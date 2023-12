Novak Djokovic "trattato come un prigioniero" dalle autorità australiane, secondo la madre

Si pensa che il numero uno del mondo Djokovic sia stato trasferito al Park Hotel di Melbourne dopo il blocco del suo visto d'ingresso nel Paese in vista degli Australian Open, secondo quanto riportato dalle emittenti Seven Network e Nine News della CNN.

L'hotel, precedentemente utilizzato dal governo australiano come struttura di quarantena per il Covid-19, è ora utilizzato come luogo alternativo di detenzione (APOD) per rifugiati e richiedenti asilo.

La madre ha detto di aver parlato brevemente con il figlio giovedì, aggiungendo che lui le aveva detto di non riuscire a dormire.

"Mi sento malissimo da ieri, nelle ultime 24 ore, perché lo tengono prigioniero. Non è giusto. Non è umano", ha detto Dijana. Ha definito la sua attuale sistemazione "terribile", descrivendola come "un piccolo hotel per immigrati".

"È così sporco e il cibo è terribile", ha aggiunto. "Le autorità non vogliono dargli la possibilità di trasferirsi in un albergo migliore o in una casa che ha già affittato".

LEGGI: "Conosceva le condizioni", dice Nadal a proposito della "situazione difficile" di Novak Djokovic.

La superstar serba non ha rivelato pubblicamente il suo stato di vaccinazione, ma in una conferenza stampa di giovedì, il primo ministro australiano Scott Morrison ha detto che il 34enne "non aveva una valida esenzione medica" all'obbligo di vaccinazione per gli arrivi nel Paese.

Secondo i dati di Our World In Data, il 46,76% della popolazione serba è stato completamente vaccinato contro la Covid-19.

Il team legale di Djokovic ha chiesto un'ingiunzione urgente contro la decisione delle forze di frontiera australiane di revocare il suo visto. Secondo la Reuters e l'emittente pubblica ABC, la Corte Federale del Paese ha rinviato a lunedì la decisione se gli sarà permesso di rimanere in Australia o se sarà espulso.

La CNN ha contattato gli avvocati che si ritiene rappresentino Djokovic e il suo agente.

"In definitiva, Greg (Hunt), ministro della Sanità, è stato assolutamente chiaro con il signor Djokovic su quali fossero le sue responsabilità e le aspettative", ha dichiarato il vice primo ministro Barnaby Joyce alla CNN, affiliata a Seven Network.

Joyce ha detto che a Djokovic è stato detto di vaccinarsi due volte per entrare nel Paese.

"Non è sufficiente dire 'Beh, ho fatto il Covid'".

Djokovic è risultato positivo al virus nel giugno 2020, ma da allora non ci sono state notizie di una sua reinfezione.

Suo fratello, Djordje, ha descritto l'azione delle autorità australiane come una "grave violazione diplomatica", raccontando come la comunicazione tra il giocatore e la sua famiglia sia stata bruscamente interrotta.

"Nei primi 45 minuti, credo, stava comunicando con la famiglia e la squadra, ma la cosa si è interrotta bruscamente", ha detto durante una conferenza stampa a Belgrado.

"Non ha avuto alcun tipo di contatto perché gli è stato tolto il telefono per tre ore e mezza".

Alla fine Djokovic ha riavuto il telefono ed è stato portato in un'altra stanza di isolamento, ha aggiunto il fratello.

Dopo la revoca del visto, Djokovic è stato fatto passare attraverso i metal detector dell'aeroporto di Melbourne e gli sono stati sottratti tutti i suoi effetti personali e le valigie, secondo il fratello.

"Gli sono stati portati via il portafoglio e il cambio di vestiti", ha detto Djordje. "È stato portato all'hotel per migranti, in una stanza sporca e gli è stato detto che tutti i suoi effetti personali gli saranno restituiti alla partenza per l'Europa".

Il Ministero degli Esteri della Serbia ha espresso una "protesta verbale" all'ambasciatore dell'Australia in Serbia, Daniel Emery, ha twittato il Ministero.

Il Ministero ha definito quello che il tennista sta vivendo a Melbourne un "trattamento inappropriato e disumano".

Djokovic resterà in Australia mentre l'ingiunzione passa al vaglio dei tribunali, ha riferito la ABC.

Il tennista spera di vincere questo mese il suo 10° titolo agli Australian Open e il suo 21° titolo del Grande Slam da record. Il torneo inizia il 17 gennaio e si conclude il 30 gennaio.

AnneClaire Stapleton, Philip Wang e Jessie Yeung della CNN hanno contribuito alla stesura del servizio. Ulteriori informazioni sono state fornite da Reuters.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com