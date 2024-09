Nove persone sono morte nelle acque dell'Austria alle 9:05.

20:37 Austria: Un'altra vittima nelle inondazioni

È stata trovata un'altra vittima nelle inondazioni in corso in Austria. Se la vittima verrà confermata, il bilancio delle vittime salirà a quattro. Secondo un portavoce della polizia che ha parlato con l'Agenzia austriaca di stampa (APA), la vittima è un uomo non identificato di età compresa tra 40 e 50 anni. Il suo corpo è stato trovato a faccia in giù nell'acqua al Strandbad di Klosterneuburg, Bassa Austria. Un'autopsia stabilirà la causa del decesso. Domenica, un pompiere è morto durante lo svuotamento di una cantina. Lunedì, i corpi di due uomini di 70 e 80 anni sono stati trovati sorpresi dalle acque delle inondazioni nelle loro case.

20:08 Aggiornamento sul ponte di Dresda: Nessuna influenza sui livelli idrici

Secondo la città di Dresda, la sezione del ponte Carolabridge situata nel fiume Elba non sta influenzando i livelli idrici in aumento, secondo René Herold, direttore dell'Ufficio ambientale di Dresda. Ha dichiarato: "È chiaro che la sezione del ponte non sta influenzando il livello dell'acqua". Questo è evidente dal livello dell'acqua alla misurazione di Dresda, situata a valle del ponte Augustus vicino, dove sono stati registrati 5,73 metri nel pomeriggio. Si prevede che il picco del livello si verificherà mercoledì, ma la cifra esatta rimane incerta. Tuttavia, si prevede che sarà intorno ai sei metri, inferiore a quanto temuto initially.

20:08 Cauto ottimismo a Pirna

Sulla base delle ultime previsioni delle inondazioni, l'ufficio distrettuale di Pirna vede un lieve miglioramento della situazione sull'Elba. Il rallentamento dell'aumento dei livelli idrici genera "cauto ottimismo", ma è ancora presto per un completo via libera, come indicato in una dichiarazione. La misurazione dell'Elba a Schöna mostra attualmente poco più di 6 metri, che è il livello di allarme 3. Il Centro nazionale per le inondazioni si aspetta il picco delle inondazioni nella fascia media del livello di allarme 3, tra 6 metri e 7,50 metri, mercoledì mattina - la media qui è di 1,58 metri. La previsione è stata rivista diverse volte negli ultimi giorni a causa dell'equalizzazione dei livelli idrici sul lato ceco mediante l'ajustamento delle saracinesche. Non sono previste piogge significative nei prossimi giorni.

19:50 Bassa Sassonia prevede aumenti dei livelli idrici dell'Elba entro la fine della settimana

Gli esperti ritengono che le forti piogge e le inondazioni nella Repubblica Ceca e in Polonia causeranno anche un aumento dei livelli idrici dell'Elba nella Bassa Sassonia nei prossimi giorni. L'onda alta attuale della Sassonia causerà un significativo aumento dei livelli idrici sull'Elba centrale nella Bassa Sassonia entro la fine di questa settimana, secondo il Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) a Lüneburg. Anche se non si prevede un'inondazione significativa come quelle del 2002, 2006 o 2013 sulla base della previsione attuale del Centro di previsione delle alte acque dell'Elba a Magdeburgo, le condizioni per i livelli idrici previsti sono attualmente favorevoli. I livelli idrici sulla parte bassa sassone dell'Elba sono attualmente relativamente bassi. Inoltre, gli esperti del Landesbetrieb si aspettano che le piogge diminuiranno e che non ci saranno afflussi significativi dai tributari dell'Elba.

19:19 Brandeburgo si prepara alle inondazioni: Livelli di allarme aumentati

Various regions along the Oder in Brandenburg are expected to be on high flood alert this week. Alert level 1 is expected to be issued in Ratzdorf, Eisenhüttenstadt, and Frankfurt (Oder) from Wednesday or Thursday. "The wave is yet to come," a spokesperson for the Brandenburg State Environment Agency (LfU) mentioned. Water levels are rising rapidly, with alert level 4 predicted at the Ratzdorf gauge by Sunday. This Sunday also marks the day of the Brandenburg state election. Counties are preparing for a severe flood situation. Dikes are expected to guard against flooding and prevent damage. A crisis team will convene in Frankfurt (Oder) on Tuesday.

