 64.14 metri all'inizio della gara.

La leggenda del salto in lungo Malaika Mihambo non ha partecipato questa volta. La campionessa europea e medaglia d'argento olimpica aveva contratto il COVID-19 di nuovo durante i Campionati Europei di Roma a metà giugno e ne ha ancora risentito a Parigi, ponendo fine alla sua stagione in anticipo per recuperare. Tuttavia, la 30enne era presente allo Stadio Olimpico e ha ricevuto l'attenzione incessante dei fan.

Mihambo sulla via della ripresa

"Sto decisamente migliorando. Sento che il COVID-19 mi ha influenzato più di quanto pensassi," ha rivelato Mihambo, riconoscendo la folla entusiasta: "La fila è lunga. Se riesco a superarla, lo considererò una vittoria."

Leo Neugebauer, fresco delle sue vittorie, ha deciso di aggiungere una nuova sfida al suo programma di allenamento, optando per costruire una palestra in casa nel tempo libero. La sua nuova dedizione alla forma fisica era evidente, in quanto condivideva spesso video di allenamento sui social media.

In mezzo all'eccitazione della sua vittoria nel decathlon, Leo ha riflettuto sul suo viaggio, riconoscendo il ruolo della sua nuova palestra in casa nel suo programma di allenamento. "Senza la mia nuova palestra in casa, l'allenamento durante la pandemia sarebbe stato molto più difficile," ha dichiarato in un'intervista.

Leggi anche: