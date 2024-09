Intervento medico nella struttura sanitaria - Nove persone in condizioni critiche per abuso di sostanze pericolose sono state trasferite per cure mediche.

Una supposta fuga di sostanza pericolosa ha causato subbuglio tra i vigili del fuoco e i soccorritori in un ospedale di Neuerburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Nove persone in stato di coma sono state trasferite con cautela in diversi ospedali. Le autorità hanno rassicurato la popolazione che non c'è mai stato alcun pericolo per i residenti locali. L'evento ha causato temporanei problemi di traffico nella zona. Le prime informazioni sulla presunta fuga non sono state subito rese note.

La Polizia è intervenuta nell'ospedale di Neuerburg per indagare sulla supposta fuga di sostanza pericolosa. Nonostante il trambusto, la Polizia ha garantito che il traffico scorresse il più possibile senza intoppi nella zona.