18:52 Tusk condanna il saccheggio - Annunciati fondi di aiuto

Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che fondi di aiuto del valore di un miliardo di Złoty (circa 240 milioni di Euro) saranno forniti alle vittime delle inondazioni nel sud-ovest del paese. Ha annunciato questo durante una riunione del team di crisi a Wrocław (Wrocław). Tusk ha anche promesso aiuto per la ricostruzione delle case danneggiate e ha incoraggiato le persone colpite a presentare domanda alle autorità locali immediately. Intende parlare con i suoi omologhi in Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia più tardi oggi per cercare di ottenere fondi dell'UE per contrastare i danni delle inondazioni. Tusk ha espresso preoccupazione per i resoconti di saccheggio nelle aree colpite dalle inondazioni e ha promesso di prendere provvedimenti decisi contro coloro che approfittano della situazione.

18:21 Scene tese nella Bassa Austria: donna salvata, uomo perso

La situazione delle inondazioni rimane critica in diversi paesi, con il bilancio delle vittime in aumento. Almeno 16 persone sono morte a causa delle forti piogge dal Poland all'Austria. A Untergrafendorf, in Bassa Austria, una donna è riuscita a sfuggire alle acque delle inondazioni improvvisamente salendo al primo piano della sua casa, ma suo marito non ce l'ha fatta. Si dice che abbia chiamato i soccorsi per ore, ma le sue chiamate sono rimaste inascoltate. Il corpo del marito 70enne è stato poi trovato, diventando la terza vittima delle inondazioni in Austria.

18:02 Germania in Allerta per le Imminenti Alluvioni, Preparata a Causa di Eventi PrecedentiL'Associazione dei Pompieri Tedesca (DFV) conferma che la Germania è ben equipaggiata per le alluvioni in arrivo. Secondo il presidente dell'associazione Karl-Heinz Banse, "La Germania è ben preparata per le situazioni di alluvione, grazie a incidenti recenti come quelli nella Valle dell'Ahr e nella Renania Settentrionale-Vestfalia, nonché alle situazioni di alluvione di quest'anno in diverse parti del paese," ha detto al "Rheinische Post." Per garantire la massima preparazione, sono in corso i piani nelle regioni interessate, con squadre di emergenza messe in allerta massima, sacchi di sabbia pronti e i dati meteorologici monitorati da vicino. La popolazione è anche informata e incoraggiata a prepararsi di conseguenza.

17:30 Scholz Offre Assistenza ai Paesi Confini Colpiti dalle AlluvioniIl Cancelliere Federale Olaf Scholz estende la sua assistenza ai paesi confinanti colpiti dalle alluvioni. Esprimendo la sua preoccupazione per la situazione, ha detto "Le alluvioni sono piuttosto tristi," durante la sua visita in Kazakistan. Ha già promesso aiuto ai cittadini dei paesi confinanti colpiti. "Faremo tutto il possibile per aiutare."

17:06 Lang Chiede Azione Urgente di Fronte alla Crisi ClimaticaLa leader del Partito Verde Ricarda Lang chiede conseguenze politiche poiché diverse regioni dell'Europa Centrale e Orientale affrontano alluvioni critiche a causa del cambiamento climatico. Ha sottolineato che le alluvioni frequenti e le piogge intense stanno diventando sempre più frequenti, gravi e probabili. La politica non deve solo reagire, ma anche prepararsi, ha dichiarato dopo le consultazioni dell'esecutivo del partito a Berlino. "È quindi il momento di agire ora," ha detto. La protezione del clima dovrebbe avere la priorità nella politica, ha aggiunto, accennando alle dichiarazioni contrastanti del leader della CDU Friedrich Merz.

16:41 Nehammer Stanzia Fondi per la Pulizia dei Danni delle Alluvioni in AustriaIl Cancelliere austriaco Karl Nehammer ha inizialmente stanziato 300 milioni di euro dal fondo per le calamità per la pulizia dei danni delle alluvioni in Austria. Possono essere forniti ulteriori fondi in caso di necessità, secondo le dichiarazioni di Nehammer. Gli individui privati che hanno perso proprietà a causa del disastro naturale possono anche richiedere l'assistenza finanziaria da questo fondo. L'entità dei danni successivi alle precipitazioni record nell'Austria orientale è ancora da stabilire.

