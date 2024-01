Novak Djokovic vince il quarto titolo consecutivo a Wimbledon e il 21° titolo complessivo del Grande Slam

Il serbo ha battuto Nick Kyrgios in un'avvincente finale sul Centre Court, vincendo per 4-6 6-3 6-4 6-6 (7-3).

Djokovic si è trovato subito in svantaggio perché Kyrgios è partito subito forte. Ma l'esperto 35enne ha lottato per vincere il suo settimo titolo di Wimbledon - ha vinto nel 2018, nel 2019 e nel 2021, dopo che il 2020 è stato annullato a causa della pandemia Covid-19.

Ora è a un solo titolo del Grande Slam dal record di tutti i tempi stabilito da Rafael Nadal (22).

In seguito, Djokovic - che ha dichiarato che Kyrgios è un "talento incredibile" e che tornerà a disputare una finale del Grande Slam - ha detto di aver "perso le parole per ciò che questo torneo e questo trofeo significano per me".

"È sempre stato e sarà il più speciale nel mio cuore. Mi ha motivato a giocare nella mia piccola località di montagna, ho visto vincere Pete Sampras e ho chiesto a mia madre e mio padre di comprarmi una racchetta", ha detto a Sue Barker sul Centre Court tenendo in mano il trofeo di Wimbledon.

È stata la mia prima immagine del tennis: ogni volta diventa sempre più significativa e sono fortunato a stare qui con il trofeo".

"È il campo da tennis più speciale del mondo e quando cammini sull'erba incontaminata e tutto è così diretto sul tennis, sulla palla e sulla racchetta dei giocatori, ha il massimo riconoscimento al mondo".

Fuochi d'artificio

È stata la battaglia di uno dei più grandi contro l'anticonformista del tennis.

E sotto il sole cocente di Londra, senza una nuvola in vista, non ha deluso le aspettative.

Nonostante la sua prima finale di un Grande Slam, Kyrgios - che si è qualificato per la finale dopo il ritiro di Nadal per infortunio - non ha mostrato alcun segno di soggezione. Di fronte al numero 3 del mondo, il suo potente servizio è stato efficace fin dall'inizio.

I due si sono scambiati i rispettivi turni di servizio a ritmo serrato, mostrando una precisione e un'abilità straordinarie per tenere l'altro sulle spine.

A metà del set d'apertura, Kyrgios ha fatto il primo grande break. L'australiano ha strappato il servizio a Djokovic e, grazie al suo servizio quasi imprendibile, ha conquistato il primo set per calmare i nervi, se mai ce ne fossero stati.

Djokovic, che gioca la sua 32ª finale del Grande Slam, è stato spesso il meno favorito tra i giocatori quando ha giocato a Wimbledon, trovandosi spesso contro Nadal e Roger Federer, ed è stato così anche nella finale di domenica.

Lo stile di gioco unico di Kyrgios, compresi i suoi occasionali richiami al suo box, ha conquistato il pubblico e lo stesso è stato per la finale, con il 27enne che ha ricevuto gran parte del sostegno.

Tuttavia, nel secondo set, Djokovic ha ritrovato lentamente ma costantemente il suo ritmo.

È riuscito ad allungare i tempi di gioco, sfruttando la sua destrezza e la sua resistenza per rimanere in partita e alla fine sfiancare Kyrgios.

Nel quarto game del set, ha strappato il servizio a Kyrgios per portarsi in vantaggio di due game - la prima volta che ha strappato il servizio all'australiano nei loro tre incontri.

Kyrgios ha lottato per rimanere nel set, guadagnando tre palle break mentre Djokovic serviva per pareggiare i conti. Ma, nonostante alcune lamentele in direzione del suo box, non è riuscito a convertirne nessuna, mentre Djokovic ha riportato la partita in parità.

Il terzo set è stato il più equilibrato fino a quel momento. Entrambi i giocatori hanno mostrato un servizio forte e una qualità estrema nello scambio di giochi.

A metà del set, Kyrgios ha iniziato a mostrare un po' della petulanza che ha afflitto la sua carriera. Alcuni rumori del pubblico tra una prima e una seconda di servizio lo hanno portato a lamentarsi con l'arbitro. Dopo aver chiuso la partita, il microfono della TV ha ripreso Kyrgios che chiedeva all'arbitro di espellere il colpevole.

"Non c'è un'occasione più grande e l'hanno fatto di nuovo e mi è quasi costato il punto", si è infuriato. "È ubriaca fradicia, quindi buttatela fuori. So esattamente chi è, è quella che sembra aver bevuto circa 700 bicchieri".

Nel game successivo, la pressione ha iniziato a farsi sentire su Kyrgios: Djokovic ha strappato il servizio al 27enne, provocando un rimprovero in direzione del suo box nella pausa tra i giochi.

E, servendo per il set, Djokovic non ha commesso errori, rimontando da un set di svantaggio e portandosi in vantaggio.

Con la fine in vista, Djokovic si è bloccato e ha iniziato a girare la vite. Ma, nonostante si trovasse su un terreno nuovo, Kyrgios è rimasto saldo.

I due non sono riusciti a separarsi e hanno continuato ad andare avanti, fino a dover ricorrere al tie break per decidere se Kyrgios avrebbe forzato un set finale o se Djokovic avrebbe messo ancora una volta le mani sul famoso trofeo.

Nella situazione di maggiore pressione dell'incontro, l'esperienza di Djokovic si è dimostrata evidente: ha preso un grande vantaggio e non l'ha più mollato, conquistando il suo settimo titolo di Wimbledon.

In seguito, Kyrgios ha elogiato Djokovic, nonostante le divergenze del passato, definendolo "un po' un dio".

Tuttavia, quando gli è stato chiesto se il raggiungimento della sua prima finale di un Grande Slam lo avesse reso affamato di altri titoli, Kyrgios è stato categorico.

"Assolutamente no! Sono così stanco, onestamente. Io, il mio team, siamo tutti esausti. Abbiamo giocato così tanto tennis", ha detto a Sue Barker sul Centre Court.

"Sono davvero felice di questo risultato e forse un giorno sarò di nuovo qui, ma non lo so".

Fonte: edition.cnn.com