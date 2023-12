Novak Djokovic trattenuto in Australia in vista dell'udienza decisiva per l'immigrazione

Djokovic, il tennista maschile più quotato al mondo, si è visto revocare due volte il visto dai funzionari dell'immigrazione perché non è vaccinato contro la Covid-19.

Il tennista è stato interrogato dalle forze di frontiera australiane alle 8 di sabato ora locale (4 p.m. ET di venerdì). Entrambe le parti in causa hanno concordato che il luogo non sarebbe stato reso noto al pubblico per garantire la sicurezza del tennista ed evitare un "circo mediatico".

Si prevede che Djokovic trascorrerà la notte di sabato in detenzione preventiva per l'immigrazione, mentre il suo caso viene discusso dalla Corte federale australiana.

Durante l'udienza iniziale di sabato, il giudice David O'Callaghan, che presiede il caso, ha dichiarato che la corte ascolterà le argomentazioni orali dettagliate domenica.

Se l'appello di Djokovic sarà accolto, questo calendario gli consentirebbe di partecipare al sorteggio degli Australian Open lunedì.

Il torneo, tuttavia, è stato in gran parte oscurato dalla saga di alto profilo fuori dal campo, che ha contrapposto una delle più grandi stelle del tennis al governo australiano e ai funzionari della sanità pubblica.

Il visto di Djokovic è stato revocato per la seconda volta venerdì da Alex Hawke, ministro dell'immigrazione australiano, ma il governo ha accettato di non espellere Djokovic nel fine settimana prima della conclusione del suo caso.

L'avvocato di Djokovic, Nicholas Wood, ha dichiarato alla corte che il ministro dell'Immigrazione ha usato il suo potere personale per annullare il visto del 34enne sulla base del fatto che avrebbe "eccitato il sentimento anti-vax" se fosse rimasto in Australia, descrivendolo come un "approccio radicalmente diverso" nell'argomentazione del governo.

"La nuova motivazione alla base non è un rischio diretto per gli altri, ma è che la presenza di Djokovic in Australia, in particolare a Melbourne, ecciterà il sentimento anti-vax. Questo è il punto. Un approccio radicalmente diverso", ha detto Wood.

Secondo le attuali leggi australiane, tutti gli arrivi internazionali devono essere vaccinati contro il Covid-19 - cosa che Djokovic non fa - a meno che non abbiano un'esenzione medica.

Djokovic ha detto di aver avuto l'impressione di poter entrare perché due commissioni indipendenti associate a Tennis Australia e al governo dello Stato di Victorian gli avevano concesso un'esenzione sulla base del fatto che era stato infettato dal Covid-19 a dicembre. Il governo federale ha sostenuto che, secondo le sue regole, una precedente infezione da Covid-19 non è un motivo valido per un'esenzione.

Il team legale di Djokovic ha impugnato la sentenza di venerdì e il caso è stato trasferito alla Corte federale australiana.

Dopo un'udienza d'emergenza, il giudice Kelly ha stabilito che Djokovic dovrà sottoporsi a un colloquio con le forze di frontiera australiane in un luogo non rivelato.

Kelly ha ordinato alle autorità di porre Djokovic in stato di detenzione e di accompagnarlo presso l'ufficio del suo avvocato mentre il suo caso viene sottoposto alla Corte Federale.

Il visto di Djokovic era stato revocato poco dopo il suo arrivo, il 5 gennaio, ma all'inizio di questa settimana Kelly ha stabilito che gli agenti di frontiera erano stati "irragionevoli" quando avevano annullato il suo visto iniziale per entrare in Australia. Il giudice ha quindi ordinato la liberazione di Djokovic dalla detenzione per immigrazione.

Fonte: edition.cnn.com