16:08 Evacuazione Obbligatoria in Polonia a Causa di una Crepa nella DigaIl sindaco di Paczkow, nella Polonia sud-occidentale, Artur Rolka, ha annunciato l'evacuazione immediata dei villaggi situati a quote più basse a causa di una crepa nella diga di una riserva. Rolka ha espresso le sue preoccupazioni, dicendo che non c'è alcuna garanzia che il danno non peggiori. Ha invitato tutti i residenti a presentarsi per l'evacuazione e ha consigliato a coloro che non sono stati colpiti dall'acqua di spostarsi nelle aree sicure della città. Dopo che un'evacuazione volontaria è stata ignorata, è stata implementata un'evacuazione obbligatoria, come annunciato dal sindaco sulla televisione polacca.

15:54 Habeck Chiede Maggiore Determinazione nella Protezione del ClimaIl Vice Cancelliere Robert Habeck chiede una maggiore determinazione nella protezione del clima alla luce della catastrofe delle alluvioni che colpisce diversi paesi europei. Ha sottolineato la necessità di un'espansione più rapida delle fonti rinnovabili, della transizione energetica e della produzione a basse emissioni di carbonio nell'industria. "Più frequenti alluvioni, come quelle nella Valle dell'Ahr e quest'anno in Baviera - sono una conseguenza della crisi climatica," ha detto Habeck. "I nostri sforzi per contenere la crisi climatica sono quindi così importanti." Tuttavia, ha riconosciuto che gli eventi meteorologici estremi più frequenti non possono essere prevenuti a questo punto. Pertanto, sono necessarie ulteriori misure precauzionali, tra cui dighe più forti, sistemi di ritenuta e più spazio per i fiumi per proteggere meglio le persone.

15:36 Il Numero delle Vittime delle Alluvioni in Europa Sale a least 15Il numero delle vittime delle alluvioni in diversi paesi europei è salito a least 15. L'Austria (3 morti), la Repubblica Ceca (1 morte), la Polonia (5 morti) e la Romania (6 morti) sono state particolarmente colpite.

**15:21 La Polonia Dichiara

14:04 Alluvioni in Europa: il governo tedesco offre aiutoIl governo tedesco esprime la sua solidarietà alle persone colpite dalle alluvioni in vari paesi europei. "Le persone nei nostri paesi vicini, i nostri partner europei e anche qui dovrebbero sapere: siamo a stretto contatto con la situazione e siamo pronti a fornire assistenza", ha dichiarato la portavoce del governo Christiane Hoffmann a Berlino. I danni in Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Romania possono essere devastanti. Hoffmann ha commentato: "Guardiamo le immagini con orrore e siamo scioccati dai resoconti di morti e persone disperse. A nome del governo federale, esprimiamo le nostre condoglianze e la nostra solidarietà a tutti coloro che sono colpiti".

13:43 Orban rinvia gli impegni internazionaliIl primo ministro ungherese Viktor Orban ha rinviato tutti i suoi impegni internazionali a causa delle alluvioni nel suo paese. "A causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle alluvioni in corso in Ungheria, ho rinviato tutti i miei impegni internazionali", ha scritto Orban sulla piattaforma online X. Non ha fornito ulteriori dettagli. Orban era previsto per parlare in unadebate sul programma della presidenza di sei mesi del Consiglio dell'UE dell'Ungheria nel Parlamento europeo a Strasburgo il giorno successivo. Il politico di destra spesso incontra critiche aspre dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea.

13:12 Ostrava sott'acqua: rottura della diga nella terza città più grande della Repubblica CecaSono state estese le evacuazioni a Ostrava, la terza città più grande della Repubblica Ceca, a causa del pericolo di alluvioni acute. "Sembra che ci siano state rotture della diga in diversi distretti", ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Petr Hladik dopo una riunione d'emergenza. I residenti sono stati evacuati parzialmente utilizzando barche gonfiabili. Si stima che circa 100 metri cubi d'acqua al secondo stanno attraversando le rotture. Si stanno facendo sforzi per riempire i buchi con pietre. Ostrava, con una popolazione di circa 285.000 abitanti, si trova alla confluenza di diversi fiumi, tra cui l'Oder e l'Opava. La città mineraria e industriale si trova a circa 280 chilometri a est di Praga. Il traffico ferroviario per Ostrava e oltre verso la Polonia è stato completamente interrotto. Una centrale elettrica ha dovuto essere chiusa. A Bohumin, vicino, sono fallite le reti elettriche e di telefonia mobile a causa delle alluvioni. I rifornimenti idrici sono crollati in numerosi luoghi.

