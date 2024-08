- Nove filiali della galleria devono chiudere.

La popolare catena di grandi magazzini Galeria è destinata a chiudere nove dei suoi punti vendita entro la fine di questo mese, come parte di un processo di fallimento recentemente attraversato. Ciò riguarda i negozi situati in luoghi come Berlino, Essen, Wesel, Augusta, Regensburg, Treviri, Leonberg e Chemnitz, con circa 800 dei suoi 12.800 dipendenti che perderanno il lavoro. Alcuni negozi, come quelli di Essen e Wesel, avevano già chiuso i battenti durante la settimana precedente di agosto.

Tuttavia, 83 dei suoi originali 92 negozi continueranno a operare. I clienti possono ancora utilizzare le loro carte regalo e le carte cliente in qualsiasi negozio o online, come annunciato sul sito web di Galeria. I resi o le lamentele sui prodotti acquistati nei negozi chiusi possono essere effettuati in qualsiasi altro punto vendita, o i clienti possono generare etichette di reso online.

A partire dal 1° agosto, la società ha nuovi proprietari - la società di investimento statunitense NRDC e la holding del imprenditore Bernd Beetz. Ora controllano Galeria S.à r.l. & Co. KG, rinominando la società. I nomi di Kaufhof e Karstadt sono stati eliminati, con Galeria come unico nome presente sulla nuova segnaletica. Sono previsti lavori di ristrutturazione, dove verrà introdotto il nuovo logo.

L'esperto di commercio al dettaglio Carsten Kortum non è ottimista riguardo al futuro di Galeria. Dice: "Non vedo un grande ribaltamento. Non si sa o non si vede molto su ciò che i nuovi proprietari intendono fare. Ci vorrebbe un significativo investimento nella società, ma non sembra che questo sia il piano". Secondo Kortum, Galeria ha bisogno di un modello di business fresco e più giovane per rimanere competitiva. Aggiunge: "Non sono sicuro che ciò accada. Il consumatore se ne accorgerebbe se non fosse così".

Nonostante la chiusura del negozio Galeria a Chemnitz, i residenti possono ancora fare acquisti in altri grandi magazzini vicini o fare acquisti online utilizzando le loro carte regalo o cliente. La città di Chemnitz continua ad avere una vivace scena del commercio al dettaglio con diversi negozi che offrono prodotti e servizi simili.

