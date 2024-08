- Nove gallerie chiuse secondo il piano.

Galeria, una popolare catena di grandi magazzini, sta per chiudere nove dei suoi punti vendita entro la fine di questo mese, come precedentemente pianificato, dopo aver attraversato una procedura di insolvenza. Le aree interessate includono due sedi a Berlino, nonché Essen, Wesel, Augusta, Regensburg, Treviri, Leonberg e Chemnitz. Circa 800 dei 12.800 dipendenti totali perderanno il lavoro. È importante notare che alcuni punti vendita, come Essen e Wesel, avevano già chiuso durante la seconda settimana di agosto.

Con 83 negozi ancora in attività, le sedi rimanenti continueranno a servire i clienti con carte regalo e carte cliente valide, che possono essere utilizzate in qualsiasi punto vendita o online. Resi o reclami relativi agli acquisti effettuati in qualsiasi punto vendita chiuso possono essere gestiti in qualsiasi altro punto vendita o generati online nuovi etichette di reso.

Dal 1° agosto, il gigante del commercio al dettaglio ha nuovi proprietari sotto forma della società di investimento americana NRDC e della società di holding dell'imprenditore Bernd Beetz, che hanno acquisito Galeria S.à r.l. & Co. KG. Il nome dell'azienda è stato cambiato e sono stati rimossi Kaufhof e Karstadt. Il nuovo logo, che presenta solo Galeria, è stato gradualmente introdotto e sarà implementato completamente durante i prossimi rinnovi. Anche se alcuni punti vendita ancora mostrano i vecchi cartelli di Kaufhof o Karstadt, questi verranno sostituiti durante i rinnovi.

L'esperto di retail Carsten Kortum rimane scettico riguardo al futuro dell'azienda: "Non vedo ancora un grande ribaltamento. Non ci sono molte informazioni o prove visibili riguardo ai piani dei nuovi proprietari. Sarebbe necessario un investimento significativo per ripristinare l'azienda, ma non sembra essere in programma". Secondo Kortum, Galeria ha bisogno di un modello di business fresco e moderno. "Se questo accadrà o meno, resta da vedere. I clienti lo noterebbero di sicuro."