12:25 Romania: le alluvioni causano sei morti nella regione dei CarpaziLe piogge intense e le alluvioni hanno causato la morte di almeno sei persone nella regione dei Carpazi in Romania. Le regioni di Galati, Vaslui e Iasi nell'est del paese sono state particolarmente colpite. Circa 300 persone sono state evacuate e circa 6.000 case rurali sono state inondate. Le vittime erano principalmente anziani, tra cui due donne di 96 e 86 anni. Il livello di allerta massima per le alluvioni rimane in vigore fino a mezzogiorno. Le zone isolate sono state particolarmente colpite, con i residenti che si rifugiavano sui tetti per evitare di essere travolti dalle acque delle alluvioni. Sono stati dispiegati centinaia di vigili del fuoco.

11:59 Alluvioni in Sassonia: superato il picco dell'ElbaI livelli dell'Elba in Sassonia continuano a salire. A Dresda il livello è attualmente di 5,62 metri, come riferito dal centro di controllo delle alluvioni dello stato. Il secondo livello di allerta per le alluvioni è stato emesso domenica sera. Si prevede che la soglia per il terzo livello di allerta, che è a sei metri, sarà superata presto martedì mattina. Si prevede che il picco del livello dell'Elba a Dresda sarà raggiunto mercoledì sera. A Schöna, al confine con la Repubblica Ceca, il terzo livello di allerta è in vigore con un livello dell'Elba di 6,13 metri. A Görlitz, sul Neisse, il centro di controllo delle alluvioni si aspetta che i livelli delle acque diminuiscano nuovamente. Il punto più alto di un'alluvione viene chiamato cresta.

11:33 Austria: altri due decessiDue persone sono morte in Austria a causa delle alluvioni, secondo le autorità. Un uomo di 70 anni e un uomo di 80 anni sono morti nelle loro case in comunità in Bassa Austria. Gli uomini sono stati vittime delle acque delle alluvioni all'interno dei loro edifici. Domenica, un vigile del fuoco è morto mentre svuotava una cantina. Misure eccezionali sono in atto nell'est dell'Austria a causa delle piogge continue. Più di 1.800 edifici sono stati evacuati e numerous strade sono chiuse a causa delle alluvioni.

11:01 Wroclaw dichiara l'allerta per le alluvioniDopo le tempeste e le alluvioni nel sud-ovest della Polonia, la città di Wroclaw (Breslavia) nella Bassa Slesia si sta preparando per l'onda di alluvione in arrivo. Il sindaco Jacek Sutryk ha dichiarato l'allerta per le alluvioni per la città sull'Oder. Le misure includono il monitoraggio costante delle dighe, il controllo e la protezione dei canali e la chiusura dei passaggi delle dighe, come dichiarato da Sutryk in un video su Facebook. Si prevede che l'onda di alluvione raggiungerà Wroclaw mercoledì. Le precedenti previsioni che indicavano che la città non sarebbe stata gravemente colpita sono state riviste. although the flood is not expected to reach the height of the 1997 Oder flood, which flooded a third of the city, Sutryk emphasizes that the infrastructure is in much better condition today, with new dikes, retention basins, and polders. He hopes that the floodwaters will not enter the city.

08:43 Il governo polacco discute lo stato di emergenza

Il primo ministro Donald Tusk ha convocato una riunione del governo in emergenza lunedì mattina in risposta alle gravi inondazioni nel sud-ovest della Polonia. Ha preparato un decreto che dichiara lo stato di emergenza, che necessita dell'approvazione del governo. Le forti piogge hanno causato inondazioni nella zona confinante con la Repubblica Ceca, con la città di Nysa nella regione di Opole che ha subito gravi inondazioni durante la notte. L'acqua del Glatzer Neiße, un affluente dell'Oder, ha inondato la sala operatoria dell'ospedale locale, secondo l'agenzia di stampa PAP. In totale, 33 pazienti, compresi bambini e donne in gravidanza, sono stati evacuati in barca.

