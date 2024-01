Nove dei 12 club della Super League si riavvicinano alla UEFA e ammettono che il progetto è stato un errore

In un comunicato stampa di venerdì, la UEFA afferma che Arsenal, AC Milan, Chelsea, Atlético Madrid, Inter Milan, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham Hotspur, hanno riconosciuto e accettato che "il progetto della Super League è stato un errore e si scusano con i tifosi, le associazioni nazionali, le leghe nazionali, i club europei e la UEFA".

La UEFA ha imposto sanzioni finanziarie alle nove squadre. Collettivamente, le squadre doneranno 15 milioni di euro (18,25 milioni di dollari) a enti di beneficenza e rinunceranno al 5% dei ricavi che avrebbero ricevuto dalle competizioni. La UEFA afferma che i club hanno accettato di essere multati fino a 100 milioni di euro (121,7 milioni di dollari) nel caso in cui non rispettino gli impegni presi con la UEFA.

Il presidente della UEFA Aleksander Čeferin ha dichiarato nel comunicato: "Questi club hanno riconosciuto rapidamente i loro errori e hanno preso provvedimenti per dimostrare il loro pentimento... lo stesso non si può dire per i club che rimangono coinvolti nella cosiddetta 'Super League' e la UEFA si occuperà di questi club in seguito".

Gli altri tre club fondatori della Super League, Barcellona, Juventus e Real Madrid, sono ancora in causa con la UEFA.

Venerdì scorso, il co-presidente esecutivo e direttore del Manchester United Joel Glazer ha scritto una lettera al forum dei tifosi ribadendo le sue "sincere scuse per gli errori commessi" nella sottoscrizione della Super League.

"In particolare, voglio riconoscere la necessità di un cambiamento", ha aggiunto. "Con una consultazione più approfondita con voi, in quanto principale organo di rappresentanza dei tifosi, su una serie di questioni importanti, tra cui le competizioni in cui giochiamo.

"Vogliamo lavorare insieme per elaborare un ambizioso pacchetto di misure che trasformerà il nostro rapporto con i tifosi e rafforzerà il club a lungo termine. In questo spirito, contatteremo i membri del forum per programmare una riunione alla quale parteciperò il prima possibile dopo l'ultima partita della stagione".

