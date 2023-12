Novak Djokovic vince la 1.000esima partita dell'ATP Tour con una vittoria nella semifinale dell'Open d'Italia

Roger Federer, Rafael Nadal, Jimmy Connors e Ivan Lendl sono gli unici altri uomini ad aver raggiunto questo storico traguardo. Djokovic ha raggiunto la sua 1.000esima vittoria in 1.203 partite, diventando così il quarto più veloce a raggiungere l'impresa, secondo le statistiche ATP.

Il 20 volte vincitore del Grande Slam, che ha ricevuto una torta dagli organizzatori del torneo per celebrare l'occasione, ha ottenuto la sua prima vittoria a livello di Tour nel 2004 e da allora è diventato uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi.

"Grazie al torneo e al pubblico per aver festeggiato con me questa pietra miliare", ha detto Djokovic nell'intervista rilasciata all'ATP. Ovviamente ho visto Roger e Rafa festeggiare questi traguardi negli ultimi due anni e non vedevo l'ora di raggiungere anch'io i 1.000".

"Sono davvero, davvero fortunato e privilegiato ad avere così tante vittorie nel Tour. È passato molto tempo da quando ho giocato e vinto il mio primo match nel Tour e spero di continuare così e di ottenere ancora molte vittorie".

Djokovic, che è alla ricerca del suo primo titolo della stagione, cercherà di raggiungere le 1.001 vittorie domenica quando affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del mondo, nella finale degli Open d'Italia.

Fonte: edition.cnn.com