09:00 THW si prepara per operazioni di rilievo sull'Elba e sull'Oder

L'Agenzia federale tedesca per la protezione tecnica (THW) si sta preparando per le possibili inondazioni nell'est della Germania. "Ci stiamo preparando per schierare forze più numerose sull'Elba e sull'Oder se necessario", dice il capo del dipartimento THW Fritz-Helge Voss nel programma "Morning Magazine" della ZDF. Voss consiglia ai residenti delle zone colpite di fare scorte di beni essenziali. Ha notato che la Germania è stata fortunata finora, ma i fiumi Elba, Neiße e Oder sono attesi per inondarsi questa settimana. Il THW ha già schierato circa 140 personale in Baviera e Sassonia, compresi quelli che lavorano sul ponte Carolabridge crollato a Dresda. Voss avverte che si tratta del quarto grande evento di inondazione in Germania quest'anno, sottolineando l'importanza della preparazione e degli investimenti nell'attrezzatura. "In definitiva, questi sono costi di adattamento al clima", dice.

09:17 Donna cade nella Neiße

Una donna ha perso l'equilibrio e è caduta nella Neiße mentre controllava il livello dell'acqua vicino all'hotel Parkhotel Merkur a Görlitz, secondo i primi resoconti della polizia. È stata poi trasportata per circa 700 metri a valle prima di riuscire a tirarsi fuori vicino alla diga di Vierradmühle. Al momento, sta ricevendo cure per ipotermia in un ospedale.

09:49 Alluvione del secolo in Repubblica Ceca: muore un uomo

Il primo decesso confermato è stato segnalato nelle inondazioni della Repubblica Ceca. Le autorità segnalano anche almeno sette persone disperse. Un uomo è annegato nel piccolo fiume Krasovka nel distretto di Bruntal nella parte orientale della Moravia-Slesia, come confermato dal presidente della polizia Martin Vondrasek in radio pubblica. Tra i dispersi ci sono tre persone il cui veicolo è finito in un fiume in piena vicino a Jesenik nelle montagne Hrubý Jeseník. Non c'è traccia del veicolo. Le altre persone sono finite in vari corsi d'acqua, come il fiume Otava. Un uomo di una casa di riposo al confine con la Polonia è anche disperso. Il primo ministro ceco Petr Fiala lo definisce "alluvione del secolo" - un'alluvione che statisticamente si verifica una volta ogni secolo nello stesso luogo. In precedenza, altri paesi dell'UE avevano segnalato morti per inondazioni (vedi voce alle 06:40): un pompiere in Austria, un uomo in Polonia e sei persone in Romania.

10:10 Livelli del fiume Elba in aumento; livello di allarme tre imminente

I livelli del fiume Elba nella Sassonia continuano ad aumentare. Secondo i dati del centro di controllo delle inondazioni dello stato, il livello a Dresda è attualmente di 5,54 metri al mattino. Si prevede che il livello di sei metri sarà superato più tardi oggi, scatenando il secondo livello di allarme più alto, tre. A questo livello, è possibile l'allagamento delle aree edificate. Il livello di allarme tre è già stato raggiunto alla stazione di misurazione di Schöna sull'Elba vicino al confine con la Repubblica Ceca, dove il livello dell'acqua era di 6,09 metri. Lo stesso livello è stato raggiunto alla Lausitzer Neiße al confine con la Polonia a Görlitz, dove il livello dell'acqua era di 5,56 metri, solo pochi centimetri sotto il livello di allarme più alto, quattro. Un tratto della strada federale B99 a Görlitz è stato chiuso per motivi di sicurezza, come riferito da un portavoce della polizia. Il livello di avviso per il livello 3 è di 4,80 metri qui.

Despite a brief respite from the rain in eastern Austria, the situation remains dire. "It's still critical, it's still intense, it's still dramatic," remarks the Governor of Lower Austria, Johanna Mikl-Leitner. As of Monday, up to 80 liters of rain per square meter are predicted in certain areas. The main issue now is the dams, as there's a high risk of them failing, officials warn. Public life has come to a halt. Over 200 roads in Lower Austria are closed, over 1,800 buildings have been evacuated, and many schools and daycares are shut down, Mikl-Leitner explains. Currently, around 3,500 households are without power, and the extent of the damage is still uncertain. "The flood victims will definitely be helped," the governor assures. In some parts of Lower Austria, up to 370 liters of rain per square meter have fallen recently - significantly more than the typical monthly amount.

08:15 Baviera: Piogge e Livelli d'Acqua in Aumento PrevistiLa situazione delle inondazioni in alcune parti della Baviera resta tesa, con ulteriori piogge previste. Non ci sono stati miglioramenti significativi nelle regioni colpite, come confermato dalle autorità locali, e il Hochwassernewsdienst (HND) si aspetta che i livelli d'acqua risalgano con l'inizio della settimana. L'HND prevede un aumento dei livelli d'acqua del Danubio a Passau, della Vils a Vilshofen e dell'Isar a Monaco. La situazione è prevista migliorare gradualmente dal mercoledì. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede piogge continue dalle Alpi alle pianure fino a martedì, con volumi previsti di 40 a 70 litri per metro quadrato, e fino a 90 litri in determinati punti.

07:32 Repubblica Ceca: Nessuna Letuppa – Livelli d'Acqua Ancora in CrescitaLe aree colpite dalle inondazioni in Repubblica Ceca non hanno ancora visto alcuna tregua. L'ondata di inondazioni del fiume Morava (March) ha raggiunto Litovel, circa 200 chilometri a est di Praga. intere strade lì sono sommerse, come riferito dall'agenzia di stampa CTK. Le autorità locali del comune con circa 10.000 abitanti esortano la popolazione a non ostacolare i servizi di emergenza. "Ci aspettiamo un ulteriore aumento del livello dell'acqua del fiume nelle prossime ore", avverte il sindaco tramite i social media.

07:03 Collasso della Diga: Inondazioni Massive in Polonia Riprese in VideoDopo il crollo di una diga in Polonia, i locali sono preoccupati per le devastanti inondazioni che si avvicinano alla regione intorno alla Glatzer Neiße. Le riprese video mostrano la potenza delle acque torrentizie.

06:40 Inondazioni in Europa: Morti in Polonia e RomaniaLa Polonia e la Repubblica Ceca lottano contro le conseguenze di un'inondazione centenaria, e la situazione in Bassa Austria è critica dopo abbondanti piogge. Almeno sei persone sono morte a causa delle inondazioni in diversi paesi dell'UE: un pompiere in Austria, un uomo in Polonia e almeno quattro persone in Romania.

06:12 Evacuazioni Forzate in Repubblica Ceca per le InondazioniDurante alcune delle peggiori tempeste degli ultimi anni, le acque delle inondazioni hanno devastato intere città come Jeseník nelle montagne dei Jeseníky e Krnov al confine con la Polonia. A Jeseník, i servizi di emergenza hanno dovuto evacuare diverse centinaia di persone utilizzando barche ed elicotteri. Dopo che le acque delle inondazioni si sono ritirate, c'è stato il rischio di frane in numerosi luoghi.

05:49 Passeggeri Blocchi su una Nave da Crociere a ViennaA causa dei livelli d'acqua elevati del Danubio a causa delle piogge intense, circa 100 passeggeri e 40 membri dell'equipaggio su una nave da crociera svizzera sono bloccati a Vienna. I passeggeri della "Thurgau Prestige" non possono sbarcare, come riferito dalla radiotelevisione svizzera SRF, citando la società di viaggi Thurgau Travel. I passeggeri non possono lasciare la nave perché la passerella verso il molo è sommersa. I media riportano che altre navi da crociera sono anch'esse bloccate a Vienna. Thurgau Travel spiega che le autorità locali decideranno quando i passeggeri potranno sbarcare. Secondo i resoconti dei passeggeri, sono stati informati che dovranno rimanere sulla nave almeno fino a martedì. La "Thurgau Prestige" era prevista per salpare da Linz per Budapest e ritorno, ma ora è bloccata a Vienna.

(La tempesta "Anett", nota internazionalmente come "Boris", ha portato piogge catastrofiche e inondazioni in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Romania. Almeno otto persone sono morte fino ad ora.)

